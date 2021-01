সেদিনের চোখের জলে ছিল ভালোবাসার আশা

আমার সুইডেনে বসবাস জীবনের শুরুতে (জুন, ১৯৮৬) প্রথম যেদিন কফি পান করি, সেদিন ঘটেছিল একটি ঘটনা, যা আজ এত বছর পর মনে পড়ে গেল। মেয়েটির বাড়ি লিনসোপিং-এ। আমার সমবয়সী, তবে সে কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী, নাম সাবিনা। বাংলা নামের সঙ্গে মিল রয়েছে, তবে তার চুল ছিল কালো আর চোখ ছিল নীল। প্রথম দেখাতেই একটু কেমন কেমন ভাব মনে হয়েছিল। এর কারণ কিছুটা লজ্জা, তারপর সে অপরিচিত।

আমি তার ভাই নিকলাসকে চিনতাম। সে তখন আমার সঙ্গে সুইডেনের লিনসোপিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। নিকলাস লিনসোপিং-এর ছেলে, তাই বাড়ি থেকেই ক্লাস করে। ১৯৮৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয় বড় দিনের (Xmas) ছুটি। আমি ডরমিটরিতে আছি। প্রথম বছর টাকাপয়সার বেশ টানাটানি, তাই তেমন কোথাও যাওয়ার শখ থাকলেও সামর্থ্য নেই।

হঠাৎ নিকলাস ডরমিটরিতে এসে হাজির। কী ব্যাপার বন্ধু? বলল, আমাদের বাড়ি চল, ডিনার করবি। এই প্রথম কোনো সুইডিশ বন্ধুর বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত। শহর থেকে একগুচ্ছ ফুল কিনে নিকলাসের সঙ্গে সন্ধ্যা আটটার দিকে তার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। লেকের ধারে সুন্দর একটি বাড়ি, টিপটিপ করে পুরো বাড়িটি আলোয় ঝলমল করছে। ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল ক্রিসমাস ট্রি, সাজিয়েছে বেশ সুন্দর করে। নিকলাসরা দুই ভাইবোন। বাবা ডাক্তার, মা কলেজশিক্ষক। তাদের দাদা এবং দাদিও এসেছেন সেদিনের ডিনারে। তাঁরা থাকেন বেশ পাশাপাশি। একেক করে হাত বাড়িয়ে পরিচয় পর্ব শেষ করল সবাই। হঠাৎ ওপর থেকে হুট করে নেমে এসে নিজ থেকেই বলল, হেই সাবিনা, বললাম, রহমান। সেদিন রাত ১২টা অবধি নিকলাসদের বাড়িতে ছিলাম। কীভাবে যে সময় পার হয়ে গেল, তা বোঝা গেল না। সব মিলে সেদিনের সময়টি ছিল-lots of excitement and full of fun.