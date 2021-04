সেরা স্বামী প্রিন্স ফিলিপ

মা-ভক্ত ছেলে ফিলিপ কিন্তু নিজের বিয়েতে মাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলেন। মাকে শেষের দিকে নিজের সঙ্গে ‘বাকিংহাম প্যালেসে’ রেখেছিলেন। ১৯৬৯ সালে মারা যাওয়ার আগে মা তাঁর উদ্দেশে লিখেছিলেন, ‘Dearest Philip, be brave, and remember I will never leave you, and you will always find me when you need me most।’

রানির দায়িত্ব নেওয়ার পর চিন্তা করেন কীভাবে যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনীতিতে রাজপরিবার সাহায্য করতে পারে। গুরুত্ব দেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবসাকৌশলে। শুরু করেন রাজকীয় লবি, যা আজও ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। State dinner, Charity, Royal Visit, Commonwealth—এসব ক্ষেত্রে রানিকে পেছন থেকে সাহায্য করেছেন। আজও আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, আরব ও ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রধানেরা রানির সঙ্গে দেখা করে ধন্য হন।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকীর বক্তব্যে বলেছেন, তাঁর সব কাজে প্রিন্স ফিলিপ উৎসাহ ও সাহায্য করে যাচ্ছেন। প্রিন্স ফিলিপ প্রায় ২২ হাজার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। মেজ ছেলে প্রিন্স অ্যান্ড্রু বলেছিলেন, মা এলিজাবেথ থেকে আদর-সোহাগ বেশি পেলেও বাবা ফিলিপ ভাইবোনদের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও শাসনে রাখতেন। রানির রাজকার্যে যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাই ফিলিপ তাঁদের বেশি সময় দিতেন। খেলাধুলা, ঘোড়া দৌড়ানো, বারবিকিউ, ফার্মে বেরোনোর শখ বেশি ছিল।

৮০০ চ্যারিটি সংগঠনের হয়ে কাজ করেছেন জীবদ্দশায়। বয়সের কারণে চার বছর আগে সব রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। শিক্ষাগুরু Mr Kurt Hahn-এর অনুপ্রেরণায় পরবর্তী সময়ে প্রিন্স ফিলিপ প্রতিষ্ঠা করেন Duke of Edinburg Award scheme, ১৯৫৬ সালে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুবসমাজকে অভিযাত্রী, শারীরিক ও খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। বাংলাদেশেও আছে Duke of Edinburgh award। এ পর্যন্ত বিশ্বের ছয় লাখ যুবক-যুবতী যুক্ত হয়েছে এই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে। অনুজপ্রতিম বন্ধু সুমন সাহা, এখন ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একসময় বাংলাদেশে এই Award programme-এর প্রধান ছিল। তার থেকেই বেশি শুনেছি প্রিন্স ফিলিপের যুবসমাজকে নিয়ে স্বপ্ন।

জলবায়ুর ভয়াবহতা নিয়ে গত ১৫-২০ বছর বেশি আলোচনা হচ্ছে কিন্তু প্রিন্স ফিলিপ ৬০ বছর আগেই সতর্ক করেছেন বিশ্ববাসীকে। তখন অস্ট্রেলিয়া সফরকালে একটি দ্বীপ পরিদর্শন করে বুঝে গিয়েছিলেন পরিবেশের বিপর্যয় কীভাবে মানুষের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই নিজেকে জড়িয়েছেন পরিবেশ সংরক্ষণে। একবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের সংগঠন World Wide Fund for Nature (WWF)-এর।

রাজপরিবারে অন্দরমহলের ছবি ১৯৬৯ সালের আগে নিষিদ্ধ ছিল পারিবারিক গোপনীয়তার জন্য। কিন্তু অন্য দশটা পরিবারের মতো নিজের পরিবারকে সবার কাছে তুলে ধরার জন্য ডেকে আনেন এক রয়াল আলোকচিত্রীকে। বিশ্বে ছড়িয়ে যায় সেই লিভিং রুমের ছবি, যেখানে রানি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সাদাকালো টেলিভিশন দেখছেন। ফিলিপের যুক্তি ছিল ‘Instead of speculation about Royal better to watch’।