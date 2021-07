স্কুল বুলিংয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা–১

১৯৯৯ সালের ঘটনা। আমাকে কেউ গ্রুপ প্রোজেক্টে নেবে না। কারণ, আমার মেধা নিয়ে বাকিদের শঙ্কা ছিল। আমিসহ ক্লাসের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মেয়েরা মিলে একটা গ্রুপ করলাম, যাদের অন্য কোনো গ্রুপে কেউ নেয়নি। আমি দিন-রাত পরিশ্রম করলাম। পড়াশোনার খবর নেই, কিন্তু ১০ নম্বরের প্রোজেক্টের জন্য আমি রাতের ঘুম হারাম করলাম। গ্রুপ মেম্বাররা গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা হওয়ার তা–ই হলো, আমাদের প্রোজেক্ট ফার্স্ট হলো। আমি গ্রুপ লিডার ছিলাম দেখে আমাকেই পুরস্কার আনতে যেতে হবে। একটা মেয়ে বাধা দিল, পুরস্কার তাকে আনতে দিতে হবে। আমি তখন খুবই বিনয়ের সঙ্গে শক্ত হয়ে বললাম, আমিই আনব, যেহেতু আমার দায়িত্বে কাজটি হয়েছে। আমাকে সারা জীবন শিক্ষকেরা ‘Good for Nothing’ মনে করত। Now it’s my turn to prove myself. এরপর সেই মেয়ে আমার এমন কোনো ক্ষতি নেই যা করার চেষ্টা করেনি। যেমন ক্লাসের সবচেয়ে বখাটে ছেলেকে আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে পেছনে লাগিয়ে দেওয়া। ক্লাস এইটে পড়ুয়া আমার চরিত্র নিয়ে এমন কথা নেই, যা সে বলত না। অথচ স্কুল-কলেজে থাকতে দূর থেকে কোনো সিনিয়র ভাইয়াকে দেখে ভালো লাগা ছাড়া আর কোনো চরিত্রহানির কাজ করেছিলাম কি না, মনে পড়ে না।