২০৩০ সালে লাল–সবুজের পতাকা উড়বে বিশ্বকাপ ফুটবলে

তাই মনে হয় আজ আমি আমার সেই স্বপ্নের রাজ্যেকে নিজের মতো করে রিয়েল বাসস্থান করে নিতে পেরেছি। আমরা জানি, ‘everything was impossible until someone makes it possible’.

কিন্তু স্বপ্ন দেখা, তা–ও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা, এটা কি অসম্ভব? না। ভাবুন, কে জানত বাংলাদেশ একদিন তার নিজ পতাকা লাল–সবুজের হয়ে ক্রিকেট খেলবে?

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় ক্রিকেট দল হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা ‘দ্য টাইগার’ নামেও পরিচিত। আরও মজার ব্যাপার তা এখনো কেউ জানে না যে সাকিব আল হাসানের বাবা আমার ছোটবেলার স্কুলবন্ধু। মাগুরা সরকারি মডেল স্কুলের ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময় আমরা একই স্কুলে পড়েছি। শুধু কি তা–ই, ভাবতে পারেন কেউ, মাশরাফি বিন মুর্তজার বাবা, ডাক নাম স্বপন, সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই? আমার নানাবাড়ি চারিখাদা, নড়াইল। স্বপন ভাই আমার দুই-তিন বছরের বড়, অথচ সেই চারিখাদার গোচরে ও চিত্রা নদীতে সারা দিন কাটিয়েছি আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করে।

পড়াশোনা বা খেলাধুলার মধ্যে কখনো ভাবিনি যে একদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা স্পোর্টসের জগতে ঢুকবে বা লাল–সবুজের হয়ে খেলবে! এই দুই বাল্যসাথিদের ছেলেরা আজ বাংলার গর্ব।

আমার ছেলেমেয়ে রয়েছে টেনিসের জগতে, এ যেন অনেকটা মিরাকেল! সাকিব এবং মাশরাফির বাবারা হারিয়ে গেছে মনের অজান্তে, অনেক বছর আগে। তারা কীভাবে কোথায় কী করছে বা কখন বিয়ে থেকে সংসার, পরে ছেলেদের সাফল্য কিছুই জানা হয়নি। আমরা কেউ কাউকে এখন চিনিও না।