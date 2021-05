জন্মদিনে সমাধির গল্প

ভাস্কর্যের সামনে লেখা কমিউনিস্ট ইশতেহারের শেষ আহ্বান, যা বাংলা করলে দাঁড়ায়: ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’। ভাস্কর্যের সামনের নিচের অংশে লেখা: ‘The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point however is to change it.’ এটি মূলত কার্ল মার্ক্সের ১১তম থিসিস বা অভিসন্দর্ভের (‘ফয়েরবাখ’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ) এঙ্গেলীয় সংস্করণের বিখ্যাত উক্তি। তিনি বলতে চেয়েছেন, দার্শনিকেরা কেবল বিভিন্ন সময় পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, আসল কাজ হলো এটিকে বদলানো।