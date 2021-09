পাথুরে পথের উপকথা ২

টেবিলের ওপর দেখলাম মাটির বাঁশিটায় চাপা দেওয়া একটা কাগজে লেখা, ‘This universe is but a mirror image of another. I can feel the neighbours dwelling there, but never met one. Or did I?’

বাড়ির পাশে আরশিনগর, সেথা একঘর পড়শি বসত করে।

আমি এক দিনও না দেখিলাম তারে।

(শেষ)

লেখক: মানবতাবাদীকর্মী

ছবি: সৌভিক দাস