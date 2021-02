স্থাপত্য, শিক্ষা আর ইতিহাসের জনপদে

কার্লটন হিলে ঠিক বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কবি রবার্ট বার্নসের ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই লেখা কবিতা ‘এ রেড, রেড রোজ’-এর দুটো লাইন পড়লাম এবং তাৎক্ষণিক ভাবানুবাদ উচ্চারণ করতে করতে শেষ হলো আমাদের স্কটল্যান্ড ভ্রমণের দিন।

O my Luve is like a red, red rose

That’s newly sprung in June;

O my Luve is like the melody

That’s sweetly played in tune …

আমার ভালোবাসা গোলাপের মতো লাল

প্রতিটি বসন্তে সয়লাব হয়ে ফোটে

আমার ভালোবাসা ঠুমরি ভাটিয়াল

গান হয়ে যায় তোমার দুটি ঠোঁটে ...