রাজপাটের দুই নক্ষত্র

আরেকজন বিলু ভাই, মো. কামরুজ্জামান বিলু। আমার ছোট ভাই, বন্ধুও বলা যায়। গত রোববার (১৬ আগস্ট) দীর্ঘদিন কোভিড-১৯ এ লড়াই করে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। বিলুর হৃদয় ছিল শুভ্র, তার কথায় ভালোবাসার পরশ লেগে থাকত। দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াতেন। সাহায্যের দু হাত বাড়িয়ে দিতেন। অসুস্থতার খবর শুনে তাঁকে ফোন দেই। ফোন না ধরে আমাকে একটা মেসেজ পাঠায়। Shahid Bhai, Thanks for calling. But Unable to talk. Because doctor restricted mobile speaking for the interim period। তারিখটি ছিল ২৮ জুলাই। বিলু সুস্থ হয়ে ফোন দিয়ে বলবে সাহিদ ভাই আল্লাহর রহমতে আমি এখন সুস্থ। সে দিন ফোন ধরি নাই তো কি হয়েছে এইতো আপনাকে কলব্যাক করেছি। আশায় ছিলাম । বিলু আর কোনো দিন ফোন ধরবে না। হয়তো ওই মেসেজের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছিল বিদায় সাহিদ ভাই, আর কোনো দিন ফোন ধরা হবে না।

