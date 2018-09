ক্যাপ্টেন কেভিন এবং কিছু দুঃখগাথা

লা গুয়ার্ডিয়া টারমিনাল বি-এর ফুড কোর্টে প্রচণ্ড ভিড়। খালি কোনো টেবিল নেই, সব টেবিলেই কম-বেশি মানুষ বসে আছেন। এরা কেউ বিমানবন্দরের কর্মী, কেউ খরিদ্দার। আমি যে টেবিলে বসেছি, সেটি ছোট হলেও মূলত চারজনের। হঠাৎ এক ক্যাপ্টেনকে দেখলাম এগিয়ে আসছেন, এখানে বসার ইচ্ছে তাঁর বুঝতে পেরেছি। এক্সকিউজ মি বলতেই বললাম, নিশ্চয়, আপনি বসতে পারেন।

আমার খাবার-দাবার একপাশে সরিয়ে আনলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, আমার মুখের সামনে ছাড়া আর জায়গা পাওনি বসার! আমি সাধারণত একাই আমার বিরতি কালটা নিই, কারণ সহকর্মীদের অনেকে শুকুর, হ্যাম স্যান্ডুইচ বা এটা-সেটা নিয়ে আসেন। এখন সহনীয় হয়ে গেলেও প্রথম দিকে তা ছিল কষ্টকর। তা ছাড়া কিছুটা সময় একা থাকতে ভালো লাগে, নতুবা সবাই মিলে বকবক হয়। একান্ত সামনে পড়ে গেলে একসঙ্গে খাওয়া হয়। তাঁকে যে একদম চিনি না, তা নয়। মুখ চেনা। মাঝেমধ্যে আসা-যাওয়ার সময় বিভিন্ন ফটকে দেখেছি তাঁকে, তবে নাম জানি না।

ক্যাপ্টেন প্রথমে প্রশ্ন করলেন ,

-How are you doing

-I am doing well, thank you .

-What’s your name?

-Selina

-Oh nice name and nice to meet you Selena.

-Thank you

যাক, বাবার দেওয়া নামটি খুব গেঁয়ো লাগত, কিন্তু এ দেশে এসে অনেক প্রশংসা পেলাম। এমনকি আমার মেয়েও দারুণ খুশি। কারণ স্মার্ট নাম মায়ের, অনেকটা আমেরিকান স্টাইল নাকি। আক্তার তো কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, বলে, মিস এক্টার। সহকর্মীদের আবার অতি আদরে কেউ কেউ আমাকে সেলিন দিওন ডাকেন, কেউ বা সেলেনা গোমেজ। আমার অতি সাধারণ প্রচলিত নাম নিয়ে এখন আর তেমন দুঃখ লাগে না। তবে নাম নিয়ে তেমনি আনন্দ করার মতো কিছু না। ভদ্রতা করে আমিও নাম জিজ্ঞেস করলাম,

-কেভিন ফার্নান্দেজ, বুকে রাখা নামের প্লেটটা দেখিয়ে বললেন।

আমি আসলে তখনো অপ্রস্তুত, কথা খুঁজে পাচ্ছি না। যদিও অনেক সময় অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে, সংকোচের জন্য হয় না। তাঁদের আমার কাছে অনেকটা রোবটের মতো মনে হয়। কারণ তাঁরা সাধারণত বেশি কথা বলেন না, কিন্তু উনি বাচাল বালক। সামনে আকাশের পুরো এক তারা, সে জন্য কি? তবু জ্ঞানীর মতো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নামের মানে কি ?

তিনি বললেন, হ্যান্ডসাম।

-you are (হাসি দিয়ে বললাম), উনি আরও যোগ করলেন

-kind, gentle, it’s an Irish name.

that’s great

What’s the meaning of Selina

Moon, according to Greek concept.

You are like a moon Selena, you are so beautiful. এমন প্রশংসায় আরও বেশি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম!

ক্যাপ্টেনের বয়স ৪৫-৫০-এর মাঝামাঝি হবে। গভীর নীল চোখ ভদ্রলোকের। হাসলে চোখও যেন হাসে, মনে হয় নীল সাগর। নির্ঘাত কবিতা লেখার মতো চোখ। নাহ্‌, আমি তেমন প্রেমে পড়িনি যে কবিতা লিখব, নাকি লিখব—

তোমার গভীর নীল চোখে সাগরের ঢেউ

তুমি কি আমার বহু কালের চেনা কেউ?

আমি চোখের দিকে সাধারণত তাকাই না, কিন্তু বেশ গভীরভাবেই লক্ষ্য করলাম, চোখ দুটি আলাদা সুন্দর। প্রায় ছয় ফুটের বেশি লম্বা। কথা বলতে বলতে মাথার ক্যাপটা খুলে রাখলেন। হাসি লাগল দেখে, পুরোই কোজাক মার্কা, কিন্তু মেদহীন দেহে এয়ারলাইনসের সাদা ইউনিফর্মে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আর স্মার্টনেস, হ্যান্ডসামকে আরও হ্যান্ডসাম করে তুলেছে। ফরসা মুখে সুন্দর ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি, শার্টের শোল্ডারের ওপর স্ট্রাইপ দাগ তিনটা। বুঝলাম উনি কো-পাইলট এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন নিজে থেকেই।

জিজ্ঞেস করলেন কলাম্বিয়ান কি না?

বললাম, না না, আমি বাংলাদেশি, এশীয়।

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলে উঠলেন,

-আস্‌সালামুয়ালাইকুম

আমি হাসি দিয়ে বললাম, ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম

-Are you a Muslim?

-no, I was in Dubai Air Force, so I know your greetings, I just wanna impress you.

I am already impressed, you don’t need to do more

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। বললেন, দীর্ঘদিন দুবাইয়ে ছিলেন। কিন্তু পরে চাকরি ছেড়ে এসে ক্যালিফোর্নিয়া ফ্লাইং ক্লাবের কোন একটি স্কুলে জয়েন করেন এবং পরে গত পাঁচ বছর ধরে এয়ারলাইনসে আছেন। ওনার এই মুগ্ধ করার ক্ষমতাও ভালো লাগার মতো। যোগ করলেন, আমাকে বাংলাদেশি মনে হয় না, কারণ সবাই মাথায় স্কার্ফ পরে। এ ব্যাপারটা সুন্দর করে বললাম, এই ধারণাটাও ঠিক নয়, সবাই পরে না। অনেক কিছু নির্ভর করে। আমি একজন খাঁটি মুসলিম নিঃসন্দেহে, দৈনিক সব প্রার্থনা করি। কিন্তু মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে না। এটিও বুঝিয়ে বললাম যে, মুসলিম দেশ হলেও আমার দেশের সংস্কৃতি আলাদা, সেটা দুবাইয়ের মতো না।

অবশেষে আমি কী খাচ্ছি, সেটাতে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বাংলাদেশের বনফুলের চিনি টোস্ট নিয়ে এসেছিলাম, কফি দিয়ে খাচ্ছিলাম।

ওনার সামনে ঘাসবোস পাতা মানে সালাদের বাক্স, সঙ্গে সূর্যমুখী ফুলের বিচি, কিশমিশ। আমি এগিয়ে দিতেই একটা নিলেন এবং প্রশংসা করলেন। সঙ্গে আমার আতিথেয়তায় এটাও বললেন, How sweet of you. Like toast!

এমন সময় ঈশায়া ফোন দিল। এক্সকিউজ করে কথা বললাম,

জানতে চাইলেন কয়েকটি বাচ্চা, বললাম একটাই।

আমার one and only daughter শব্দে কি কোন আফসোস বা কিছু ছিল কি না, জানি না।

বললেন, Do you like kids?

-Yes of course I like.

-Okey, I will give you.

-What!

মুখে হাসি এনে পুনরাবৃত্তি করলেন

-I will give you lots of kids.

-Oh no.

-Oh yes.

হা হা হা, দুজনেই আমরা বেশ জোরে হেসে উঠলাম।

ভদ্রলোকের এমন ফাজলামোতে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করলাম। তবু পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য বললাম, আপনার পরিবারে কে কে আছে? মুঠোফোন বের করে উচ্ছ্বসিত হয়ে মা বাবা, ভাইবোন, ভাইয়ের বাচ্চারা সবার যৌথ ছবি গ্যালারি থেকে দেখালেন। মা তো অপরূপা সুন্দরী। বললেন, মা-বাবা দুজনই আইরিশ। উনি জন্মসূত্রে আমেরিকান। নিউইয়র্কেই তাঁর জন্ম। বাবা এক সময় নিউইয়র্ক টাইমসের প্রেসে প্রিন্ট মেশিনে পেপার সংযোজনের কাজ করতেন। এ ব্যাপারটা এল যখন আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার হবি কী ? অবসরে কী করি। বললাম লেখালেখি করি। উনি যোগ করলেন, ও আমি দেখেছি তুমি লিখছ। বললাম কবিতা লিখছিলাম। আশ্চর্য হয়ে বললেন, খুব ভালো অভ্যাস এবং এ থেকেই এল ওনার বাবার পেশার বিষয়। কী ধরনের কবিতা লিখি জানতে চাইলে বললাম, বেশির ভাগ রোমান্টিক, প্রেম, বিরহ এসব বিষয়ে।

ক্যাপ্টেন বললেন তাঁকে নিয়ে লিখতে। আমি কিছু বললাম না, শুধু হাসলাম। মনে মনে বললাম, তাহলে তো প্রেমে পড়তে হবে, যদিও কোন সম্ভাবনা নেই। এ রকম কোন অনুভূতির গন্ধ পাচ্ছি না নিজের মধ্যে।

জিজ্ঞেস করলাম

-আপনার বাচ্চা কয়জন?

-আমার কোনো বাচ্চা নেই

আমি আমার বাঙালিয়ানা পুরো ঢেলে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন, বিয়ে করেননি?

বললেন, করেছিলাম, সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। কিন্তু কোন বাচ্চা নেই।

-আবার বিয়ে করেননি কেন?

বললেন, খুব বেশি হতাশা। তার চেয়ে এই ভালো, তবে তাঁর গার্ল ফ্রেন্ড আছে। একটি মেয়েসহ ছবি দেখালেন। তার আগের ছেলে বন্ধুর বাচ্চা আছে। কিন্তু তিনি ওকে নিজের বাচ্চার মতোই ভালোবাসেন। কথা বলতে বলতে এমন গভীরে চলে গেলাম যে, ভুলে গেলাম লোকটা আমার তেমন পরিচিত কেউ নয়।

আমি আবারও বললাম, তোমরা একই বাসায় থাকো? বললেন, হ্যাঁ, ম্যানহাটন কলম্বিয়া সার্কেলে।

-তাহলে তোমার বান্ধবীতো আরেকটা বাচ্চা নিতে পারেন। তুমি চাও না তোমার নিজের বাচ্চা থাকুক?

বললেন, তাঁর বয়স এখন ৪৭, হয়তো সে উপযুক্ত নয়। আবার এমনও হতে পারে, আমি উপযুক্ত নই।

এমন সত্য কথা হয়তো সব পুরুষ বলতে পারে না।

যোগ করলেন, জীবন চলে যাচ্ছে। তবে কোন হতাশা বা দুঃখ তাঁর কথায় নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক জীবনের একটা অংশ, বিকারহীন। পরক্ষণেই আমার মনে হলো, কত প্রশ্ন করে ফেলেছি। বললাম, যদি দুঃখ দিয়ে থাকি, আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বললেন, না না, আমার খুব ভালো লেগেছে কথা বলে।

আমারও, সময় শেষ, উঠতে হবে।

সম্মতি জানিয়ে কার্ড দিলেন, কার্ডটা নিয়ে আমি হাতটা মিলিয়ে চলে এলাম।

মনে কী এক অজানা বোধ কাজ করতে লাগল, কেন এত প্রশ্ন করলাম? নিজেকে বোকা লাগল, আবার ভালোও লাগল। লোকটা প্রাণ খুলে কথা বলেছে। বিদেশিরা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে না। কিন্তু উনিই আগে এনেছেন ব্যাপারটা। কিছুটা ফানি চরিত্র। মজা করে কথা বলাটাও বেশ শৈল্পিক, সবাই তা পারে না। বড় এই শহরে দুঃখ যে থাকতে পারে, সেটা ভাবাই যায় না। অথচ আছে নীরবে মনের গভীরে একেবারে জীবনের সঙ্গে মিশে। দূর থেকে দেখে আকাশের এই সত্যিকারের তারকাদের কত সুখী মনে হয়। তারা চাইলেই আকাশ ছুঁতে পারে, তারপরও কত কিছু না-ছোঁয়া রয়ে যায়। ভালো থেকো ক্যাপ্টেন কেভিন।