দুর্বিষহ শৈশব থেকে অনন্য উচ্চতায়

অপরাহ্ উইনফ্রে। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্যের কাছে হার না মানা এক নারী। দুর্বিষহ যন্ত্রণায় তাঁর শৈশব, কৈশোর কেটেছিল। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি যৌন নির্যাতনের শিকার হন। শুধু একবার নয়, অনেকবার যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের ২৯ জানুয়ারি আমেরিকার দক্ষিণের অঙ্গরাজ্য মিসিসিপির নিভৃত পল্লিতে এক কুমারি মায়ের ঘরে জন্ম নেন অপরাহ্। বাবা ছিলেন নরসুন্দর, মা গৃহপরিচারিকা। অপরাহ্ সেই শৈশবে বুঝে গিয়েছিলেন জীবনের পথ মসৃণ নয়, কাটা বিছানো পথে হেঁটেছেন, তবুও থেমে থাকেননি। কষ্টের নীল সাগরে ডুবে গেছেন, সেখান থেকেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এক ছেলে সন্তান জন্ম দেন, শিশুটি জন্মের কিছুদিন পর মারা যায়। কিশোরী বয়সের দুর্বিষহ যন্ত্রণা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তবুও এগিয়েছেন সব বাধা অতিক্রম করে। সমাজের সব বঞ্চনা ও সামাজিক শ্রেণি বিভেদকে উপেক্ষা করে নিজেকে নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। পরাজয় শব্দটাও যেন তাঁর কাছে পরাজিত। জীবনের কঠিন সময়ে ভেঙে না পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। হতাশা, দ্বিধা কোনো কিছুই তার কঠিন পথচলা থামিয়ে দিতে পারেনি। টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ্বের এক শ জন প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় অপরাহ্ উইনফ্রে একমাত্র ব্যক্তি যিনি আটবার নির্বাচিত হয়েছেন। যিনি আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী নারীদের অন্যতম।

অপরাহ্ উইনফ্রে একজন জনপ্রিয় মার্কিন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। স্কুলে পড়ার সময় টেনিসি অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় একটি রেডিও স্টেশনে সান্ধ্যকালীন সংবাদ পাঠিকা হিসেবে চাকরি পেয়ে যান। তাঁর উপস্থিত বক্তব্যে পারদর্শিতা দেখে পরে তাঁকে দিবাকালীন টক শো এ এম শিকাগো উপস্থাপন করতে দেওয়া হয়। পরে তাঁর হাত ধরেই এই টক শো জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখনই অপরাহ্ নিজেই প্রোডাকশন কোম্পানি খুললেন এবং আন্তর্জাতিক প্রচারে চুক্তিবদ্ধ হলেন। শিকাগোর সেই এ এম শিকাগোই হয়েছিল দি অপরাহ্ উইনফ্রে শো। অপরাহ্ জনপ্রিয় টকশোর উপস্থাপিকা, যাকে বলা হয়—কুইন অফ অল মিডিয়া। টক শোর উপস্থাপিকা হিসেবে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পান। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত টক শো ‘দ্য অপরাহ্‌ উইনফ্রে শো’ তাঁকে একাধিক এমি পুরস্কার এনে দিয়েছে। এই শো টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত বলে গণ্য।

২০০৮ সালের জুনে ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত ১০০ জনপ্রিয় প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় পর পর দ্বিতীয়বারের মতো সর্বোচ্চ স্থান দখল করেন অপরাহ্। ২০১৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদক এবং ডিউক ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া এই শো শেষ হয় ২০১১ সালে, তাঁর ইচ্ছাতেই। সেই সঙ্গে নিজে সাময়িকী প্রকাশের পাশাপাশি একজন শক্তিমান সাহিত্য সমালোচক ও একাডেমি পুরস্কার মনোনীত অভিনেত্রীও।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধনী আফ্রিকান-আমেরিকান ও সর্বকালের সেরা আফ্রিকান আমেরিকান মানবহিতৈষী তিনি। অপরাহ্ উইনফ্রে বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে ১৯৯৮ সালে অপরাহ্’স অ্যানজেল নেটওয়ার্ক নামে একটি দাতব্য সংস্থা গড়ে তোলেন, যা প্রায় ৫ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছিল। অপরাহ্ ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানে ৩ কোটি ৩ লাখ ডলার দান করেন। ২০০৫ সালে বিজনেস উইক তাঁকে আমেরিকার শীর্ষ ৫০ জন সর্বোচ্চ দাতাদের একজন বলে তালিকাভুক্ত করে। আর এই তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিল ৩২তম। ২০০৭ সালের জুলাইয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দি অপরাহ্ উইনফ্রে শোর উপস্থাপিকা অপরাহ্ উইনফ্রে আমেরিকার সবচেয়ে দামি উপস্থাপক এবং আয় করেন বছরে প্রায় ২৬ কোটি মার্কিন ডলার। তিনিই বিশ্বের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বিলিয়নিয়ার। মাত্র ৩২ বছর বয়সেই তিনি মিলিয়নিয়ার হয়ে যান এবং ৪১ বছর বয়সে তার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪ কোটি মার্কিন ডলার। শৈশব, কৈশোরে নির্যাতন আর দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করা সেই কিশোরী বর্তমান বিশ্বে এক অনুপ্রেরণার নাম।

অপরাহ্ উইনফ্রে বলেন, জীবন হলো একটা ভ্রমণ। আমি নিজের জীবনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষা নিয়েছি। জীবনের এক একেকটা ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

আমার সাফল্যের মূলে রয়েছে নিজেকে চিনতে পারা, নিজের মতো স্বপ্নগুলো তৈরি করে এগিয়ে যাওয়া। একটা সময় গিয়েছে, যখন আমি নিজেকে চিনতে পারিনি। নিজে যা নই, তা-ই হতে চেয়েছি। আমার বয়স যখন ১০, টিভিতে ডায়ানা রসকে দেখে আমি ঠিক তাঁর মতো হতে চাইতাম। এক সময় বুঝতে পারলাম, আসলে আমি যা নই তা কেন হতে চাইছি! আমি কেন অপরাহ্ হব না? বরং দারুণ একজন ‘অপরাহ্’ হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিসংগত হবে। নিজের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যের কাছে দায়বদ্ধ থেকে এগিয়ে যাওয়া হবে সঠিক কাজ। আর কোনো কাজে ব্যর্থ হলে নিজেকে ব্যর্থ ভাবাও ঠিক না। এটা একটা অভিজ্ঞতা মাত্র।

অপরাহ্ বলেন, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, কারণ তুমি যা বিশ্বাস করবে তাই জীবনে প্রতিফলিত হবে। জীবনে খারাপ সময় আসলে পিছিয়ে যেও না। আত্মবিশ্বাস রেখে ঘুরে দাঁড়াও।

‘Where there is no struggle, there is no strength.’

আসলে জীবনে যারা সফল হয়েছে কোনো দুঃখ, কষ্ট, ব্যর্থতা তাদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। একটা পথ বন্ধ হলে তাঁরা অন্য পথ খুঁজে নিয়েছেন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নগুলোকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। একজন অপরাহ্ যে কণ্টকময় পথে শৈশবে হেঁটেছেন, অন্য কেউ হলে হারিয়ে যেত। দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করা কঠিন জীবনকে তিনি শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর জীবনে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি সমালোচনাও আছে। কিন্তু সেসব সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। জীবনে ভালোবাসা পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন।

অপরাহ্ বলেন, ‘তোমাকে মানুষ কীভাবে সম্মান করবে, তা তোমাকেই শিখিয়ে দিতে হবে’। ২৯ জানুয়ারি গেল অপরাহ্–এর জন্মদিন। শুভকামনা তাঁর জন্য। এমন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরাই জীবনে সাফল্য পায়। তাদের জীবনে কোনো অজুহাত নেই। আজ পারিনি, কাল পারব, আজ হয়নি কাল হবে—এভাবেই তারা এগিয়েছে। কোনো কিছুতেই হাল ছাড়েনি। তারা সময়কে কাজে লাগিয়েছে। সৃষ্টিকর্তা বলেছেন, আমি তাকে সাহায্য করি, যে নিজে নিজেকে সাহায্য করে’। অপরাহ্ নিজে নিজেকে সাহায্য করেছেন, তাই যত দুঃখ কষ্ট এসেছে, সব প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। সেখানেই তাঁর সফলতা। আর অপরাহ্ তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে একজন সফল মানুষ। শুধু আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বে এক অনুপ্রেরণার নাম।