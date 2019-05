প্রিন্সটন জংশন

নিউজার্সি টানপাইকে ৮০/৮৫ মাইল গতিবেগ যে উঠে গেছে, খেয়াল ছিল না। নিঝুম রাত, 107 Lite FM রেডিও চ্যানেল শুনছিল সে। মুহূর্তের ব্যবধানে ফাঁকা হাইওয়েতে বেঁধে দেওয়া স্পিড ৬৫ মাইল অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে। রাতে কালো রঙের হলুদ মনোগ্রাম থাকা হাইওয়ে পেট্রল গাড়িগুলো নীরবে রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকে। সিংহ যেভাবে শিকারের আশায় ওত পেতে থাকে, ঠিক তেমনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হাইওয়েতে যদি স্টেট ট্রুপার স্পিডিংয়ের জন্য তাকে তাড়া করে। টিকিটের ব্যাপারটা ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দেয়। শুরুতে জিপিএসে দেখেছিল, পনেরো মিনিট আগেই নিউজার্সির প্রিন্সটন জংশনে পৌঁছে যাবে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির বিপরীতে কিছু দূরে ট্রেন স্টেশন।

কোনো ভুল হলে খবর আছে, ১৫–২০ মিনিট মুহূর্তে খেয়ে ফেলবে। নিউইয়র্ক থেকে প্রিন্সটন যেতে দেড় ঘণ্টার বেশি কখনো লাগেনি। যানজট না থাকলে আরও আগে পৌঁছানো যায়। কিন্তু একি, জিপিএস দেখাচ্ছে ইস্ট উইন্ডোর উপশহর! টানপাইক এক্সিট ৮, কোনো ভুল হলো নাকি! চলতি অবস্থায় আবার জিপিএসে নতুন করে অ্যাড্রেস ইনপুট করল। খুব রিস্কি, সেকেন্ডের এদিক–সেদিক হলেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাবে। নির্ঘাত মৃত্যু। অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। এক্সিট ইলেভেনের আগে যে সার্ভিস স্টেশন আছে, সেখানে এক্সিট নেবে, ভাবছে অ্যাড্রেস ঠিক আছে কিনা দেখে নেবে। সব সময় NJ-TPK exit 9 নিয়ে RT 1(S) ধরে আরও ২০–২৫ মাইল ড্রাইভ করে প্রিন্সটনে গেছে। কাছে আসতেই দেখল, থমাস এডিসন সার্ভিস এরিয়া বন্ধ। এক একটা এক্সিট দশপনের মাইলের ব্যবধান। তার মানে 8A এবং 8 দুটো এক্সিট বেশি। জিপিএসকে ফলো করা ছাড়া বিকল্প থাকল না। আরও ৪০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

১৮ চাকার বিশাল আকারের লরিগুলো প্রচণ্ড শব্দ করে পাশ কেটে যাচ্ছে। তার অত্যাধুনিক মডেলের নতুন বিলাসবহুল লিনকন এমকেটি ক্রসওভার ওদের তুলনায় কাগজের নৌকা। এ সময় কখনো উইন্ডো খোলা রাখে না। বাতাস আর গাড়ির গতির শব্দে ঝড় তুফানের পরিবেশ তৈরি হয়। মানসিকভাবে নিজের মনোবল কমে যায়। ইচ্ছে হলে প্রচণ্ড গতিতে উল্কার মতো লরিগুলোকে অতিক্রম করে যায় অথবা পেছনেই থেকে যায়। কখনোই তাদের প্যারালাল গাড়ি চালাবে না। এই জিনিসটা বেশি করে থাকে হাইওয়ে ৯৫এ । ওখানে বিশাল আকারের লরিগুলো যেন দল বেঁধে মালবাহী ট্রেনের মতো ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকে। স্টামফোর্ড, ফেয়ার ফিল্ড, নিউক্যানন—এসব জায়গার ট্রেন স্টেশনে প্রায়ই রাতের বেলা নিউইয়র্ক থেকে যাত্রী এনে নামিয়ে দেয়। নামীদামি করপোরেট অফিসের সিইও, সিএফও, সিটিওর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীরবে একা পেছনের সিটে বসে কম্পিউটারে নির্বিঘ্নে অফিসের অসমাপ্ত কাজগুলোতে পুনরায় চোখ বুলিয়ে নেন অথবা চালকের কাছে নিজের জীবন শপে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

তার আগে বলবেন ‘প্লিজ ওয়েক মি আপ হোয়েন ইউ রিচ ক্লোজ টু মাই এক্সিট’। সে সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকে। ক্লান্ত না হলে ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজখবর নেয় এই যাত্রীরা। যেন কত আপনজন। এসব তাকে জাগিয়ে রাখার টেকনিকও হতে পারে।

এক্সিট ৮ হাইটসটাউন/ফ্রিহোল্ড নিয়ে টানপাইক থেকে নেমে পড়ল। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের রেম থেকে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে SR 133/East Windsor দিকে রওনা দিল। মধ্যে রাত। হাইওয়েতে একটা গাড়িও চোখে পড়ছে না। এ সময় খুব ভয় হয়। হরিণেরা ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ হেডলাইটের আলোর ঝলকানিতে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে এসে পড়ে। মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিছুদিন আগে মধ্যরাতে নিউজার্সির প্যালাসাইড হাইওয়েতে বিয়ার মাউন্টেনের কাছে তাই ঘটেছিল। ডানপাশের হেডলাইট ও বাম্পার ভেঙে যাওয়ায় কোনোরকম গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরেছিল। কখনো হরিণ অথবা অন্য কোনো ছোট মৃত প্রাণীর দেহাবশেষও মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব এলাকায় রাস্তায় কোনো ধরনের লাইট তেমন একটা দেখা যায় না। ইচ্ছে করেই জনগণের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা। শুধু গাড়ির আলোতে যতটুকু দৃষ্টিতে পড়ে। খুব সতর্ক থাকতে হয়।

একদম কাটায় কাটায় প্রিন্সটন জংশনে পিকআপ এরিয়ায় এসে পৌঁছায় সে। তাকে দেখেই পার্কিং লটে পার্ক করা একটা গাড়ি থেকে জিনসের প্যান্ট পরা দীর্ঘায়িত, হালকা পাতলা গড়নের আনুমানিক পঁচিশোর্ধ্ব অপূর্ব এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী তার গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে ভেবেছিল, হয়তো ডিরেকশন জিজ্ঞেস করতে আসছে। কারণ সে সব সময় যাত্রীকে ট্রেন স্টেশন থেকে নিয়ে যায় অথবা তাদের পার্কিং করা গাড়ির কাছে রেখে ফিরে আসে।

হ্যালো, হাউ আর ইউ? বলতে বলতে নিজেই পেছনে ডানপাশের ডোর খুলে গাড়িতে বসে পড়ল। যেন আগে থেকেই চেনাজানা। লেটস গো, বলেই তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে একপলক তাকাল। অভ্যাসবশত সে প্রথমেই দৃষ্টি বিনিময় করে নিশ্চিত হয়ে নেয়, সঠিক ব্যক্তি কিনা। আর ইউ মিস...? ‘ইয়েস, জিলিয়ান মেলি, গোয়িং ম্যানহাটন, ফক্স নিউজ’—বলেই হাতের কফি কাপে চুমুক দিল।

পরিবেশ স্বাভাবিক করতে সে জিলিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, মিস, ‘এম আই লেইট?’

নো, ইটস পারপেক্ট, বলে নীরবতা অবলম্বন করল।

সে আলেক্সান্ডার রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে নীরবতা ভেঙে বলল, ‘মিস, আই এম লিটল বিট কনফিউজড অব ড্রাইভিং ইউ ফ্রম দিস ট্রেন স্টেশন টু ম্যানহাটন, ইউ কুড গো বাই ট্রেন অর ইউর ওন কার।’

সে অবাক করে দিয়ে বলল, ‘আমি পেনসিলভানিয়ার গ্লেনসাইড শহর থেকে এক ঘণ্টার বেশি সময় ড্রাইভ করে প্রিন্সটন জংশনে এসেছি তোমার কারে ওঠার জন্য। ট্রেনে যাই না এবং এভাবেই নিউইয়র্কে আমার যাওয়া–আসা।’

অবাক হলো, এর রহস্য কি? নিশ্চয় সেলিব্রিটি বলে জনসমাগম এড়িয়ে যায়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে না। মুহূর্তে গাড়ির ভেতরে আবার পিনপতন নীরবতা নেমে এল।

আলেক্সান্ডার রোড দিয়ে সে নীরবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। US-1(N)এ ওঠার পূর্ব মুহূর্তে মাথা দুলিয়ে মিষ্টি করে জিলিয়ান মেলি হঠাৎ বলে উঠল,

‘ইউ হ্যাভ এ ভেরি নাইস অ্যান্ড লাক্সারিয়াস নিউ কার, আই লাইক ইট।’

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার এদের অদ্ভুত ক্ষমতা। লম্বা সময় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। গুমোট ভাবটা কারও কাম্য নয়। কথায় যেন মুক্ত ঝরল।

থ্যাংক ইউ মিস মেলি বলে ড্রাইভিংয়ে মনোযোগ দিল সে। জেনে নিয়েছে, জিলিয়ান মেলি ফক্স নিউজের স্পোর্টস অ্যাঙ্কর। মর্নিং নিউজ তার মাধ্যমেই শুরু হয়। এক শ মাইল দূর থেকে রাতের অন্ধকারে কাজে আসে। আবারও পেনসিলভানিয়া ফিরে যায় পরিবারের সান্নিধ্যে। পুরো দু শ মাইল আসা-যাওয়া। সতেজতা আর প্রাণচাঞ্চল্য দিয়ে ধরে রেখেছে মুহূর্তগুলো। কী যেন কমন জিনিস খুঁজে পেল, কিন্তু বুঝতে পারছে না। হয়তো দুজনের কাজের সময়টা এক। কিছুক্ষণ আগের জিলিয়ান মেলি এখন মনে হলো অনেক পরিচিত। ততক্ষণে নিউজার্সি টানপাইকে উঠে গেছে।

‘কুড ইউ টার্ন অন ইউর রেডিও, এনি মিউজিক চ্যানেল’, আন্তরিক আবেদন ফুটে উঠল মেলির কন্ঠে।

শিওর, রেডিওর অন অফ বাটন টাচ করতেই ভেসে আসল ব্রিটিশ সিঙ্গার অ্যাডেলের ‘Hello Hello গানটি, 107 Lite-FM আগে থেকেই টিউন করা ছিল।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে গানটি এক মায়াবী আবেশ ছড়িয়ে দেয়। জীবনের সঙ্গে মিলে যায় গানের কথা—

Hello, it’s me

I was wondering if after all these years

You’d like to meet

To go over everything

They say that time’s supposed to heal ya

But I ain’t done much healing

Hello, can you hear me?

I’m in California dreaming about who

We used to be

When we were younger and free

I’ve forgotten how it felt before the

World fell at our feet

There’s such a difference between us

And a million miles

So hello from the other side

I must have called a thousand times

To tell you I’m sorry for everything that

I’ve done

But when I call you never seem to be home

Hello from the outside

At least I can say that I’ve tried

To tell you I’m sorry for breaking your heart

But it don’t matter it clearly doesn’t tear

You apart anymore

Hello, how are you?

It’s so typical of me to talk about myself

I’m sorry I hope that you’re well

Did you ever make it out of that town

Where nothing ever happened?

It’s no secret that the both of us

Are running out of time••••

Highs highs highs

Anymore highs Anymore

Anymooooore

রাত তিনটা। টোয়েলভ ইলিভেন, অ্যাভিনিউ অব দ্য আমেরিকা, ফক্স নিউজে জিলিয়ান মেলিকে নামিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল। সারা রাস্তায় আর তাদের কথা হয়নি। প্রয়োজনও ছিল না। জিলিয়ান শুধু তার দিকে তাকিয়ে, মিষ্টি করে হেসে বাই বলে আলোকসজ্জায় সজ্জিত আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভেতরে ছন্দময় গতিতে হারিয়ে গেল। হয়তো এতক্ষণ তাকে জাগিয়ে রাখার চমৎকার একটা প্রাণবন্ত কৌশল ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হয়ে আসবে।

গানের কথাগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এইতো জীবন, জীবন মানেই ভুলের সমাহার।