সাহিত্যে চুরি শিল্প

প্লেজ্যারিজম শব্দের বাংলা সমার্থ শব্দ কুম্ভিলক। কুম্ভিলক শব্দের অর্থ চোর বা তস্কর। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাদের সম্পর্কে যারা অন্যের রচনা ও ধারণা চুরি করে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। প্লেজ্যারিজমের প্রেক্ষিত ও পরিধি বিস্তৃত। তার ব্যাপক প্রসঙ্গে না গিয়ে এখানে শুধু শিল্প-সাহিত্যের ঘর-গেরস্থালির রঙ্গভূমিতে যেখানে চলছে এই চুরিচামারি, সে সব নিয়ে কিছু কথা বলব।

প্লেজ্যারিজম কোন ধরনের চুরি—পরিমাণগত নাকি গুণগত? সিঁধেল চুরি না পুকুর চুরি? কেউ কেউ মনে করেন, অন্যের গোটা লেখাটা কপি পেস্ট করাই প্লেজ্যারিজম। তা বটে! কিন্তু শিল্প সাহিত্য যেহেতু সূক্ষ্ম ও বিমূর্ত, অধরা, অস্পর্শনীয়, ইনট্যানজিবল ও অন্তর্গত প্রবৃত্তির বয়ান, সে ক্ষেত্রে ড্রিল ডাউন করে দেখতে হয়, চুরি কতটা দানাস্তর বা গ্রানুলার লেভেলে ঘটেছে। প্লেজ্যারিজম বলতে শুধুই গোটা লেখাটার কপি পেস্ট করাকে বোঝায় না; বরং একটি লেখা থেকে কোনো বাক্য, শব্দ, শব্দবন্ধ, উপমা, মেটাফর, রূপকল্প তুলে নিয়ে ও লেখাটির অন্তর্গত ধারণাকে শুষে নিয়ে তা অবিকলভাবে বা একটু এদিক–সেদিক করে, লেখাটির উৎসকে অস্বীকার করে নিজের নামে জনসমক্ষে তুলে দিলে তাকে প্লেজ্যারিজম বলে গণ্য করা হয়। সভ্য দেশে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ভায়োলেশান অ্যাক্টের আওতায় প্লেজ্যারিজম দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্টাইল বা আঙ্গিক অনুসরণ করাও প্লেজ্যারিজমের আওতায় চুরি বলে গণ্য হয়। কবিরা মনে করে মেটাফর, সিমিলি, শব্দ, শব্দবন্ধ চুরি করলে সেটা চুরি নয়। কথাটা ভুল। প্লেজ্যারিজমের তালিকায় আছে ‘মেটাফর প্লেজ্যারিজম’। কোনো কবি যখন আরেক কবির সিগনেচার-ওয়ার্ড বা শব্দবন্ধ নেবেন অথচ তা উল্লেখ করবেন না, তা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ভায়োলেশান অ্যাক্টের আওতায় পড়ে।

নিউইয়র্ক যারা হামবড়া বক (বড় কবি) তাদের কেউ কেউ অন্যান্য লোকাল (বাংলা সাহিত্য) এবং গ্লোবাল কবিদের লেখা থেকে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ শব্দ, শব্দবন্ধ, উপমা, মেটাফর, চিত্রকল্প মেরে দিয়ে নিজের নামে চালিয়েছেন। তার প্রমাণ আছে। মনে পড়ে, গত শতাব্দীর নয় দশকের শেষে একজন কবির সঙ্গে আল মাহমুদ, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবু করিম ও অন্যান্য কবিদের কিছু কবিতা প্রসঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সে সব কবিতার কিছু শব্দবন্ধ, উপমা ও মেটাফর পরে তাঁর কবিতার বইয়ে মুদ্রিত দেখেছিলাম। এ ছাড়া কেউ কেউ তো বিদেশি কবির কবিতা প্যারাফ্রেজ করে বহাল তবিয়তে তা নিজের নামে চালিয়ে নিজেকে কবি বলে জাহির করছেন। এভাবে প্লেজ্যারিজম এপিডেমিক এবং প্যান্ডেমিক আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্লেজ্যারিজম লজ্জার, অমর্যাদার ও দণ্ডনীয় অপরাধের জেনেও সেটা করতে সাহিত্য-তস্করদের কোন রকম লজ্জা লাগে না, দ্বিধা, খেদ বা অনুতাপ হয় না।

শিরোনামে বলেছি, প্লেজ্যারিজম একটি ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি চুরি শিল্প। ভাবছেন, প্লেজ্যারিজম অর্থাৎ চৌর্যাচারকে কেন চুরি শিল্প বলছি? বলছি এ জন্য, এই ধরনের চুরি মূলত শিল্প সাহিত্য ও সৃজনশীল উদ্ভাবনা সম্পৃক্ত। অবশ্য মৌলিক লেখালেখি ছাড়াও একাডেমিক অভিসন্দর্ভ নির্মাণ ও শিক্ষায়তনের কোর্স-ডিসকোর্সে প্লেজ্যারিজম চলে এন্তার। এটা শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাটপারি। প্লেজ্যারিজমকে তাই চুরিচামারি না বলে বলছি চুরি শিল্প। প্লেগারিস্টকে তাই আর যাই বলি না কেন, প্রকাশ্যে জোচ্চোর, জালিয়াত বলতে চাই না। তা বললে সমাজে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর ইজ্জত হেট হয়ে যাবে।

শব্দের ডিনোটেটিভ বা শাব্দিক অর্থ আড়াল করাকে বলা হয়, ইউফেমিজম। সাংবাদিকতায় বিষয়ের সত্যকে আড়াল করাকে বলা হয় জার্নালিস্টিক-ম্যান্যুভারিং, ক্রিয়েটিভ জার্নালিজম বা ইয়েলো জার্নালিজম। শিল্প সাহিত্যের চুরি অর্থাৎ প্লেজ্যারিজম শব্দের জাত্যর্থ ঢাকতে পরানো হয় ইউফেমিজমের বোরকা—সাহিত্য-তস্করবৃত্তিকে ঢেকে বলা হয় প্যারাফ্রেজিং, সাবকন্সাস প্যারাফ্রেজিং, ডাইল্যুশান ইত্যাদি। শব্দগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগে। চমৎকার শব্দ প্লেজ্যারিজম! চোরের সাক্ষী গাঁটকাটারা কায়দা করে বলে, ‘হিস্ট্রি অব আর্টস ইজ আ মিউটেশান’।

প্লেগারিস্ট লেখক অন্যের লেখা চুরি করার পর ভাবতে থাকে লেখাটা তার মৌলিক লেখা। লেখাটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি চুরি বা প্লেজ্যারিজম নয়। এই কথাটা তারা ভাবতে ভাবতে এক সময় সেটাকে নিজেদের বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত করে নেয়। তারা ধরা পড়ে গেলে নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করে এবং নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলে, আমি অমুক লেখকের লেখার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নই। তার কোন লেখা আমি পড়িনি কখনো। ভাবখানা এমন যেন, গ্রেট রাইটার্স রাইট অ্যালাইক।

হেলাল হাফিজের বহুল প্রচারিত কবিতা, ‘এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়’ রোমান কবি অভিদের কবিতা থেকে নেওয়া। অভিদের ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ কবিতার তিন নম্বর লাইনে আছে, ‘ইয়ুথ ইজ ফিট ফর ওয়ার’। এটা প্লেজ্যারিজম। এই প্রসঙ্গে ফেসবুকে কিছুদিন আগে কবি ও লেখক ওমর শামসের একটি স্ট্যাটাসে বলেছিলাম, কবি হেলাল হাফিজ তার বহুশ্রুত ওই কবিতাটি অভিদের ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ কবিতা থেকে নিয়েছেন। ওমর শামস অথরিটেটিভ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, না, হেলাল হাফিজ কখনোই অভিদের লাভ অ্যান্ড ওয়ার কবিতা পড়েনি। জবাবটা দেখে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তিনি কী করে জানেন, হেলাল হাফিজ কখনো অভিদ পড়েনি! তিনি কী হেলালের ছায়াসঙ্গী?

অভিদের কবিতা অনাগত সময়ে এক ভূগোল থেকে আরেক ভূগোলে, এক ভাষা থেকে বহু ভাষায় সঞ্চরণশীল। সত্তরের দশকে ঢাকার কবি ও গবেষকদের মধ্যে অভিদকে নিয়ে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, এখন যেমন, আজিজ মার্কেটে উঠতি ও পড়তি কবিরা লাকা, ফুকো, ডেরিডাকে নিয়ে হাইপার-আগ্রহ দেখায়।

অভিদ ছিলেন তার সময়ের ও পরবর্তী সাহিত্যকালে বেশ প্রভাবশালী রোমান কবি। অভিদ, লাস্ট-অ্যান্টিকুয়িটি ও মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পশ্চিমের আর্ট ও সাহিত্যে অঢেল-তুমুল প্রভাব ফেলেছিলেন। বারো ও তেরো শতককে বলা হয়, ‘দ্য এইজ অব অভিদ’। রেনেসাঁর যুগে অভিদের পাঠকপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। হেলাল হাফিজ ভেবেছিলেন, পুরোনো কবি অভিদের মেটামরফোসেস পড়তে যাবে কে! তুলে নিই না কেন অভিদের কয়েকটা লাইন। কিন্তু কেউ না কেউ থাকে, যারা সাহিত্যের প্লেজ্যারিজম খুঁজে পায়, খুঁজে বের করে।

পাবলো নেরুদা ওঁর উঠতি বয়সে রবীন্দ্রনাথের ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা’–কে ‘In my sky at twilight you are like a cloud’ এবং ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’–কে ‘Come with me, I said, and no one knew’ শিরোনামে প্যারাফ্রেজ করে লিখেছিলেন। চিলির সেই সময়ের আরেক লেখক Voladia Teitelbaum নেরুদার প্লেজ্যারিজমকে ধরিয়ে দিয়েছিল। নেরুদার বন্ধু Joaquin Sepveda বলেছিল, বন্ধু, স্বীকার করে নাও; একদিন সারা দুনিয়া জেনে যাবে, তোমাকে বলবে প্লেগারিস্ট। নেরুদা তাঁর Twenty Poems of Love and a Song of despair কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সে কথা স্বীকার করেছেন। নেরুদা খুব বেশি আচ্ছন্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথে। কখন যে অবচেতন মন থেকে কবিতা দুটো প্যারাফ্রেজ করেছিলেন, তা তিনি বুঝতেও পারেননি।

অন্যদিকে দেখেন, এইতো সেদিন মারাত্মক এক প্লেজ্যারিজম ঘটে গেল বিশ্ব সাহিত্যে। কানাডীয় লেখক ইয়ান মার্টল ২০০২ সালে তার ‘লাইফ অব পাই’ উপন্যাসের জন্য জিতে নেন ম্যান বুকার। ওই উপন্যাসটি একটি চোরাই মাল। বইটি মার্টল চুরি করেছিল ব্রাজিলের জনপ্রিয় লেখক Moacyr Scliar (মোআসির শ্লেয়ার)–এর ‘ম্যাক্স অ্যান্ড দ্য ক্যাটস’ উপন্যাস থেকে। শ্লেয়ার ব্রাজিলের বাইরে দারুণ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তার ১৯৮১ সালের উপন্যাস ‘ম্যাক্স অ্যান্ড দ্য ক্যাটস’–এর জন্য। সেবার ম্যান বুকারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল ইন্ডিয়ান-কানাডীয় লেখক রোহিন্তন মিস্ত্রি। নিন্দুকেরা বলাবলি করে, সে বছর কানাডীয় লিসা জার্ডিন ছিল ম্যান বুকারের চেয়ার যিনি নাকি রেসিস্ট। তিনি রোহিন্তন মিস্ত্রিকে ঠেকাতে প্রাইজটা দিয়ে দিলেন সাহিত্য-তস্কর ইয়ান মার্টেলকে। যখন মোয়াসির জানলেন তার উপন্যাস চুরি করে ইয়ান মার্টল বুকার পেয়েছে। তিনি রিও ডি জেনিরোতে সংবাদ সম্মেলন করে তার নিন্দা জানালেন এবং ইয়ান মার্টলকে ক্ষমা চাইতে বললেন। মার্টল তার ‘লাইফ অব পাই’–এর দ্বিতীয় সংস্করণে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা উন্নাসিক কথায় লিখলেন, আমি ‘ম্যাক্স অ্যান্ড দ্য ক্যাট’ পড়িনি। কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে উপন্যাসটির আখ্যান। তাই নাকি? এ ধরনের কথা অ্যারোগ্যান্ট প্লেগারিস্টরা বলে, ধরা পড়লে। অথচ দেখুন, চিলির কমিউনিস্ট লেখক Volodia Teitelboim এবং Joaquin Sepveda যখন নেরুদাকে তার প্লেজ্যারিজমের কথা বলেছিল, নেরুদা ক্ষমা চেয়েছিলেন। সেটা তার বইতে স্বীকার করে লিখেছিলেন।

প্লেজ্যারিজম বা সাহিত্যে চৌর্যাচার কোনো নতুন ফেনোমেনন নয়। চুরির এই সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল দূর পৃথিবীর ধূসর দেয়ালে। প্যালিওলিথিক কেভ পেইন্টিংসের কাল থেকে। এক গুহা ম্যুরালের জীবজন্তুর আকার–আকৃতি আঁকা হতো আরেক গুহা ম্যুরালে। সেটা ছিল আদিম শ্রেণিহীন সাম্যবাদী গোষ্ঠীর ছোট্ট চৌহদ্দির গণ্ডিতে জংলি জীবনের সীমিত চুরি। শিল্পের চুরিটা প্যালিওলিথিক গুহা ম্যুরাল থেকে উঠে এসে দেশে দেশে পৌঁছে যায় আধুনিক, উত্তরাধুনিক লেখার খাতায় ও ক্যানভাসে, সুরসপ্তকে, মঞ্চে ও সেলুলয়েডে। এক হাত থেকে আরেক হাতে, শত শত হাতের কলমে, সুর-সনাটা-স্বরলিপি, রং তুলি ও ব্রাশ স্ট্রোকে। এ যেন এপিডেমিক থেকে প্যান্ডেমিক সম্প্রসারণ। গুহার দেয়ালে সীমাবদ্ধ চুরিটা ছিল অবাণিজ্যিক ও আঞ্চলিক। কালে কালে এই চুরিটা বিস্তৃত হলো বাণিজ্যনির্ভর আন্তঃমহাদেশীয় চুরি বাটপারিতে। বেপরোয়া চুরিচামারিতে।

কারা প্লেজ্যারিজম করে? টি এস এলিয়ট কহেন, Immature poets imitate; mature poets steal.

কাকে রেখে কার কথা বলব। কে করেনি প্লেজ্যারিজম। ‘বার্ড অব অ্যাভন’ অর্থাৎ শেক্‌সপিয়ার হরদম চুরি করেছিলেন। তার ইতিহাস-নির্ভর সব লেখা তো সরাসরি রাফায়েল হলিন্সহেডের ক্রনিকেল লেখা থেকে নেওয়া। সম্প্রতি শেক্‌সপিয়ারের প্লেজ্যারিজম ধরা পড়েছে প্রযুক্তির সূক্ষ্ম চোখে। কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ, রিচার্ড তৃতীয়, হেনরি পঞ্চম এবং আরও সাতটি মোট এগারোটি নাটক তিনি চুরি করে লিখেছিলেন। সেটা ধরা পড়েছে এইতো সেদিন প্লেজ্যারিজম সফটওয়্যার WCopyfind–এর সাহায্যে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

জর্জ হ্যারিসনের মতো আইকনিক গায়ক রনি ম্যাকের ‘হি ইজ সো ফাইন’ চুরি করে ধরা পড়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো মৌমাছির মতো স্কটিশ সুর থেকে শুরু করে বাউল গানের সুর নিয়ে গ্রন্থনা করেছিলেন অসংখ্য গান। ছোট গল্পের জনক এডগার এলান পো বা ন্যাথানিয়েল হর্থনের গল্প কী নেই রবীন্দ্রনাথের গল্পে? আছে বৈকি! প্লেগারিস্ট লেখক, কবি, গীতিকবি, সুরকার, গায়কদের তালিকা এত দীর্ঘ যে, তা এখানে বলে শেষ করা যাবে না।

কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে তুখোড় প্রফেসর পড়াচ্ছিলেন কিটসের সনেট, ‘অন ফার্স্ট লুকিং ইন টু চ্যাপম্যান’স হোমার’।

‘Much have I traveled in the realms of gold

And many goodly states and kingdoms seen;’

—এই লাইন দুটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিতে জেগে উঠেছিল জীবনানন্দের ‘অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’ পঙ্‌ক্তিমালা। এখানে প্লেজ্যারিজম করা হয়েছে কিছুটা সরাসরি আর কিছুটা বাক্যাংশ পাল্টে। অধ্যাপককে বললাম, বনলতা সেন কবিতার সঙ্গে কিটসের এই কবিতার মিল আছে। অধ্যাপক বলেছিলেন, এটাকে প্লেজ্যারিজম বলব না; এটাকে বলা হয়, ডাইলিউশান। একটা মোমের আলো থেকে আরেকটা মোমবাতি জ্বালানোর মতো। জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ডাইলিউট করেছেন অনেকের কবিতা। ইয়েটসের ‘He reproves the Curlew’ কবিতায় জীবনানন্দের ‘হায় চিল’ কবিতা টের পাওয়া যায়—

O, CURLEW, cry no more in the air,

Or only to the water in the West;

Because your crying brings to my mind

Passion-dimmed eyes and long heavy hair

That was shaken out over my breast:

There is enough evil in the crying of wind.

এর সঙ্গে কী জীবনানন্দের এই লাইনগুলো মিলে যায় না—

‘হায় চিল, সোনালি ডানার চিল,এই ভিজে মেঘের দুপুরে

তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে’

প্লেজ্যারিজমের পক্ষে প্লেজ্যারিস্টরা যেমন নিজেদের বাঁচাতে কৌশল নেন, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটারাও তেমনি ‘চোরের মার বড় গলা’ করে বলে, শব্দ তো কারও কেনা নয় যে, তা ব্যবহার করা যাবে না। শিল্প সাহিত্যর ইতিহাস ডাইলিউশানের। জর্জ হ্যারিসন ধরা খেলে বিচারক বললেন, এটা সাবকনসাস প্যারাফ্রেজ।

বিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী সাহিত্য সমালোচক, সাহিত্যতাত্ত্বিক, নর্থফ ফ্রেই কহেন, all books are based on timeless myths. No new-fangled ideas here. তিনি এটাও বলেন, history of arts is history of mutation. তাই নাকি?

এক সময় ঢাকায় একটা কথা বেশ বলা হতো—ত্রিশের পর থেকে বাংলা ভাষার মেজর কবিদের কবিতা ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলে তা মূলে ফিরে যাবে। জার্মান ভাষার প্রসঙ্গ উঠেছিল মুখ্যত বুদ্ধদেব বসুর লেখালেখিতে শীলার ও হ্যোয়েল্ডারলিনের প্রভাবের প্রশ্নে। তরুণদের কবিতায় এসব প্রতর্ক ওঠে না। কারণ, বিশ্ব সাহিত্যে ওদের পড়াশোনা নেই বললেই চলে। ওরা চুরি করে নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর, সতীর্থ কবির ওভরা (oeuvre) ঘেঁটেঘুঁটে। তাই দেশি ও প্রবাসী তরুণ চোরদের সম্পর্কে কিছু বলা জরুরি ভাবছি না। যা হোক, মৌলিক শিল্প সাহিত্য রচনায় চৌর্যবৃত্তি করে যে সব যশঃপ্রার্থী কবি, লেখক নিরন্তর ধান্দাবাজি করে চলেছেন, তাদের উচিত শিল্প সাহিত্যর পথ ছেড়ে গ্রামে গিয়ে হাল চষে বেড়ানো ও প্রায় অপস্রিয়মাণ তাঁত শিল্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাঁত শিল্প পুনরুদ্ধার করা। কবিতাকে উদ্ধার করার তাদের কিছুই নেই।

শেষে বলতে হয়, সাবধান প্লেজ্যারিস্ট, সাবধান! যে কালে Voladia Teitelboim, নেরুদার চুরি যে ধরেছিল, প্রচুর পরিশ্রম করে সেটা ধরেছিল। কিন্তু এখন প্লেজ্যারিজম ধরা খুব সহজ হয়েছে। ওপেনসোর্স প্লেজ্যারিজম সফটওয়্যার WCopyfind রান করলেই চুরিচামারি হাতেনাতে ধরা পড়বে। তখন কী করবেন? কোথায় মুখ লুকোবেন? মুখ লুকিয়েও পার পাবেন না। জরিমানা দিতে হবে। লেখা বাজেয়াপ্ত হবে। পাঠকের কাছে চোর হয়ে থাকতে হবে।