বিশ্ব গণমাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ

(১১ পর্ব)



নিউইয়র্ক টাইমস–এর সংবাদদাতা সিডনি এইচ সেনবার্গ আগরতলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের খবর পাঠানো অব্যাহত রাখেন। ১৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস তাদের ‘ওয়ার্ল্ড’ বিভাগে আরেকটি বড় প্রতিবেদন ছাপে যার শিরোনাম ছিল, এ ক্ষেত্রে শুধু এক অংশের জন্য ‘যুদ্ধ হলো নরক’ [In this case ‘War is Hell’ for one side only]







সংক্ষেপে সংবাদটি হলো—

সবাই বলে, সাধারণত উভয় পক্ষের জন্য যুদ্ধ হলো নরক। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তিন সপ্তাহের যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নরক হলো পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকদের, যাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমাতে সেনারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শহর এলাকার দখল নেওয়ার পর এখন গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছে।একজন বাঙালি যোদ্ধা বললেন, ‘আমরা নৌকা ব্যবহার করব এবং তাদের জীবনকে অস্থির করে তুলব’। বিদেশি পর্যবেক্ষক ও রাষ্ট্রদূতেরা মনে করেন, বাঙালিরা যুদ্ধ চালিয়ে গেলে, পাকিস্তানের জন্য ১০০০ মাইল দূরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। পর্যবেক্ষকেরা এটিও মনে করেন, বিদেশি শক্তিগুলো যদি পাকিস্তান সরকারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ না করে, তবে সাড়ে সাত কোটা বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন কয়েক বছরও লাগতে পারে। যুদ্ধ চলতে থাকায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। কৃষকেরা ভয়ে জমি চাষে মাঠে যেতে পারছে না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট রপ্তানি বন্ধ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের কলগুলো যারা বাংলাদেশে বেশি দামে কাপড় বিক্রি করত, তারা তাদের বাজার হারাচ্ছে। ওই কাপড় বিক্রির জন্য অন্য বাজারও নেই।

প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের এই আক্রমণাত্মক কার্যক্রমে কমিউনিস্ট চীন কি পর্যাপ্ত সাহায্য করবে? গত সপ্তাহে পাকিস্তান সরকারের কাছে এক নোটে চীনা প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের, ‘পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের’ নিন্দা করেছে এবং বলেছে, ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, তবে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন দেবে। আরেকটি একই রকমের প্রশ্ন হলো, পশ্চিমা সাহায্য দাতা দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যারা পাকিস্তানকে বছরে সাড়ে ১৭ কোটি ডলার সাহায্য দেয়, ইয়াহিয়া রক্তক্ষয় বন্ধ না করলে তারা কি তা স্থগিত রাখবে? পাকিস্তান সরকার তাদের রেডিওতে স্বাধীনতাকামীদের অস্ত্র দেওয়া, পাকিস্তানি জাহাজগুলোকে হয়রানি করা, গোপন রেডিও স্থাপন, ভারতীয় পত্রিকার অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ—এসব কিছুর জন্যই তাদের পুরোনো শত্রু ভারতকে দায়ী করছে। এর সবই অস্বীকার করেছে ভারত। ভারত সম্ভবত স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করছে, তবে এখনো কোনো অস্ত্র এবং জনবল দিয়ে সাহায্য করছে—তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী আগমনের ওপর নিউইয়র্ক টাইমস–এর বিশেষ সংবাদদাতা কলকাতা থেকে ২৪ এপ্রিল একটি সংবাদ পাঠান যার শিরোনাম ছিল, ‘শরণার্থীদের নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তারা চিন্তিত’ [ Refugees worry Indian Officials]

সংক্ষেপে সংবাদটি এ রকম—

পাকিস্তান সেনাদের ভয়ে প্রতিদিন শত শত শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করছে। ভারতীয় সরকার শরণার্থীদের বিপদের বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছে এবং তাদের খাদ্য, বাসস্থান ও মৌলিক চিকিৎসা দিচ্ছে। যদিও গতকাল তারা জাতিসংঘের কাছে শরণার্থী সাহায্যের জন্য আবেদন করছে। কর্মকর্তারা এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়েও চিন্তিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পশ্চিম বাংলার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এত শরণার্থীর পুনর্বাসন করা অসম্ভব।’

তখন বাংলাদেশ পৃথিবীর কাছে অপরিচিত, তাই বিভিন্ন সাংবাদিক বিশ্বের কাছে বাঙালিদের পরিচয় করিয়ে দিতে বাঙালির স্বরূপ, স্বভাব ইত্যাদি বর্ণনা করে একাধিক প্রতিবেদন ছাপেন। নিউইয়র্ক টাইমস–এর সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জেমস পি ব্রাউন পত্রিকায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন লেখেন, যিনি গত দুই বছর যাবৎ কলকাতায় বসবাস করছেন।

তার প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, ‘বাংলা দেশ’—ঠাকুরের বিদ্রূপাত্মক উত্তরাধিকার [‘Bangla Desh’—Tagore’s Ironic Legacy]

ভারত ও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে ১১ কোটি বাঙালির বসবাস। সাড়ে সাত কোটি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাকামী পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে এবং সাড়ে তিন কোটি হিন্দু ভারতে পশ্চিম বাংলা রাষ্ট্রে—যাদের ভারতীয় উপমহাদেশের আইরিশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

নমনীয় কিন্তু শক্ত, চপল, উদ্দামতা প্রবণ, বাঙালিরা একই সঙ্গে সুদর্শন, কোমল ও অমায়িক, মনেপ্রাণে কবিতা ও রাজনীতির প্রতি আসক্ত। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যেখানে একজন বাঙালি আছে সেখানে আছে একজন কবি; যেখানে দুজন, সেখানে একটি লিটল ম্যাগাজিন, যেখানে তিনজন, সেখানে একটি রাজনৈতিক দল।

বাঙালির প্রিয় আমোদ হলো ‘আড্ডা’—অনিঃশেষ কথোপকথন চলে কলকাতার কফি হাউসে এবং ঢাকায় অথবা কোন বটগাছের নিচে, যা হলো গ্রামের মিলনকেন্দ্র। পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা বাঙালিদের বাচাল ও অলস বলে মনে করে। এর জবাবে বাঙালির গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিগত এবং সাংস্কৃতিক অর্জন বাঙলার সীমানার বাইরের পাকিস্তানিদের অসহনীয় অহংকারকে চূর্ণ করে। বাঙালিদের মাঝে বসবাসকারী বিদেশিদের কাছে এরা সাধারণত কমনীয় ও উদ্দীপক। বৃষ্টিময় ব–দ্বীপ অঞ্চল বাঙালিরা যাকে স্বদেশ বলে, তা আয়ারল্যান্ডের মতো শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ। আয়ারল্যান্ডের মতোই এই ব–দ্বীপ অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে অবিশ্বাস্য রকম উর্বর। এর গাড় পলি সমৃদ্ধ মাটিতে বীজ বপন করলেই জন্মায় ধান, পাট আর ইক্ষু।

দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক ওষুধ আবিষ্কার, সামন্ত লড়াইয়ের অবসান ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চল বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। একদা যে ভূমি ছিল অলস, সুখে দিন কাটানোর জায়গা—এখন তা পরিণত হয়েছে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের দুর্যোগপূর্ণ এলাকায়।

ঘনবসতি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সরল শান্ত ও মনোরম, বাঁশের তৈরি বাড়ি, পাশে ঝোপঝাড়, নারিকেল গাছের সারি, চারদিকে সবুজ ধান খেতের গাড়িগুলোকে মনে হয় যেন সমুদ্রের মাঝখানে এক একটা দ্বীপ। কয়েক সপ্তাহ পর বর্ষাকালের বৃষ্টি যখন শুরু হবে, তখন এই বাড়িগুলো যেন আক্ষরিক অর্থেই একেকটা দ্বীপে রূপ নেবে। গ্রামীণ বাংলার এই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাঙালি মানস নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখতে সাহায্য করেছে। প্রত্যেক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং তার রচনা মুখস্থ বলতে পারে। বাংলা সাহিত্যে ঠাকুরের অনবদ্য সৃষ্টি বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে, যা পাকিস্তানে হিংসাত্মক বিভাজনে উৎসাহ জুগিয়েছে। কবি সাম্যের কথা বললেও এটি হলো ‘বিদ্রূপাত্মক উত্তরাধিকার।’

পশ্চিম বাংলার হিন্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা আইরিশদের মতো ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত, অন্তত এই মুহূর্তে তাদের কোন সাধারণ ভিত্তি নেই যে দিল্লি ও ইসলামাবাদ থেকে বের হয় যুক্ত ‘বাংলা দেশ’ (বাঙালি জাতি) গঠন করতে পারে।

পূর্ব বাংলায় একটি দীর্ঘায়ত গেরিলা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপে পশ্চিম বাংলার সমর্থন পাবে, কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর সমস্যার তৈরি করবে, যা জন্ম দিতে পারে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বিরোধিতা এবং এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে পারে বিশ্বের বড় বড় শক্তি। (চলবে)

লেখক: কুইন্স পাবলিক লা‌ইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার

ইমেইল: myshathi@gmail.com