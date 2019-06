বিশ্ব গণমাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ

(১৪ পর্ব)

পাকিস্তানিরা যে ছয়জন সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন, তার একজন ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মর্ট রোসেনব্লাম। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে এখান থেকে কোনো রিপোর্ট বা প্রতিবেদন না করে ব্যাংকক থেকে তাঁর প্রতিবেদন করেন যা মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিবরণীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার সেই প্রতিবেদনটির ওপর ভিত্তি করে আমেরিকার বাল্টিমোর থেকে ‘বাল্টিমোর সান’ পত্রিকা পাকিস্তানের গল্প [Pakistan Story] শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখে, যা প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ১৪ মে। বাল্টিমোর সান আমেরিকার একটি স্বনামধন্য পত্রিকা যা ১৮৩৭ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়টি সংক্ষেপে এমন—

মার্চ মাসে পাকিস্তানের দুই অংশ যখন বিচ্ছিন্ন হলো, তখন সেখানে যে নির্মম বিয়োগান্ত ঘটনায় ঘটেছে, তা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে যখন ছয়জন বিদেশি সাংবাদিককে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানে আসার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের পাঠানো বাস্তব চিত্র সংবলিত প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ হতে থাকে। সার্বিকভাবে সাংবাদিকেরা সেন্সরশিপের মধ্যেই সেখান থেকে প্রতিবেদন পাঠাতে থাকেন, কিন্তু বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) সাংবাদিক মর্ট রোসেনব্লাম পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ব্যাংকক থেকে তার প্রতিবেদনটি পাঠান। তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করলেন, সেটি হলো একটি ঘৃণিত এবং আতঙ্কিত ‘গৃহযুদ্ধের বিস্ময়কর কসাইখানা’র কাহিনি।

রোসেনব্লামের প্রতিবেদন অনুসারে মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। তিনি বলেন, যে ধ্বংসযজ্ঞ তিনি দেখেছেন তা বিশ্বাস করা যায় না। লাখ লাখ মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা, ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ত্রাণ বিতরণ বন্ধ হয়ে আছে।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ১৫০ জন নিহত হওয়ার যে গল্প বলা হয়েছে, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। ওই দিন বিদ্রোহের যে গল্প শোনানো হচ্ছে, তার কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি। প্রকৃত সত্য হলো, ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জেতার পর ক্ষমতা গ্রহণের যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, পাকিস্তান তা হতে দেবে না—এটি মার্চেই নিশ্চিত ছিল এবং তা বাতিলের সব ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবেই করা হয়েছিল। পুরো ঘটনার ফলাফল কী হবে, তা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে সার্বিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরই মধ্যে না ফেরার অবস্থানে চলে এসেছে।

আগেই বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার যে ছয়জন সাংবাদিককে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি দেখতে নিয়ে আসে, নিউইয়র্ক টাইমস–এর ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন তাদের একজন, যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু প্রতিবেদন পাঠান। তেমনি একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় নিউইয়র্ক টাইমস–এর ১১ মে সংখ্যায়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, ‘পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা পশ্চিমা শৈলীর শিক্ষাতে বৈধর্ম দেখেন, [Army men in Pakistan see heresy in western-style education there]। এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই মনে করত না। সাধারণ একজন মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করত।

ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউনের সংবাদটি সংক্ষেপে এমন—

পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তারা মনে করেন, পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষার ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে যা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ধারণার পরিপন্থী। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের উৎসাহ দেখা যায় না। তবে ২৫ মার্চের পর তারা এই বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিরোধ তছনছ করে দেয়। কমপক্ষে ৫০০ ছাত্রকে হত্যা করা হয়। সৈন্যরা কোনো কোনো অধ্যাপক ও ছাত্র যারা সরকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে, তাদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয়। বাড়ি–ঘর গুঁড়িয়ে দেয় এবং পুরো পরিবারকে গুলি করে হত্যা করে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, ১৪ জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে আছেন ড. জি সি দেব। সহকর্মীদের মতে, একজন শান্ত প্রকৃতির প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত, যার কাজকে আমেরিকায় উচ্চ মূল্যায়ন করা হয়। সেনারা ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, আরও হত্যা ও ধ্বংস চলছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাক থেকে ময়মনসিংহ রেলপথের দুই পাশে প্রায় ৩০ হাজার বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। একটি একটি করে ইট খুলে ফেলে তারা এখন গৃহহীনের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। এসব বাড়ির আশপাশে থেকে সেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করা হয়। তাই সেনাদের ধারণা, বাড়িগুলো ভেঙে ফেললে এ রকম আক্রমণ বন্ধ হবে।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ

একজন শিক্ষাবিদ আমাকে বললেন, ‘এ দেশে শিক্ষার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেনাবাহিনী শিক্ষা ব্যবস্থায় এভাবে হস্তক্ষেপ করছে যে, তা এখন প্রায় মৃত। আমি ভীত, আমাকে হয়তো এ দেশ ছাড়তে হবে।’ শিক্ষাবিদ বলেন, সেনাবাহিনীর একজন মেজর আমাকে বললেন, ‘আমাদের মানতে হবে, এই পুরো প্রজন্মই অভিভাবকদের শিথিলতার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ খাওয়া হচ্ছে, নারী ধর্ষণ হচ্ছে—যা মুসলমান সমাজে দেখা যায় না। এ ধরনের মানুষই দুষ্কৃতকারী হয়, শেষ পরিণতিতে এরা অস্ত্র হাতে নেয় এবং আমাদের হাতে গুলি খায়।’ মেজর আমাকে বলতে থাকেন, ‘নতুন প্রজন্মকে ইসলামি মূল্যবোধে বড় হতে হবে। পাকিস্তানের জন্মের মূল ভিত্তিটাই তারা ভুলে গেছে।’ এই শিক্ষাবিদ বলেন, ‘কিছু সেনা কর্মকর্তা আমাকে বললেন, পাকিস্তানে কঠোর পর্দা প্রথা চালু করতে হবে ব্যাংকের সুদ দেওয়াও বন্ধ করতে হবে।’

নিউইয়র্ক টাইমস–এর সংবাদদাতা ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন, ‘সরকারি তত্ত্বাবধানে একাধিক প্রতিবেদন পাঠান। এ রকম আরেকটি প্রতিবেদন ছাপা হয় ১৬ মে নিউইয়র্ক টাইমসে। এই প্রতিবেদনটির একটি অংশে তিনি বাঙালি কর্তৃক বিহারি নিধনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিহারিরা অনেকেই জুটমিলগুলোতে ফোরম্যান ও নানা ধরনের কারিগরি কাজ করত যাদের হত্যা করা হয়েছে। যদিও তিনি এই তথ্যটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনের এই অংশ থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানিরা সাংবাদিকদের কীভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংবাদদাতার সর্বশেষ রিপোর্ট। এটিকে তার সফরের সারমর্ম বলা যেতে পারে। তার প্রতিবেদনের বেশির ভাগ অংশজুড়েই পাকিস্তানি বাহিনীর নানা রকম অত্যাচারের খবরই বেরিয়ে আসে। প্রতিবেদনটি নিউইয়র্ক টাইমসের ‘দি ওয়ার্ল্ড’ অংশে ছাপা হয় যার শিরোনাম ছিল, ‘পূর্ব পাকিস্তান: আকাশে ওই মোটা-তাজা শকুনের ছায়া’ [That shadow in the sky is a vulture—a fat one]

সংবাদটি সংক্ষেপ:

আমাদের শকুনরাই পাকিস্তানে সবচেয়ে সুখী প্রাণী—একজন ক্লান্ত গ্রামবাসী এভাবেই একের পর এক দুর্যোগের কথা বলছিলেন। গঙ্গাসহ শত শত ছোট নদীর জলে বিধৌত পূর্ব পাকিস্তান সাধারণত ধান আর পাটে সবুজ, এখানে জন্মায় সুস্বাদু ফল-মূল। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ এখানে একের পর এক হানা দিয়েছে সাইক্লোন, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাতে প্রাণ গেছে প্রায় ৫ লাখ মানুষের। আর এখন এই গৃহযুদ্ধ, বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন প্রাণ গেছে আরও কমপক্ষে ৫ লাখ মানুষের।

ঢাকা থেকে ২৫ মার্চ বহিষ্কৃত নিউইয়র্ক টাইমস–এর সাংবাদিক সিডনি এইচ সিনবার্গ ওই পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ চালিয়ে যান এবং ভারত থেকে বাংলাদেশ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন পাঠান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধের নানা খবর দিয়ে দিল্লি থেকে যে রিপোর্টটি পাঠান তার শিরোনাম ছিল, ‘পাকিস্তানি বিবাদ অব্যাহত আছে—সরকারি দাবি সত্ত্বেও, যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।’ [Pakistani strife said to continue—Despite officilal assertions, Reports tell of fighting]

সংক্ষেপে সংবাদটি

পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছু স্বাভাবিক, সরকারের এই দাবি সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গা থেকে গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত থাকা এবং সেনাবাহিনীর আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশি সূত্র, বিদেশি যারা সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন এবং কিছু বিদেশি সাংবাদিকের সীমান্ত এলাকা ভ্রমণের পর প্রদত্ত তথ্য ও সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি তত্ত্বাবধানে যে সব বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে বেশ খবর পাওয়া গেছে। তারা বলছেন, মুখ্য শহরগুলোতে সেনারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও গেরিলা ও সন্ত্রাসী আক্রমণের মুখে বেশির ভাগ অঞ্চলেই বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যুদ্ধের প্রমাণ

১২ মে বাঙালি বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অ্যাডমিন বাজারে (আমিন বাজারে) সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। একই দিনে বিদ্রোহীরা ‘রকেট’ স্টিমারটি ৩০০ যাত্রীসহ দখল করে নেয়, স্টিমারটি ঢাকা-খুলনার মধ্যে চলাচল করে। অনেক বিদেশি পর্যটক অবসর কাটাতে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যর উপভোগ করতে এই সার্ভিসটি ব্যবহার করেন। বিদেশি সূত্রগুলো আরও বলছে, বাঙালি যোদ্ধারা ঢাকায় আগুন বোমা বানাচ্ছে এবং গ্রেনেড ছুড়ছে। মার্শাল ল’ কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে ঢাকায় গ্রেনেড ছোড়ার অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

রেললাইন ও সেতু ধ্বংস

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিদ্রোহীরা রেললাইন ও সেতু ধ্বংস করছে। তারা পাট পরিবহনকারী বার্জ ও কারগো ধ্বংস করছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানি আয় পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস।

এই সূত্রগুলো আরও জানাচ্ছে, যেখানেই বিদ্রোহীরা কোনো কার্যক্রম চালাচ্ছে সেখানেই সেনারা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, যুবক শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা একচেটিয়া গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল।

সেনারা সন্ধান দাতাদের তালিকা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি বিদ্রোহীদের দমন করতে তাদের অস্ত্র দিচ্ছে। এই কাজে তারা অবাঙালি বিহারি মুসলিম ও ইসলামি দলগুলোর সমর্থকদের ব্যবহার করছে। এই সন্ধান দাতা অবাঙালিরা বাঙালিদের হত্যা করছে, তবে সেনারা গ্রাম থেকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করছে, অনেক বাঙালি প্রাণে বাঁচতে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। ভারতীয় সরকারের তথ্য অনুসারে আনুমানিক ৩০ লাখ মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশের চলমান নিষ্ঠুর ঘটনা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিল। ভারতের বিশেষ করে কলকাতার মানুষ নিজেরা অনেক ধরনের সমস্যায় থাকলেও বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য নিজেরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে।

সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা কলকাতায় বসবাসরত দুজন মিশনারি রেভারেন্ট জন হাসটিং ও রেভারেন্ট জন চ্যাপলিনকে নাড়া দিয়েছিল। তারা পাকিস্তানি বাহিনীর ভাষার বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরার জন্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। ঐতিহাসিক সেই চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছে।

মহাশয়—আমরা কোনো রিপোর্টার নই যে, একটি ভালো রিপোর্টের জন্য সামান্য সময় ব্যয় করব। আমরা উভয়েই ২০ বছর ধরে কলকাতায় বসবাস করছি। রিফিউজিদের মধ্যে রিলিফ বিতরণের সময় আমরা অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি এবং পূর্ব বাংলা যা ঘটছে, তার একটি চিত্র তুলে ধরছি যেখানে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

সেখানে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলি থেকে বেঁচে আসা মানুষ। মেশিনগানের গুলিতে রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্রদের হত্যার দৃশ্য দেখার প্রত্যক্ষদর্শী। যেকোনো সময়ে যেকোনো গ্রামকে ঘেরাও করে মানুষকে যত্রতত্র হত্যা করা হচ্ছে। মহিলাদের গণধর্ষণ করা হচ্ছে। বালিকাদের উঠিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিরস্ত্র কৃষকদের বেয়নেট দিয়ে অথবা গুলিতে হত্যা করা হচ্ছে। সাত সপ্তাহ পর হলেও পরিস্থিতি একই রকম আছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, শিশুদের ওপরে ছুড়ে বেয়নেটে গাথা হচ্ছে। মেয়েদের ধর্ষণের পর যৌনাঙ্গে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।...পশ্চিম এখনো নীরব কেন? ভুক্তভোগীর সমর্থনে কোনো সরকার বা মানুষ কী এগিয়ে আসবে না? (চলবে)

লেখক: কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার।

ইমেইল: myshathi@gmail.com