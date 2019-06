কঠিন পরিস্থিতিতেও সময়ের সদ্ব্যবহার

বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট্ট দুটি ঘটনার কথা বলছি। আশা করছি, ঘটনাগুলো আমার ব্যক্তিগত হলেও যদি শেখার কিছু থাকে, তবে পাঠক তা পড়তে মোটেও আপত্তি করবেন না।

ঘটনা এক

এখনই যদি জরুরি ভিত্তিতে পুরো অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে আপনাকে একটি অপারেশনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, আপনি তখন কী করবেন? অনেকেরই কাছে বিষয়টা কেকের মতো সহজ হলেও আমার জন্য ছিল খুবই কঠিন। কারণ হয়তো আমি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে জানতাম না। ২০১২ সালে হঠাৎ করে আমাকে তেমনি সিলেটে মধুশহীদে জালালাবাদ ক্লিনিকে। তখন আমার পিত্তথলির পাথর অপারেশনের জন্য আমাকে জরুরি ভিত্তিতে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হচ্ছিল।

আমি জানতাম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে যাব। মাথার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই ১০০টি চিন্তা চলে আসে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটা থিওরি বিশ্বাস করতাম। তা হলো-‘Hope for the best, prepare for the worst’. তাই, ভালো কিছু আশা করলাম এবং ভাবতে লাগলাম—যদি আমার আর জ্ঞান না ফেরে বা অপারেশন সাকসেসফুল না হয়, তখন আমার কী করা সবচেয়ে বেশি দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে অজানা ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলাম। তাৎক্ষণিক সময়ে কেন জানি আমার মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা আমাকে ক্ষমা করলেও কিছু মানুষ আমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তাঁদের মোটামুটি একটা কমন প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো উত্তর আমি দিতে পারিনি।

তাই প্রতিজ্ঞা করলাম, বেঁচে থাকলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এরপরে আর কিছুই বলতে পারি না। যখন জ্ঞান ফেরে তখন বুঝতে পারি, অপারেশন ঠিকঠাক মতো হয়েছে। সে যাই হোক, আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে প্রশ্ন করত- ‘স্যার, আমি কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে সবচেয়ে ভালো করতে পারব?’ পরে সুস্থ হওয়ার পর এ বিষয়ে ফেসবুকে আমার বিস্তারিত মতামত লিখি। এখনো প্রায় ১৫-১৬ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা শেষ করে বেকার হয়ে হতাশ হওয়ার পরও সেই উৎসাহপূর্ণ মতামত পড়ে চাকরি পেয়েছেন। এ সংখ্যা যাঁরা আমাকে জানিয়েছেন তাদের সংখ্যা। আমি বিশ্বাস করি, আরও অনেকেই আছেন যাঁরা আমাকে জানাননি।

সে যাই হোক, আমি শিখেছিলাম ও লিখেছিলাম কীভাবে জীবনের কঠিন সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর, তার জন্য হাতে এক মিনিটেরও কম সময় থাকলে তার সদ্ব্যবহার করতে হয়।

ঘটনা দুই

প্রায় তিন-চার সপ্তাহ আগে আমার কফের সঙ্গে রক্ত আসছিল। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি তার কোনো কারণ না দেখে কফ পরীক্ষা ও বুকের এক্স-রে করতে দেন। সেগুলোর রিপোর্ট ভালো আসলেও আমার কফের সঙ্গে রক্ত আসছিল। ডাক্তার আমাকে তখন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠান। বিভিন্ন পরীক্ষা করার পর তিনিও কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে আমাকে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠান। ডাক্তার আমার টিবি, ব্রংকাইটিসসহ নানা পরীক্ষা করার পর কিছুই পাননি। পরে তিনি আমাকে এক জীবন ধ্বংসকারী রোগের পরীক্ষায় দেন। আমি জানতাম আমি কী পরীক্ষার জন্য যাচ্ছি! তখন ভাবলাম, ইস! লেখাপড়া না জানলেই মনে হয় ভালো হতো! কী পরীক্ষার জন্য যাচ্ছি, তা বুঝতে পারতাম না! কিন্তু, যে জিনিসটা আমি করতে পারছি, তা হলো-নিজেকে সব ধরনের দুশ্চিন্তামুক্ত রেখেছি এবং খারাপ কিছু হলেও বর্তমান সময়কে কীভাবে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা যায়, সে হিসেবেই কাজ করেছি।

অবস্থা খারাপ হলে জরুরিভাবে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তখন আমার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি, অনেক মানুষ এমন পরিস্থিতিতে হয়তো দুশ্চিন্তা করতে করতে তাদের অবস্থা এতই খারাপ হতো যে, তাদের লাইফ সাপোর্টে নিয়ে যেতে হতো! তাই,‘দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়’ নিয়ে মুঠোফোনে লেখা শুরু করি এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে দিই, যা গত শুক্রবারে প্রকাশিত হয়। সে যাই হোক, ডাক্তারের পরামর্শে শুধু একটি অ্যান্টিবায়োটিকের চিকিৎসার মাধ্যমে আমি সবার আশীর্বাদে বর্তমানে সুস্থ।

এই ঘটনাও আমাকে সমান শিক্ষা দেয়। কোনো কিছুতে উদ্বিগ্ন না হয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রেখে সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের কঠিন সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজও আমাদের প্রার্থনা। আমরা যদি সময়ের গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সময়ে আমাদের কাজ করি, দায়িত্ব পালন করি, বস্তুত তা সৃষ্টিকর্তারই প্রার্থনা হয়।

দুটো ঘটনা আমাকে একসঙ্গে যে শিক্ষা দেয় তা হলো—প্রার্থনার জন্য আমাদের জীবন খুবই ছোট। কতটুকু ছোট? সেই অপারেশন থিয়েটারের অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর এক মিনিটেরও কম সময়ের মতো। কাজেই, সেই ক্ষুদ্র সময়ের সদ্ব্যবহার করুন, সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনা করুন।