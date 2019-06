দেশ ছাড়লেন মাসকারেনহাস

(১৫তম পর্ব)

২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের সমর্থনে কলম ধরে আরেক যুদ্ধের সূচনা করেন। জুনে তাদের এই প্রয়াস সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় যখন সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের প্রতিবেদনটি যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বদলে দেয় বিশ্ব রাজনীতি ও মানচিত্র। এটি ছিল একটি সন্ধিক্ষণ বা টার্নিং পয়েন্ট। বিবিসির ভাষায় এই মাসেই প্রকাশিত হয় গত অর্ধ-শতকের দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিকতার সবচেয়ে শক্তিশালী নিবন্ধগুলোর একটি, যা ছিল সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের নিজ চোখে দেখা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অত্যাচারের কাহিনি। প্রতিবেদনটি সানডে টাইমস পত্রিকার ১৩ জুন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই নিবন্ধের মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো দেশটির পূর্ব অংশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন আর নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বিশ্বের সামনে উঠে আসে।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সানডে টাইমস–এর সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সকে বলেছিলেন, লেখাটি তাকে এত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, এটি তাকে ইউরোপীয় রাজধানী আর মস্কোয় ব্যক্তিগতভাবে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে উৎসাহ দেয়, যাতে ভারত এ ক্ষেত্রে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ঢাকায় অবস্থান করা বিদেশি সাংবাদিকদের অবশ্য ২৫ মার্চ রাতের আগেই পাকিস্তানি বাহিনী বহিষ্কার করেছিল। মে মাসে ছয়জন বিদেশি সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রমণে আনা হয়। যাদের রিপোর্ট ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আটজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে দশ দিনের সফরে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়, যাদের মধ্যে ছিলেন অ্যান্থনি মাসকারেনহাস। যখন তারা আবার পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান, তখন তাদের মধ্যে সাতজন সাংবাদিক পাকিস্তানি সরকারের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট করেন।

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বুঝতে পারেন, তিনি যা দেখেছেন পাকিস্তান থেকে সেটা লেখা সম্ভব নয়। কারণ গণমাধ্যমের সব প্রতিবেদনই সেখানে সেন্সর করা হয় এবং তিনি যদি সেই চেষ্টা করেন, তাকে হয়তো গুলি করেই মারা হবে।

অসুস্থ বোনকে দেখার নাম করে মাসকারেনহাস তখন লন্ডনে চলে যান। এরপর সরাসরি লন্ডন টাইমসের সম্পাদকের দপ্তরে যান। তিনি তাঁকে বলেন, ‘আমি পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পিত গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেনা কর্মকর্তাদের বলতে শুনেছি, এটাই একমাত্র সমাধান।’

সানডে টাইমস–এর সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্স প্রতিবেদনটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস ১৩ জুন তাদের প্রথম পাতায় এবং সেন্টার পেজে (১৪ ও ১৫ পাতায়) শুধু সংবাদটি প্রকাশ করে থেমে থাকেনি, একই সঙ্গে ‘হত্যা বন্ধ কর’ [Stop killing] শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখে।

সংক্ষেপে সম্পাদকীয়টি ছিল এ রকম—

পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধের জন্য সানডে টাইমস সম্পূর্ণ মূল পাতাটি (সেন্টার পেজ) উৎসর্গ করে একটি সহানুভূতিশীল ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা এটি অতি দ্রুততার সঙ্গে করেছি কারণ এটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ও উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রামাণিক এবং সম্মুখ অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ। দ্বিতীয়ত, এই কাহিনি এতই ভয়াবহ যা থেকে বাঁচতে লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে, সময় এসেছে তা প্রকাশ করার। সানডে টাইম যতদূর সম্ভব এই প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করেছে। এই প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাংবাদিকদের পেশাগত সততার প্রতি সম্পূর্ণ প্রত্যয় ব্যক্ত করছি, যিনি পৃথিবীর সম্মুখে এই সংবাদটি আনতে পাকিস্তানে নিজের বাড়ি ও পেশা পরিত্যাগ করেছেন।

এই সংকট কখনই হতো না, যদি না ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সামরিক একনায়কতন্ত্র অবসানে গত শরতে নির্বাচনের প্রশংসনীয় ইচ্ছা ব্যক্ত না করতেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশের যে সুযোগ এই নির্বাচন দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে যে আগুন জ্বলল, তা নির্মমভাবে নেভান হয়। কিন্তু বহু আগে ১৯৪৭ সালে এই অনৈক্য ও মতদ্বৈধতার বীজ বপিত হয়েছিল, যখন দুই অসম খণ্ডে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, যথার্থই নিজেদের অসম অংশীদার হিসেবে ভাবছিল। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি হলেও তারা হতে থাকে অবহেলিত। তার ওপর এখন এই রক্তের গড়াগড়ি ও নিপীড়ন।

পূর্বপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটানো পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের এই ধ্বংসযজ্ঞের দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। ইয়াহিয়া খান যখন সাধারণ প্রশাসনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন তখন প্রশ্ন আসে, তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তারপর তারা কি আর নিজেদের একই জাতির পরস্পরের ভাই হিসেবে ভাবতে পারবে? পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমননীতি চলা অবস্থায় তারা পশ্চিমা শক্তির কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছে। এই সাহায্য প্রদানের ঝুঁকি হলো, এই সাহায্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বিশ্ব পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক তৎপরতা বন্ধসহ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে তা দিতে পারে এই শর্তে, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন সেই সাহায্য তত্ত্বাবধান করতে পারবে।

সানডে টাইমস–এ অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের রিপোর্টটি এতই আলোড়ন তুলেছিল যে, নিউইয়র্ক টাইমস–এর বিশেষ সংবাদদাতা লন্ডন থেকে ওই সংবাদের সূত্র একটি সংবাদ পাঠান যা ছাপা হয় ১৩ জুন সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল, ‘পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ’ [Pakistani charges massacre by army]



সংক্ষেপে সংবাদটি এমন—

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক যিনি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের দমন দেখতে এসেছিলেন তিনি অভিযোগ করেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর ‘ইচ্ছাকৃত গণহত্যা’ চালিয়েছে। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস করাচিতে পাকিস্তান মর্নিং নিউজ–এর সহকারী সম্পাদক, যিনি আটজন সাংবাদিকের একজন যাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে অভিযানের দুই সপ্তাহ পর সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়। লন্ডনের সানডে টাইমস–এ তার স্বচক্ষে দেখা প্রতিবেদন ছাপাতে তিনি তার বাড়ি ও চাকরি ছেড়ে পরিবার সহ এখানে (লন্ডনে) চলে আসেন।

রিপোর্টার অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের রিপোর্টটিকে সানডে টাইমস বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। তারা এই রিপোর্টটির ওপর একটি সম্পাদকীয় লিখেছে। কর্তৃপক্ষ প্রথম পাতায় মাসকারেনহাসের রিপোর্টটির ওপর আলোচনা করেছে এবং রিপোর্টারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাকে পাকিস্তান ত্যাগ করতে সাহায্য করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় মাসকারেনহাসের রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল, ‘কেন ৫০ লাখ মানুষ পাকিস্তান ছেড়েছেন সেই ভয়াবহ কাহিনি নিয়ে এসেছেন সানডে টাইমস–এর একজন রিপোর্টার—গণহত্যা’ [A Sunday times reporter comes out of Pakistan with the horrifying story of why five million have fled— GENOCIDE]



সংক্ষেপে প্রথম পাতার রিপোর্টটি হলো—

মার্চের শেষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনারা পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে চলেছে। মার্চের শেষ থেকে সংবাদ প্রকাশের ওপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিষেধাজ্ঞা পেছনের এটাই ছিল ভয়াবহ বাস্তবতা। ৫০ লাখ মানুষ কলেরা আর দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসার এই হলো কারণ।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস সানডে টাইমস–এর পাকিস্তান প্রতিনিধি এই প্রথমবারের মতো নীরবতার পর্দা উন্মোচন করলেন। তিনি দেখেছেন পাকিস্তানি সেনারা সেখানে কী করছেন। বিশ্ববাসীকে সেই সব তথ্য জানানোর জন্য তিনি পাকিস্তান ছেড়ে এসেছেন। সেনাবাহিনী শুধু বাংলাদেশ ধারণার সমর্থকদের বা স্বাধীনতাকামী পূর্ব বাংলার মানুষকে হত্যা করছে না, তারা হত্যা করছে হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান—সবাইকে। হিন্দুদের গুলি করে বা পিটিয়ে মারা হচ্ছে তারা কেবল হিন্দু বলেই। জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম।

ইতিপূর্বে শরণার্থী, মিশনারি ও বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যমে বিক্ষিপ্ত ও অসমর্থিতভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতার কাহিনি বহির্বিশ্ব জানতে পারছিল। টাইমসের ১৪ ও ১৫ পাতায় প্রকাশিত অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের রিপোর্টটি প্রত্যক্ষদর্শীর স্পষ্ট ও নির্ভুল বিবরণ।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের রিপোর্টের পেছনেও রয়েছে একটি দারুণ গল্প।

মার্চের শেষের দিকে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে দুই ডিভিশন পাকিস্তানি সেনা পাঠানো হয় বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর পাকিস্তান সরকার আটজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে পূর্বাংশে ‘সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে’ এই ধারণা দেওয়া। সাতজন সাংবাদিক তাদের কথামতো কাজ করেন। কিন্তু একজন তা করেননি—তিনি হলেন করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও সানডে টাইমস–এর পাকিস্তান প্রতিনিধি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।

১৮ মে মঙ্গলবার তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হন লন্ডনের দ্য সানডে টাইমস–এর কার্যালয়ে। আমাদের জানালেন, পূর্ব বাংলা ছেড়ে ৫০ লাখ লোককে কেন চলে যেতে হয়েছে তার পেছনের কাহিনি। তিনি সোজাসাপ্টা জানালেন এই কাহিনি। এই কাহিনি লেখার পর তার পক্ষে আর করাচি ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তিনি জানালেন, তিনি পাকিস্তানে আর ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেছেন; এ জন্য তাঁকে তার বাড়ি, তার সম্পত্তি এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে সম্মানীয় একজন সাংবাদিকের মর্যাদার মায়া ত্যাগ করতে হবে। তার মাত্র একটি শর্ত ছিল, পাকিস্তানে গিয়ে তার স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা যেন তার রিপোর্ট প্রকাশ না করি।

সানডে টাইমস রাজি হয় এবং তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। ১০ দিন অপেক্ষা করার পর সানডে টাইমস–এর এক নির্বাহীর ব্যক্তিগত ঠিকানায় একটি বৈদেশিক তারবার্তা আসে। তাতে লেখা ছিল, ‘রপ্তানির প্রস্তুতি সম্পন্ন, সোমবার সরবরাহ শুরু হবে।’ দেশত্যাগ করার ব্যাপারে স্ত্রী ও সন্তানদের অনুমতি পেতে ম্যাসকারেনহাস সফল হন। তার দেশত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে তিনি কোনোরকমে একটা রাস্তা পেয়ে যান। পাকিস্তানের ভেতরে যাত্রার শেষ পর্যায়ে তিনি প্লেনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দেখতে পান যাঁকে তিনি ভালোমতোই চিনতেন। এয়ারপোর্ট থেকে একটি ফোনকল তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে কোনো ফোনকল হয়নি এবং তিনি মঙ্গলবার লন্ডনে এসে পৌঁছান। (চলবে)

লেখক: কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার।

ইমেইল: myshathi@gmail.com