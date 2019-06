লেক্সিনটন অ্যাভিনিউর ওপর ফিফটি থার্ড স্ট্রিটের কাছে গাড়ি পার্ক করে নিউজপেপার পড়ছিল। বামদিকের মিররে চোখ রাখতেই কিছুটা অবাক হলো। রাস্তায় পেপার সাজিয়ে বসে আছে মধ্যবয়সী এক নারী। বাদামি রঙের শক্ত কাগজে একটা আবেদন। এ রকম প্রায়ই দেখা যায়। আশ্চর্য হয়েছে অন্য কারণে। ভালো করে দেখল কাগজে কী লেখা—

‘WIDOW, LOST EVERYTHING,

CAN YOU HELP’

মধ্যবয়সী এই নারীকে অসুস্থ বলে মনে হলো। বাম পায়ে ব্যান্ডেজ। প্লাস্টার লাগানো। সূক্ষ্মভাবে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ইচ্ছে করলেই প্লাস্টার ও ব্যান্ডেজ পা থেকে আলাদা করা যাবে। তবে নারীটির এই অভিনয় কেন? উইডো তো পাশ্চাত্যে কোনো ব্যাপারই না। এই নারীকে আমেরিকানদের সহানুভূতি জানানোর চিন্তা মাথায় আসতে পারে না। বিধবা মানে স্বামীর কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। খুঁজলে দেখা যাবে, হয়তো বিয়ে-শাদির ধারেকাছেও ছিল না কোনো দিন। বেশ কিছু সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে রায়হান। ভাবতে ছিল, কেন শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েটির এই পরিণতি? এখানে তো কাজ করে নিজের জীবন অনায়াসে চালিয়ে নেওয়া যায়। হয়তো পরিস্থিতির স্বীকার। পুঁজিবাদী সমাজে নিজের একক ভাবনাই প্রাধান্য বেশি।

রায়হান পেছনের কিছু স্মৃতি সামনে এনে মেলাতে চেষ্টা করে। আগে সে আমেরিকান, ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে জীবনের তাগিদে। কিছু অল্পবয়সী স্টুডেন্ট দেখেছে, যারা স্বাবলম্বী হতে অন্য স্টেট থেকে মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছে। কতজন এই জীবনে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছে? রাস্তায় অনেক পেনহ্যান্ডলারদের (panhandlers) দেখা মেলে যাঁরা অনেকেই ইয়াং (Aristocratic looks), জীবনযুদ্ধে হেরে রাস্তায় পড়ে থাকে।

মনে পড়ে, স্টিভ তার সঙ্গে কুরিয়ার সার্ভিসে কাজ করত। রায়হানের ছিল লাল রঙের ফোর্ড অ্যারোস্টার মিনি ভ্যান, স্টিভের বাইসাইকেল। সে সময় কুরিয়ার সার্ভিস কোম্পানির জমজমাট ব্যবসা। ডেইলি নিউজ আর ভিলেজ ভয়েজ–এর বিজ্ঞাপন দেখে কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সপ্তাহে প্রচুর ডলার কামানো যাবে ভেবে মিনিভ্যানটি কিনেছিল। অনেকে একসঙ্গে কাজ করত। সকাল নয়টায় গাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড ট্রাফিক ঠেলে ম্যানহাটনের দিকে ছুটতো। গাড়ি পার্ক করে অফিসে ঢুকে ১০-১৫টি ডেলিভারি আইটেম নিয়ে বেরিয়ে আসত। অল্পসময়ের মধ্যেই প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতে তেমন বেগ পেতে হতো না। ডেলিভারিগুলো নিউইয়র্ক নগরের ভেতরে অথবা ট্রাইস্টেটের যেকোনো জায়গায় থাকত। যখন একটুখানি বিরতি তখন কেউ কেউ নিজের সুখ–দুঃখের কথা বলে যেত।

একদিন ২৪/২৫ বছরের একটি ছেলে আকস্মিকভাবে এক বান্ডিল ড্রয়িং বের করল তার ঝোলা থেকে। সবাই তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে।

সে বলল, look, this is my father’s great architectural work who was a famous Architect. I didn’t listen to him, at the end I ruined my career. Now I’m here working as a messenger—বলে খুব আফসোস করল।

সবাই চুপ। কেউ কোনো কথা বলেনি। হয়তো এ রকম কাহিনি তাদেরও আছে। মা-বাবা প্রভাবশালী, বিরাট ধনী। অথচ সেখানে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এখন কেউ কারও ধার ধারে না, সবাই স্বাধীন।

লিন্ডা, অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। প্রায়ই দেখত, পেছনে ব্যাগ ঝুলিয়ে মনের সুখে দ্রুত গতিতে ম্যানহাটনে বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আপ টাউন থেকে ডাউন টাউন। প্রথমে মনে হতো শৌখিন সাইকেলিষ্ট। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল, লিন্ডা আর রায়হান একই কোম্পানিতে কাজ করছে। কেমন করে সম্ভব হল? রায়হান কিছুদিন পরপর কোম্পানি চেঞ্জ করত ভালো আয়ের জন্য। এভাবে একদিন দেখা হয়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে। জানতে পারল, সে আপাতত পড়াশোনা করছে না। কিছু আয়–রোজগারের পর কলেজে যাবে! শেষ পর্যন্ত কি তা সম্ভব হয়? অনেকের ক্ষেত্রেই সেটা হয়ে উঠে না। হয়তো কোনো বয়ফ্রেন্ড পেয়ে যাবে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ তখন ভিন্ন বাঁকে মোড় নেবে।

মিডটাউনে একটি ফরাসি রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় দেখল, ডেইজি তার বাবাকে ফাদারস ডে’তে রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ করল। রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করত তাদের পিতা-মাতার জন্য মালিকের নির্দেশে বিশেষ ডিসকাউন্ট থাকত। ছোট রেস্টুরেন্ট। ডেইজিসহ রায়হানরা চারজন ওয়েটার। কিচেনে শেপসহ আরও চার/পাঁচজন কিচেন স্টাফ। শেপ খুব কড়া মেজাজের। রেস্টুরেন্টটি ছোট কিন্তু এক্সপেনসিভ। স্টিক (steak) ৩৯.৯৯ ডলার ছিল তখনই। জনপ্রতি ডিনারের খরচ এক শ ডলারের কাছাকাছি হয়ে যেত। একদিন দেখল, ডেইজি চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। কেন চলে গেল? তাঁরা কেউ জানে না। তবে শেপের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল—একজন তাই বলল। রেস্টুরেন্টে যাদের কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানে, কিছু কিছু শেপ কী ধরনের ভয়ংকর হতে পারে। ডেইজি ফ্রেসম্যান। তাহলে তার টিউশন ফি ও কলেজে যাওয়ার কি হবে?

একসময় পিতা-মাতার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় অথচ প্রয়োজনীয় ডিগ্রি অর্জন তখনো হয়নি। ইগোর প্রবলেম প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দেয়।

এ রকম আরও অনেক কাহিনির প্রত্যক্ষদর্শী রায়হান যেগুলো লিখলে শেষ হবে না।

নিঃসঙ্গভাবে ওরা চলছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে। যখন চাকরি চলে যায় কীভাবে টিকে থাকবে। এভাবেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতে অনেকেই নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

অনেক সময় পার হল। একজনও মেয়েটিকে সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি।

ভাবনাটা যেন রায়হানকে পেয়েছে বেশি। একবার মনে করেছিল, একটি ডলার তাকে দেবে। পরক্ষণেই মত পাল্টায়। কেন যেন মনে হলো এই মেয়েটা তার চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং ভালো অবস্থানে আছে। সেতো চুনোপুঁটি।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত ধনকুবের বার্নি ম্যাডঅফ (Bernie Madoff), লিওনা হ্যামস্লের (Leona Helmsley) চেয়ে মেয়েটির অবস্থান হাজার গুণে ভালো। প্রতারণা করে জেলে পচে মরছে না, সে স্বাধীন।

গাড়ি থেকে নেমে তাকে কিছু দেওয়ার সাহস রায়হানের হলো। সে হেঁটে গেলে মাঝেসাজে একটা কোয়াটার ড্রপ করে। ইদানীং এড়িয়ে যায়। তা ছাড়া এখন সে গাড়ির ভেতরে। গাড়ি থেকে নেমে তার দিকে গেলে বরং মেয়েটি কিছু দেওয়ার আগেই করুণার দৃষ্টিতে রায়হানের দিকে তাকাবে।

আবার তারও মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। মনে করে, এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সাহায্য দিয়ে সে এদের উৎসাহিত করতে পারে না। এই শহরে হাজার হাজার এ রকম মানুষের বসবাস। নগর কর্তৃপক্ষ প্রচুর চেষ্টা করে, এদের শেল্টার দিতে চায়। কিন্তু রাস্তায় থাকা ওদের পছন্দের। এখানে নিজের স্বাধীনতার প্রাধান্য বেশি।

রায়হান উল্টো ভাবে। সে রিটায়ার্ড লাইফে কি নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায়? সবাইকে নিয়ে সময় পার করবে। এসব চিন্তা এখন খুব বেমানান ঠেকে। তাহলে সেও কি স্বাধীন থাকবে?