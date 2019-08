আকাশের তারারা

রবিবার, ২৫ আগস্ট ২০১৯ সাল। গেট ডি-৬-এর ফ্লাইট শেষ করে র‌্যাম্প থেকে স্টোর অফিসের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছি। এয়ার প্ল্যাক আনব। ডি-৪-এর বিমানের পাশ থেকে একজন ক্যাপ্টেন হাত ইশারায় আমাকে ডাকলেন। তিনি একজন নারী। কাছে গিয়ে দেখলাম, বয়স ৪৫-৪৭ হবে। ফরসা সুন্দর, সাদা শার্টে যেন আরও সাদা লাগছে। তিন দাগের ব্যাজ, বুঝলাম উনি কো-পাইলট। সুন্দর করে চুলগুলো পরিপাটি করা, ক্লিপ দিয়ে আটকানো। ততক্ষণে আমার সঙ্গের সবাই চলে গেছে। রোববার র্যাম্পের এ পাশে তেমন কেউ নেই। তুলনামূলক অনেক কম বিমান থাকে দুপুর পর্যন্ত। র‌্যাম্প ম্যানেজাররা সারাক্ষণ টহল দেন রেডিও হাতে। প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝলাম, কাউকে না পেয়েই তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নতুবা হাত ইশারায় ডাকা এ দেশে অভদ্রতা।

ওই কো-পাইলট বললেন, এই বিমান বোস্টন থেকে নিয়ে এসেছেন এবং আবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এটার দরজায় সাইরেন বাজছে। এটা ঠিক করতে ম্যানেজারকে বলতে হবে। ওপরে কি তিনি কাউকে বলার জন্য পেলেন না! নিশ্চয় ফোন করেছেন কেউ ধরেনি। হয়তো কেউ নেই, এ বিমান কখন এসেছে তাও জানি না। সব সময়ই বিমান রেখে কো-ক্যাপ্টেন নিচে নেমে পুরো বিমান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। এটা তাঁদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। বিশেষ করে প্লেনের ডানা দুটি খুব চেক করেন। আমার মনে হয়, বিমানের জানের বেশির ভাগ অংশ এই ডানায়। মানে ইঞ্জিন ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ উড্ডয়ন ব্যবস্থা।

অকটেনের গাড়ির পাইপও এই ডানায় সংযুক্ত করা হয়। আমি যাত্রীদের জন্য গেলে মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখি। পুরো ডানা কোডিং করা। বিভিন্ন নির্দেশনা। কোনটি খোলা থাকবে, কোনটি বন্ধ থাকবে এসব কিছু। কী রকম ডট ডট করে মানচিত্র আঁকা। অনেক কিছু আছে মাছের কানকোয়ের মতো। এ জন্য আমার বিমানকে তিমি মাছের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। আকাশে ওড়ে বলে শুধু পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়। যখন লেজের অংশ বিশেষ দুলে, কাছে থেকে মনে হয় মাছের লেজ।

তাঁকে দেখছি বলে নিচতলার অফিসের দিকে রওনা হলাম। সব ম্যানেজারদের রুম তালা দেওয়া। একটা রুম খোলা, দুজন কথা বলছেন। ম্যানেজার বেজ পরা কিন্তু উনি কোন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার ঠিক জানি না। বললাম, ক্যাপ্টেন বলেছেন দরজা সার্ভিস করতে হবে, ক্রমাগত সাইরেন বেজে চলেছে। র‌্যাম্প ম্যানেজার কাউকে পাচ্ছি না। উনি আমাকে সামনে রেখেই মেরামত ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলীদের কারও কাছে কল করলেন, বললেন। আমি জানানোর জন্য বের হয়ে ক্যাপ্টেন বিয়াংকাকে খুঁজে পেলাম না। আমিও চলে এলাম ওপরে।

প্রায় দুঘণ্টা পরে দেখি গেট ডি-৪-এর বহির্গমনের জন্য ওঠানো যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হলে, তাঁরা নেমে আসছেন। ম্যানেজার মারিয়া ঘোষণা করলেন, দ্রুত জানানো হচ্ছে নতুন গেট। আমি মারিয়াকে বললাম, আগের ঘটনা। বুঝলাম কেউ আসেনি ঠিকও করেনি। মনে মনে ভাবলাম, ক্যাপ্টেন হয়তো আমাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ ভাববেন। পরবতী বিমান বোস্টন থেকে ডি-৮-এ আসবে, আমার ডিউটি সেদিকেই রওনা হলাম।

এমন সময় পেলাম ক্যাপ্টেন বিয়াংকাকে। তাঁকে আমি বললাম, আমি জানিয়ে এসেছি বিস্তারিত। পরে উনি আমাকে বললেন, ভালো হয়েছে এটা সহজে ঠিক হবে না। বিকল্প হিসেবে ডি-৮-এর বিমান যাবে। সে বিমানের অবস্থা ভালো নয়। নিচের এয়ার লেভেল একেবারে বসে গেছে। আমি আদার ব্যাপারী উড়োজাহাজের বিষয় কি বুঝব? তবু হ্যাঁ হ্যাঁ করলাম। কিন্তু দুঃখ করলেন, দু ঘণ্টা পিছিয়ে যাওয়া মানে অনেক ক্ষতি। ওনার পরের ফ্লাইট মিস হবে। উনি এত অমায়িক যে, বলার মতো না। যাই কথা হলো খুব আন্তরিকতা নিয়ে বললেন। অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অন ডিউটি সবাই এত ব্যস্ত যে চাইলেও অনেক প্রশ্ন করা যায় না। কখনো দেখা যায়, তাঁরা অবসর বসে আছেন তো নিজের কাজ থাকে।

সেই বিমান ইঞ্জিন দিয়ে টেনে নেওয়া হলো। এটা একটা বিষয় বটে। আগে বুঝতে পারতাম না, একটা ছোট গাড়ি কেন বিমানের সামনে সংযুক্ত করা হয়? পরে রাম্পের এক সহকর্মীর কাছ থেকে জানলাম, বিমান রানওয়েতে পেছনের দিকে যেতে পারে না এবং ঘুরতেও পারে না। এগুলো অনেক ভারী ইঞ্জিন। সেই গাড়ির চালক ও বিমানে পাইলটের হেডফোনে রেডিওর মতো কথা হয় ছাড়ার সময়। কিছু একটা টিউনিক করা হয় তারপর গেট থেকে প্রথমে পেছনে নেওয়া হয় এবং রানওয়েতে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে রেখে সেটা খুলে আনা হয়। এটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞান। একান্ত খুঁটিনাটি জানার জন্য পড়া ছাড়া উপায় নেই।

ক্যাপটেন বিয়াংকা আজও এসেছেন বোস্টনের বিমান নিয়ে। আমাকে দেখে প্রসন্ন একটা হাসি দিলেন, কিন্তু কথা হয়নি। আমি যাত্রী নিয়ে ব্যস্ত উনি বিমান চেক করছেন। উনি আমাকে চিনতে পেরেছেন এটাই অনেক। সুযোগ হলে কথা হবে কখনো। শহরে প্রত্যেকটি মানুষকে দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। এটা এখানে শুধু বলার জন্য না, অনেক মানেও রাখে। তাঁদের আমি বলি আকাশের সত্যিকারের তারা। শুধু উজ্জ্বল না, মহাউজ্জ্বল নক্ষত্র। আরও অনেকের সঙ্গে আমার একটু আধটু খাতির আছে। ভদ্রতার ব্যক্তিত্বে মোড়া একেকজন।

ক্যাপ্টেন মন্দাকিনীর (আসল নাম ভুলে গেছি) সঙ্গে দেখা হয়েছিল টার্মিনাল সি-তে। ওকে বলিনি, তোমাকে আমাদের এশিয়ান এক চলচিত্র তারকার মতো লাগে। তুমি শুধু তাঁর চেয়ে একটু বেশি লম্বা। মন্দাকিনীর একদম অল্প বয়স। মানুষে মানুষে এত মিল হয়!! হাসিটা যে কি অদ্ভুতভাবে মিলে গেল এমনকি গজ দন্ত। আমি তাই অনুমতি নিয়েই ছবিটা তুলে নিলাম। সে দিন বলেছিলাম, ‘You guys are real star of the sky’. তিনি অনেক হেসেছেন। একই কথা আমি তিনদিন আগে এক মোটা ক্যাপ্টেনকে বলেছি। উনি পাল্টা আমাকে বলেছেন, আমি নাকি ঝিকিমিকি তারা।

শুধু মেধা নয় বা বড় চাকরির গৌরব নয়, এমন চাকরির জন্য প্রয়োজন সাহস। বোহিমিয়ান এক মন। রহস্য ভেদ করার এবং ঝড় তুফান কত কি সহ্য করার শক্তি! সপ্তাহ না, প্রায় দু তিন সপ্তাহ টানা কাজ করার পর তারা বাড়ি ফেরেন। সাপ্তাহিক ছুটিগুলো নেন একসঙ্গে। প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে থাকার মানসিকতা ধারণ করতে হয়। না চাইলেও অনেকেই একা হয়ে যান। এ জন্য বোধ করি তারা কথাও কম বলেন। মন্দাকিনী, সে দিন বারবার ফোনে বয় ফ্রেন্ডকে বলছিলেন, ভয় না পেতে। সে তার খেয়াল রাখবে। তুষার ঝড় ছিল, রাতে।

আরেক দিনের ঘটনা ফুড কোর্টে, আমার সামনের টেবিলে তিনজন ক্যাপ্টেন বসেছেন। দুজন এ দিকে মুখ দিয়ে আর একজন পেছন দিয়ে। টেবিলগুলো খুব ঘন ঘন রাখা। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। শুরুতে ঘণ্টায় বেতন ১৭৫ ডলার কানে আসতে, আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনছি আর নিজের খাবার খাচ্ছি। কিন্তু কোনো একটা কথার রেশ ধরে আমার মুখ হাসি হাসি ভাব চলে এসেছে। আমি লুকাতে চাইলেও পারিনি। ফরসা সুন্দর মতো একেবারেই অল্প বয়সী ডান পাশে যিনি বেশি কাছে ছিলেন, সরি সরি বলে উঠলেন। আমি বললাম, ‘সমস্যা না, চালিয়ে যান আমিতো বেশ মজাই পাচ্ছি’। আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাহলে যুক্ত হোন আলোচনায়। মাথা ঝাঁকিয়ে না করলেও শেষমেশ হলাম। কারণ কথা হচ্ছিল নিউইয়র্কে থাকা নিয়ে। তিনি নিউইয়র্কে বেশি ভাড়া দিয়ে থাকতে রাজি না। বলছিলেন, ফ্লোরিডা চলে যাবেন এবং চাকরির নতুন অফার যার বেতন দিয়ে শুরু করেছিলেন তাও সেখানকার। বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গী যিনি, তিনি নিউইয়র্ক ছেড়ে যেতে রাজি না। আমি তখন তাঁকে পয়েন্ট দিলাম যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এসব অনেক ব্যাপার আছে। আমার কথার প্যাঁচ পরে বললেন, হ্যাঁ ওনার প্রেমিকা সেখানে থাকে। তখন হাসি দিয়ে যুক্তিটা মেনে নিলেন।

চলতে ফিরতে অনেক কথাই তাঁদের কানে আসে বা হয়। একজন বলছিলেন, দুসপ্তাহ টানা ৮৩ ঘণ্টা কাজ করেছেন। যদিও ক্যাপ্টেন এবং কো-ক্যাপ্টেনদের বেতন, এয়ারলাইনস অনুযায়ী ওঠানামা করে। ঘণ্টায় সর্বনিম্ন ১৫৬ ডলার থেকে শুরু করে ২৭২ ডলার পর্যন্ত আছে। সর্বোচ্চ বেতনদাতা কোম্পানি আমেরিকান এয়ারলাইনস এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইনস। বার্ষিক আয় প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার ডলার।