বাঙালি সুহৃদ সেনবার্গ

(পর্ব ২৩)

একাধিক সাংবাদিক আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের কলম চালিয়ে আমাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কী ঘটছে। গড়ে তুলেছেন জনমত। তেমনি একজন সাংবাদিক হলেন নিউইয়র্ক টাইমস–এর তখনকার দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বৈদেশিক সংবাদদাতা সিডনি এইচ সেনবার্গ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়া সেনবার্গ ১৯৭৫ সালে খেমাররোজের কাছে কম্বোডিয়ার পতনের সংবাদ পরিবেশন করে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

মার্চের উত্তাল দিনগুলিতে সেনবার্গ ছিলেন বাংলাদেশে। ২৫ মার্চে সেনাবাহিনীর আক্রমণের পর যে ৩৫ জন সাংবাদিককে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি নয় মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বিভিন্ন কাহিনি সীমান্ত থেকে অথবা কখনো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পাঠাতেন। জুন মাসে সাংবাদিকদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ উন্মুক্ত করা হলে তিনি ঢাকায় আসেন। কিন্তু নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তাকে সামরিক কর্তৃপক্ষ আবার বহিষ্কার করে। কিন্তু তার কলম থেমে থাকেনি, নানা সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নিউইয়র্ক টাইমস–এর জন্য সংবাদ পাঠানো অব্যাহত রাখেন। তিনি ২০১৬ সালে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এই পর্বে তার পাঠান উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদের উল্লেখ করা হলো।

দ্বিতীয়বার বহিষ্কারের পর সেনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমস–এ প্রথম যে সংবাদটি পাঠান তার শিরোনাম ছিল, ‘পূর্ব পাকিস্তান: বিদেশি সৈন্যরা তাদের ইচ্ছে চাপিয়ে দিচ্ছে [East Pakistan: An alien army imposses its will]। এই প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ৪ জুলাই সংখ্যায়।

‘পৃথিবী কি বুঝতে পারছে না যে, তারা কসাই ছাড়া আর কিছুই নয়?’ ‘তারা হত্যা করেছে এবং এখনো করছে—বাঙালিদের ভয় দেখাতে এবং তাদের দাসে পরিণত করতে। তারা সব গ্রামকে উজাড় করেছে, দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করছে আর ক্লান্ত হলেই থামছে।’ এভাবেই বলছিলেন একজন বিদেশি যিনি অনেক দিন যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন।

সেই বিদেশি সাধারণভাবে একজন শান্ত মানুষ, এভাবেই পাকিস্তান সৈন্যদের অত্যাচারের কাহিনি বলেছিলেন। বলেছিলেন কীভাবে তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চলেছে, গুঁড়িয়ে দিতে চাচ্ছে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে। বেশির ভাগ বিদেশি, রাষ্ট্রদূত, মিশনারি, ব্যবসায়ী একই কথা বলছেন। পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা বিদেশি সাংবাদিকদের শত্রুভাবাপন্ন মনে করে। তবুও তারা বিদেশিদের দেখাতে চায়, সেনারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারত সীমান্তের কাছে যে সব এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সক্রিয়তা ছাড়া সারা দেশ তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে মুক্তিবাহিনী ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করছে। পুলিশ বাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। বেসামরিক প্রশাসনও একইরকম পশ্চিম পাকিস্তানিদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। তবে বাঙালি যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে এবং গেরিলা আক্রমণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের ফরিদপুর সম্পর্কে সেনবার্গ আরেকটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, যেটিও ছাপা হয় একই দিনের অর্থাৎ ৪ জুলাইয়ের পত্রিকায় যার শিরোনাম ছিল, ‘পূর্ব পাকিস্তানের একটি শহরে হিন্দুরা সেনাদের সন্ত্রাসের লক্ষ্য’ [Hindus are targets Pakistani army terror in an East Pakistani Town]

ফরিদপুর শহরের জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যার যে সব দোকান এখনো দাঁড়িয়ে আছে তা চিহ্নিত করতে পাকিস্তানি সেনারা সেখানে বড় করে ‘H’ লিখে দিয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলিম জনসাধারণ সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস থেকে রেহাই পাচ্ছেন না এবং তারা নিজেদের নিরাপদও মনে করছেন না। ফরিদপুর শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যে কিছু ব্যাপ্টিস্ট খ্রিষ্টান আছে, তারা তাদের দরজায় ক্রস চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন এবং তাদের কাপড়ে লাল ক্রস চিহ্ন সেলাই করে দিয়েছেন। ঢাকা থেকে ৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত ফরিদপুর শহর ২৫ মার্চের আক্রমণের পর তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে হিন্দুদের সব দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ফরিদপুর শহর থেকে তিনি আরেকটি প্রতিবেদন করেন যা মূলত সেখানকার সামরিক কমান্ডারের সাক্ষাৎকার। সেটি ছাপা হয় ১৭ জুলাই সংখ্যায় যার শিরোনাম ছিল, ‘এক পাকিস্তানির বাঙালিদের, ‘মুরগির হৃদয়’ আখ্যা [A Pakistani terms Bengalis ‘Chicken-Harted’]



সংক্ষেপে প্রতিবেদনটি হলে

মেজর নাজির বেগ, ফরিদপুরের মার্শাল ল’ কমান্ডার যিনি তার ২০ বছরের সামরিক জীবনের ৬ বছর পূর্ব পাকিস্তানে কাটিয়েছেন। বাঙালিদের প্রতি তার অবজ্ঞা যা পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে খুব সাধারণ, যার বহি:প্রকাশ ঘটেছে ২৫ মার্চের পর গর্বের সঙ্গে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। মেজর বেগ তার সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাঙালির মুরগির হৃদয়’। তারা আপনার পেছনে ছুরি মারতে দ্বিধা করবে না। তার সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় একসময়ে আওয়ামী লীগের অফিস ভবনে। মেজর বলেন, সাত কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুরা হলো সবচেয়ে খারাপ। তারা হলো ‘রক্ত চোষা’। তারা পূর্ব পাকিস্তানে আয় করে আর তা পাঠিয়ে দেয় ভারতে। এরা পাকিস্তানের শত্রু। (চলবে)

