খুসবন্ত শিং ও এলভিন টফলার যা দেখলেন...

পর্ব ২৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বিশ্ব থেকে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও শিল্পীরা নানাভাবে আমাদের পক্ষ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। এদের মধ্যে দুজন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক জনমত তৈরির জন্য নিউইয়র্ক টাইমস–এ আমাদের জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন। একজন হলেন ভারতীয় লেখক, আইনজ্ঞ, কূটনীতিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ খুসবন্ত সিং। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজন নিয়ে ১৯৫৬ সালে ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ নামে বই লেখেন, যা তাঁকে সাহিত্যে খ্যাতি এনে দেয়। তিনি ভারতের ইলাস্ট্রেটেড উইকলি ও নিউজউইক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। আরেকজন হলেন প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক ও সাংবাদিক এলভিন টফলার, যিনি আমেরিকার বিখ্যাত ‘ফরচুন’ সাময়িকীর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা বই ‘ফিউচার সক’ বিশ্বব্যাপী বেষ্ট সেলার ছিল এবং ৬০ লাখের বেশি বই বিক্রি হয়েছিল।

খুসবন্ত সিংয়ের নিবন্ধটি নিউইয়র্ক টাইমস–এ ছাপা হয় ১ আগস্টের পত্রিকায়, যার শিরোনাম ছিল ‘কেন তারা পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়েছে এবং ফিরে যাবে না’ [Why they fled Pakistan and won’t go back]

সংক্ষেপে তার নিবন্ধটি হলো

কলকাতা থেকে ৬০ মাইল দূরে ভারত–পাকিস্তান সীমান্তে এটি আমার তৃতীয় ভ্রমণ। পল্লি-আঁচল একটুও বদলায়নি। তেমনই মাতাল করা পান্না সবুজ ধানের খেত, গাড় সবুজ পাট খেত, আবদ্ধ জলাশয়ে শিকারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে বক, পুকুরের নির্মল জলে ভেসে আছে কচুরিপানা, ফুটে আছে অসংখ্য গোলাপি শাপলা। সেই একই রাস্তা দুই পাশে বট আর রেইনট্রি গাছে ময়না আর দোয়েলে সুমধুর কাকলি।

তারপর রাস্তার দুই পাশে সারি সারি খড়ের ছাউনি দেওয়া পর্ণকুটির, তাঁবু এবং ইটের তৈরি আশ্রয়স্থল। যতগুলো শহর আর গ্রাম আমি পার হয়েছি সবগুলো মানুষে ঠাসা। স্কুল আর কলেজগুলোকে বানানো হয়েছে অভ্যর্থনা কেন্দ্র, রসদের গুদাম, চিকিৎসালয় অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ৭০ লাখ শরণার্থীর আবাস হিসেবে। এ অঞ্চলে বর্ষাকাল সাধারণত কল্যাণ বয়ে আনে, তবে চলতি বছর এনেছে ক্ষুধার্ত মানুষের স্রোত, মহামারি, যুদ্ধ আর সন্ত্রাস। আমি ট্যাক্সিচালককে থামতে বললাম। গাড়ি থেকে বের হলে মানুষ আমাকে ঘিরে ধরল। আমি প্রশ্ন করলাম, যে প্রশ্ন আমি করেছি এই পথে ১৯৫৭ ও ১৯৬৪ সালে। ‘কেন তোমরা পাকিস্তান ছাড়লে?’ তারা তাদের গল্প বলতে খুবই উৎসাহী, ‘ইয়াহিয়ার সৈন্যরা আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে, আমাদের হত্যা করে...আমার মেয়েকে আমার সামনে ধর্ষণ করে...।’

আমার চোখ আটকে যায় একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে, যার ছিল হরিণীর মতো চোখ। একজন বৃদ্ধা মেয়েটিকে আমার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার কি হয়েছে?’ মেয়েটি কিছু না বলে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। একজন বৃদ্ধা বললেন, ‘এটি আমার ছেলের বউ, তারবালা দাসী’। তার মুখের কথা নিয়ে আরেক বৃদ্ধা বলতে শুরু করলেন, ‘পাকিস্তানি সৈন্যরা জিপ নিয়ে আমাদের গ্রামে আসল, গাড়ির শব্দ শুনে আমরা আমাদের মেয়েদের বললাম পালিয়ে যেতে এবং মাঠের কোথাও লুকিয়ে থাকতে। তারা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলল, ‘সব মেয়েরা কোথায়?’

সৈন্যরা প্রশ্ন করল ‘তারাবালা কোথায়?’ তারা তারাবালার কথা শুনেছিল। আমরা বললাম, ‘সে তার বান্ধবীদের সঙ্গে চলে গেছে। তারা আমাদের বিশ্বাস করেনি। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমাদের পেটাল, বেয়নেট দিয়ে আমাদের বুক কেটে দিল। আমাদের ছয়জন ছেলেকে তুলে নিল, যাদের মধ্যে তারাবালার স্বামী অনিল ছিল। তারা তাদের হাত পেছন দিকে বাঁধল তারপর গুলি করে মাটিতে ফেলে দিল।’

তারবালা যে এতক্ষণ নীরব ছিল, এবার কান্না করে মাথার চুল টানতে টানতে বলতে লাগলে, ‘আমার জন্য হয়েছে, আমার জন্য হয়েছে’। তার শাশুড়ি তাকে আদর করে থামানোর চেষ্টা করছিলেন।

আমার ভ্রমণের শেষের দিন আমি রাজ্য সরকারে মুখ্যসচিব নির্মল সেন গুপ্তের সঙ্গে দেখা করলাম, যিনি শরণার্থী সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বললেন, গত চার মাস ধরে শরণার্থীদের খাদ্য কাপড় আর বাসস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারিনি। শরণার্থীদের জন্য আমাদের প্রতিদিন খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বেশি। আমাদের ১৮ জেলার মধ্যে আটটিতে শরণার্থীদের সংখ্যা স্থানীয় মানুষের চেয়েও বেশি। সীমান্ত শহর আসামের মানুষ বাঙালিদের পছন্দ করে না। মেঘালয়ের উপজাতিরা বহিরাগতদের পছন্দ করে না। ত্রিপুরার জনসংখ্যা এই কয়েক মাসে দ্বিগুণ হয়েছে।

‘আপনার কি মনে হয় এর ফলে যুদ্ধ হবে?’

উত্তরে নির্মল সেন বললেন, ‘যুদ্ধ আমাদের জন্য শৌখিনতা, যার সমর্থ আমাদের নাই। আমাদের সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো পাকিস্তানের ওপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা, যাতে তারা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেয়। শুধু বৃহৎ শক্তিই তা করতে পারে। যদি আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্য তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে, তবে পাকিস্তান একদিনও টিকতে পারবে না।’

বিকেলে আমি কলকাতায় হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করি, যিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছেন, এখন তিনি ভারতে ‘বাংলা দেশের’ প্রধান প্রতিনিধি। তিনি একটি বিশাল তিন তলা বাসায় থাকেন যেটি পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস ছিল। বাসায় বাংলাদেশের লাল–সবুজ পতাকা উড়ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম ‘জয় বাংলা’। তিনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করে বললেন, ‘খুব শিগগিরই হবে ইনশা আল্লাহ। আমরা মুক্তিবাহিনীকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমরা পাকিস্তান আর্মিকে বিতাড়িত করব।’ তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে জানলাম, ১৫ হাজারকে নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং আরও অনেককে ৩ সপ্তাহে গেরিলা যুদ্ধকৌশল শেখান হচ্ছে—কীভাবে ডিনামাইট দিয়ে সেতু ও রাস্তা ধ্বংস করতে হবে, কী করে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়তে হবে। লক্ষ্য হলো ৫০ হাজার গেরিলা বাহিনী তৈরি করা।

—‘আপনাদের বাহিনী কবে মাঠে নামবে?’

হোসেন আলী বললেন, ‘তারা সব সময়ই পাকিস্তান বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। সীমান্ত এলাকায় গেলেই রাইফেল আর মর্টারের শব্দ শুনতে পাবেন। এখন বর্ষাকাল, পাকিস্তানি ট্যাংক এখন চলতে পারছে না। আমাদের মুক্তিবাহিনী তাদের আক্রমণ জোরদার করেছে, আর বেশি দেরি নেই ইনশা আল্লাহ।’

এলভিন টফলার শরণার্থীশিবির পরিদর্শনের পর তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস–এ একটি নিবন্ধ লেখেন যা ছাপা হয় ৫ আগস্ট সংখ্যায়, যার শিরোনাম ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিধ্বস্ত জনতা’ [The ravaged people of East Pakistan]

সংক্ষেপে তার প্রবন্ধটির ভাষ্য এমন—

এশিয়ায় একটি বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে, একটি মানবিক বিপর্যয় যা এতটাই বিশাল যে ভবিষ্যতে কেবল শুধু এশিয়াই নয়, আমাদেরও রক্তে স্নান করতে হতে পারে।

আমি এই মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, যেখানে আমি হিমবাহের মতো ভারতের দিকে আসা শরণার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যারা ২৫ মার্চ পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু হওয়ায় ভারতে প্রবেশ করছে। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের বোমা মেরেছে, পুড়িয়েছে, লুট করেছে, হত্যা করেছে।

আমি ভ্রমণের অংশবিশেষ কানাডীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখেছি, হাড্ডিসার শিশু, ক্রন্দনরত মহিলা যারা আমাদের বললেন, তারা এখানে মরে যেতে রাজি, তবুও পাকিস্তানে যাবে না। আমি দেখেছি, শরণার্থীশিবিরের দুর্দশা, অবিশ্বাস্য মানুষের স্রোত যা চার মাসে প্রায় ৭০ লাখ ছুঁয়েছে। আমি দেখেছি মানুষ ঠাসাঠাসি করে আছে। আমি দেখেছি, সামান্য আশ্রয়ের জন্য মানুষ রাস্তার পাশে ফোসকা ওঠা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখেছি, ভারতীয় গ্রামবাসী তাদের খাবার ভাগ করে খাচ্ছে। আমি দেখেছি, হাজার হাজার মানুষ সামান্য রেশনের জন্য ঘণ্টার পার ঘণ্টা রোদে অপেক্ষা করছে।

এ অবস্থায় আমেরিকার নীতির প্রতিবাদ না করে থাকা যায় না। আমেরিকা শরণার্থীদের জন্য ৭ কোটি ডলার সাহায্যের কথা বলছে, আবার অন্যদিকে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। এই সপ্তাহে হাউসে পাকিস্তানে সাহায্য না দেওয়ার বিল পাস হয়েছে, যা দেরিতে হলেও আমাদের দুঃখিত ভূমিকার স্বীকার। (চলবে)

