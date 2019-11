কুইন্স লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর ১৯৪৮ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট বিষয়ক ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ আনুষ্ঠানিকভাবে কুইন্স লাইব্রেরির প্রধান লাইব্রেরিয়ানের কাছে হস্তান্তর করেছেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা।

গত সপ্তাহে কুইন্স লাইব্রেরির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান লাইব্রেরিয়ান নিক বোরন আগ্রহের সঙ্গে এই মূল্যবান বই তিনটি গ্রহণ করেন। নিক বোরন বলেন, এই ঐতিহাসিক সংকলনটি কুইন্স লাইব্রেরির সংগ্রহে যুক্ত করতে পেরে তারা গর্বিত। এ সময় কনসাল জেনারেল বইটির পটভূমি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

নিউইয়র্কের কুইন্স লাইব্রেরির প্রধান লাইব্রেরিয়ান ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক বোরন গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসার সঙ্গে কনস্যুলেটে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় কনসাল জেনারেল মহান ‘শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৯’ যৌথভাবে উদ্‌যাপনে সহযোগিতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৯’ উদ্‌যাপনে সহযোগিতা দেওয়ায় কুইন্স লাইব্রেরিকে ধন্যবাদ জানান। বোরন বলেন, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলই প্রথম কনস্যুলেট অফিস যারা মূলধারার কুইন্স লাইব্রেরিকে সঙ্গে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

কনস্যুলেটের বিশেষ উদ্যোগে প্রথমবারের মতন কুইন্স লাইব্রেরি তথা আমেরিকার মূলধারাকে সঙ্গে নিয়ে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে কুইন্স লাইব্রেরি ফ্লাশিংয়ে যথাযথ মর্যাদায় ‘শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষার ৮টি দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে আমেরিকার মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশি সংস্কৃতির মেলবন্ধন স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া কনস্যুলেটের উদ্যোগে কুইন্স লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৯’ উদ্‌যাপনে বাংলা ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষীর শিশু-কিশোরেরা অংশ নেয়।

নিক বোরন বলেন, নিউইয়র্কে দুই শ–এর বেশি ভাষার মানুষ বাস করেন এবং বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কুইন্স লাইব্রেরিতে দিন দিন বাংলাদেশি-আমেরিকান পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই কনস্যুলেট কর্তৃক সরবরাহকৃত বাংলা ভাষার বিভিন্ন বই এসব পাঠকের কাছে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সে জন্য তিনি বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে আসতে পেরে আনন্দিত বোধ করছেন। এ

সময় বোরন কনস্যুলেটের অডিটোরিয়ামে শিশুদের জন্য বাংলা পাঠ্যবই প্রাপ্তির সুযোগ দেখে অভিভূত হন। কনসাল জেনারেল তাঁকে বলেন, এসব বাংলা পাঠ্যবই নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি পরিচালিত বাংলা স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নতুন প্রজন্মের কাছে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে তুলে ধরার জন্য কুইন্স লাইব্রেরিতেও এসব বই সরবরাহ করা হবে বলে কনসাল জেনারেল জানান।

ইতিপূর্বে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে কুইন্স লাইব্রেরিতে অন্যান্য বই সরবরাহ করা হয়েছে। কনস্যুলেটের কাউন্সেলর আয়শা হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।