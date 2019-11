গভর্নর মালিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

১৪ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি সৈন্যরা তখন নিজেদের গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত। কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সেনারা আত্মসমর্পণ করছে। এই দিনেই পাকিস্তানকে সহযোগিতাকারী পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক গভর্নর হিসেবে ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট নিয়োগ পাওয়া গভর্নর ডা. আবদুল মোতালেব মালিক (এ এম মালিক) তাঁর মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করেন। তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা ছিলেন—আবদুল মোমেন খান, সৈয়দ আজিজুল হক, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ সবুর, ইউসুফ আলী চৌধুরী, সুলতাউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার খান, গোলাম আজম ও পীর মহসীনউদ্দিন। বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সংবাদটি ১৫ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস যেভাবে ছাপে তার শিরোনাম ছিল, ‘সৈন্যবাহিনী গুটিয়ে আনা হয়েছে, গভর্নর মালিক ও তার সহযোগীরা রেডক্রসের আশ্রয়ে পালিয়ে গেছি’ [Forces closing in; Gov. Malik and aides flee into refuge with red cross]

সংবাদটির সংক্ষিপ্তরূপ এমন—

পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সরকারের পুরোটাই আজ পদত্যাগ করল এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করল।

ভারতীয় মিগ-২১ যখন এ এম মালিকের বাসভবন গভর্নর হাউস ধ্বংস করছিল, তখন তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে বল পেন দিয়ে অফিসের একটা খসড়া কাগজে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র লিখলেন। এটি ঘটল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ১১তম দিনে, যখন ভারতীয় বাহিনী চারদিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয় বাহিনী তখন ঢাকা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থান করছিল এবং একজন পাকিস্তানি ব্রিগেড কমান্ডার আত্মসমর্পণ করেছেন বলে দিল্লি থেকে খবর পাওয়া গেছে।

গভর্নর মালিক তাঁর মন্ত্রিসভা পরিবেষ্টিত ভাবে তাঁর পদত্যাগ পত্রটি জাতিসংঘের কর্মকর্তা জন কেলি ও লন্ডনের অবজারভারের সাংবাদিক গাভিন ইয়ংকে দেখান। তাঁরা বিমান আক্রমণের সময় মালিকের সঙ্গে বাংকারে আটকা পড়েন। পাশেই একটি কক্ষে মালিকের স্ত্রী ও কন্যা আটকা পড়েছিলেন। সারা সকাল মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা কী করবেন—ঠিক করতে পারছিলেন না। অবশেষে ভারতীয় বিমান আক্রমণ সমস্যার সমাধান দিল। আশপাশে বোমা ও রকেট হামলার মধ্যে মালিক পদত্যাগপত্র লেখা শেষ করেন। এরপর তিনি তাঁর জুতা মোজা খুলে অজু করলেন এবং বাংকারের এক কোনায় হাঁটু গেড়ে রুমাল বিছিয়ে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষ করি তিনি কেলিকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পারেন কিনা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে রেডক্রস নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে ১৬ জন বেসামরিক কর্মকর্তা, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এম এ চৌধুরীর নেতৃত্বে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতীয় বাহিনী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের হত্যা করবে কিনা, এ নিয়ে গভর্নর মালিক শঙ্কিত হচ্ছিলেন। তাঁর পদত্যাগ ছিল সামরিক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজির শেষ গর্ত, যিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

বিকেলে ভারতীয় মিগগুলোকে বিনা বাধায় ঢাকার আকাশে উড়তে দেখা যায়। এর আগে একটি ভারতীয় ডিসি-৩ বিমানকে ওপর থেকে প্রচারপত্র ফেলতে দেখা যায়। এতে অবাঙালি এবং অনিয়মিত বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে জানমালের নিরাপত্তার দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

১৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্ট একটি সংবাদ প্রকাশ করে যেখানে দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল, “প্রত্যক্ষদর্শীরা বললেন পূর্ব পাকিস্তানে ‘বর্ণনাতীত সন্ত্রাস”। [Witness calls E.Pakistan ‘Terror beyond description’] ওয়াশিংটন পোস্ট–এর নিজস্ব সংবাদদাতা লুইস এম সাইমন্স পরিবেশিত সংবাদটি সংক্ষেপে এমন—

পূর্ব পাকিস্তানে দুই মাস অন্তরীণ থাকার পর একজন আমেরিকান তরুণী গতকাল মুক্তি পেয়ে বলেন, সেনাবাহিনীর অধীনে বাঙালিরা ‘বর্ণনাতীত সন্ত্রাসের’ মধ্যে তাদের দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি আরও বলেন, ‘মনে হচ্ছে বাংলা দেশ এখন বাস্তব। তারা তাদের স্বাধীনতা পাবে, ঈশ্বর জানেন, তারা কী বেদনার মধ্য দিয়ে গেছে, তারা এটা পাওয়ার যোগ্য’—মিসেস কনেটকে (২৮) নিউজার্সিতে তাঁর বাবা-মায়ের বাসায় টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মিস কনেট তাঁর ২০ বছর বয়সী ব্রিটিশ বন্ধু গর্ডন সালভেনকে নিয়ে ৯ অক্টোবর যশোরে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে অন্তরীণ হয়ে কারাগারে আটক ছিলেন। তারা ‘অপারেশন ওমেগা’ নামের একটি বেসরকারি সংস্থার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের যশোর এলাকায় মানুষের মধ্যে শাড়ি এবং গরম কাপড় বিতরণ করছিলেন। তারা বর্ণনা করেন, অন্তরীণ অবস্থায় কারা কর্মকর্তা এবং অন্য কয়েদিসহ যাদের সঙ্গে তারা কথা বলেছেন, সবাই ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। ৭ ডিসেম্বর যশোর শত্রুমুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মুক্তি দেয়। তাদের সঙ্গে আরও ৬৮০ জন আবরুদ্ধ ছিল, যাদের মধ্যে ৫৫০ জনকে বিনা বিচারে সেখানে রাখা হয়। এদের মধ্য ২০ জন ছিলেন নারী।

সংবাদদাতা লন্ডন ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদ উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, শরণার্থীরা এর মধ্যেই নিজ উদ্যোগে দেশে ফিরতে শুরু করেছে। (চলবে)

লেখক: গল্পকার ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার

