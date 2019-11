পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে ভারতের বার্তা

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আমেরিকার দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনীর কাছে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠান। এর জবাবে ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেক্‌শ নয়াদিল্লি থেকে যে জবাব পাঠান, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) পরিবেশিত সেই নথিটি নিউইয়র্ক টাইমস ছাপে ১৬ ডিসেম্বর যার শিরোনাম ছিল, ‘ভারতীয় বার্তার দলিল’ [Text of Indian message]

নিচের দলিলটি ভারতীয় চিফ অফ স্টাফ জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেক্‌শ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার লে. জে. এ এ কে নিয়াজী পাঠান, যিনি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করেছেন।

সংক্ষেপে নথিটি এরকম—

নয়াদিল্লির আমেরিকান দূতাবাসের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশে সময় ১৪৩০ ঘণ্টায় (২টা ৩০ মিনিট) যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যোগাযোগের নথি আমি পেয়েছি। জেনারেল ফরমান আলীকে ইতিপূর্বে আমি দুবার বার্তা পাঠিয়েছি, যেখানে আমি বাংলাদেশে আমার কাছে আত্মসমর্পণকৃত সব সেনা সদস্য ও আধা সামরিক সদস্যের এবং সব বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের যেকোনো কর্মী, তা সে যে পর্যায়েরই হোক তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছি। যেহেতু আপনি যুদ্ধ বন্ধের আশা ব্যক্ত করেছেন, সুতরাং আমি আশা করি আপনি বাংলাদেশে আপনার কমান্ডে থাকা সব সৈন্যকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেবেন এবং তারা যেখানেই থাকুক সেখানেই আমার অগ্রসরমাণ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেবেন।

আমি শপথ করে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে এবং আমি জেনেভা কনভেনশনের নীতিমালা মেনে চলব। আমি আরও নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যারা আহত হয়েছ তাদের যথোপযুক্ত সেবা দেওয়া হবে এবং যারা নিহত হয়েছে তাদের যথাযথভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হবে। কারওরই তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, তারা যেখান থেকেই আসুক না কেন। আপনার হ্যাঁ ধর্মী উত্তর পেলে আমি আমার ভারত–বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল আরোরাকে আপনার বাহিনীর প্রতি ভূমি ও আকাশ থেকে সব ধরনের আক্রমণ বন্ধের নির্দেশ দেব। শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে আজ ১৭০০ (বিকেল ৫টায়) থেকে ঢাকায় বিমান আক্রমণ বন্ধ থাকবে।

আমার অহেতুক আপনার সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানোর ইচ্ছা নেই। জীবনহানিকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। যাই হোক, আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত না হন তবে ব্যাপক আক্রমণ ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প থাকবে না। যা শুরু হবে ১৬ ডিসেম্বর ০৯০০ ঘণ্টায় (সকাল ৯টা)। আপনার সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য একটি রেডিও লিংক খোলা হয়েছে, যা আজ ১৭০০ ঘণ্টা (বিকেল ৫টা) থেকে শোনা যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি হবে দিনে ৬৬০৫ কিলোহার্টজ এবং রাতে ৩২১৬ কিলোহার্টজ। কল সিগন্যাল হবে CALBAC. আমি আপনাদের সিগন্যাল ম্যানদের অবিলম্বে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

বার্তা সমাপ্ত।

নয়াদিল্লি থেকে নিউইয়র্ক টাইমস–এর বিশেষ সংবাদদাতা চার্লস মোহর ১৫ ডিসেম্বর ‘আক্রমণ স্থগিত’ [Attack Suspended] শিরোনামে সংবাদ পাঠান। যেটি ছিল জেনারেল মানেক্‌শ কর্তৃক জেনারেল নিয়াজীকে পাঠানো আত্মসমর্পণের বার্তার একটি অনুসরণ। জেনারেল মানেক্‌শের বার্তাটির কী জবাব জেনারেল নিয়াজী দিয়েছেন, তা সরকারিভাবে প্রকাশ করতে অস্বীকার করা হলেও মনে করা হচ্ছে, জেনারেল নিয়াজী তার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে প্রস্থানের শর্ত দিয়েছিলেন। ভারতীয় মুখপাত্র জানান, তাদের বাহিনী এখন ঢাকার অতি কাছে। তারা শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম করেছে এবং এক কলাম সৈন্য ঢাকার কাছে টঙ্গীতে অবস্থান করছে। সব দিক থেকেই ঢাকাকে ঘিরে ধরা হয়েছে।

এদিকে ওয়াশিংটনে ভারতে রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মী ঝাঁ বলেন, ভারত বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, আমেরিকার এন্টারপ্রাইজ (সপ্তম নৌবহর) পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রস্থানের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে দিল্লিতে ভারতীয় কূটনীতিকেরা মনে করেন, আমেরিকানরা এটি করবে না। তবে ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্যই এন্টারপ্রাইজকে পাঠান হয়েছে।

লন্ডন অবজারভারের সাংবাদিক গেভিন ইয়ং ভরত ও পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় ১৪ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন এবং জেনারেল নিয়াজীসহ অন্যান্য জেনারেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। লন্ডন অবজারভারে তাঁর পাঠানো প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস–এর সংবাদদাতা অ্যান্থনি লুইস একটি প্রতিবেদন লেখেন যার শিরোনাম ছিল, ‘বিস্মৃত হবে না’ [Not to be forgotten], যেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও ড. হেনরি কিসিঞ্জারের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর অনেক প্রভাব থাকলেও পাকিস্তানকে ভুল বার্তা প্রদান, শেখ মুজিবকে বন্দী এবং বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ হত্যায় নীরবতা পালনের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের রাশিয়া সফর বাতিল, বঙ্গোপসাগরে বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজকে বাংলাদেশের দিকে পাঠানোর মতো সিদ্ধান্তের কারণে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে।

লুইস লন্ডন অবজারভার–এর বরাত দিয়ে লিখছেন, পূর্বের বাহিনী ডিসেম্বরের ১০ তারিখ যুদ্ধ বিরতি এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ‘শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের’ জন্য তৈরি ছিল। তারা ইয়াহিয়াকে এ বিষয়ে বার্তা পাঠান, কিন্তু ইয়াহিয়া ‘চীন ও আমেরিকা হস্তক্ষেপ করছে’—এমন এক গল্প ফাঁদেন। নিয়াজী আনন্দে তার দুই হাত ওপরে তুলি ইয়াংকে বলেন, ‘আমরা বিপদ মুক্ত’ [We are off the hook]। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অগ্রিম যুদ্ধবিরতির চিন্তা শেষ হয়। (চলবে)

লেখক: গল্পকার, কুইন্স লাইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার

