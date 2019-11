ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া ও আমরা

‘Two shaking people can’t see they shaking each other. ’

কথাটা খুব সত্য। বর্তমান বিশ্বের জন্য আরও বেশি সত্য। আমি এখানে আমেরিকায় বসে আছি, কিন্তু সেই বাংলাদেশ বা লন্ডন থেকে কেউ আমাকে ঝাঁকি দিচ্ছে। এখন আমিও ঝাঁকাব না স্থির থাকব? সে যে কেউ হোক আমি, আপনি, তিনি। স্থির থাকতে পারাটাই বাহাদুরি। নতুবা ঝাঁকাঝাকির চোটে দুজনেরই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাজার, লক্ষ মানুষই এখন এই ঝাঁকির মধ্যে আছেন। মুক্তি নেই। গ্রহটাই হয়ে গেছে এরকম। কারণ চলছে মিডিয়ার যুগ। বেশ আগে সামাজিক মাধ্যম নিয়ে লিখছিলাম, সামাজিক মাধ্যমে আমরা সবাই একেকটা পণ্য! অস্বীকার করার জো নেই। আপনি যখনই ইন্টারনেট চালু করে একটা মাধ্যমে আসলেন, বিক্রি হওয়া শুরু হলেন। সেই সঙ্গে প্রাপ্তি এবং আনন্দের পাশাপাশি কিছু অপমান, চাপ, কুণ্ঠা, করুণা সহানুভূতির মতো অনেক কিছু পাবেন। মানসিক অশান্তি থেকে শুরু করে একেবারে তা আপনার শরীরেও আসবে। ডাক্তার দেখান। বলবেন, আপনার উচ্চ রক্ত চাপ! কেউ অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার মতো কাজও করে ফেলেন। অনেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। বিরূপ প্রতিক্রিয়া করার আগে ভাবুন কি করছেন?

আপনি বিপরীত প্রতিক্রিয়া না দেখাতে চাইলেও দেখবেন, আপনার দোস্ত–দুশমন, ভক্ত, বন্ধু বা নিরপেক্ষভাবে যাকে চেনেন না, ভালো–খারাপ বোঝার মতো এমন ব্যক্তিরা তর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। অনেকে অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। তাই কেউ কিছু ভাবেন না। পক্ষ নেন ন্যায়ের। আবার অতি অতি প্রিয়জনও চুপ থাকেন। এ রকম আমরা প্রায় প্রতিদিনই দেখি। চলে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের লেখা ‘শাড়ি’ প্রবন্ধ ৩০ আগস্ট প্রথম আলোয় ছাপা হওয়ার পর পক্ষে–বিপক্ষে কত হাজার মন্তব্য যে হলো!

আমি স্যারের লেখায় নেতিবাচক বিষয় খোঁজার জন্য তিনবার পড়েছি। কিন্তু পড়ে মনে হয়েছে, ভালোই তো লিখেছেন। প্রায়শ মেয়েরা দ্বিধায় থাকে, কী মানাবে কী মানাবে না, কী পরবে, কী পরবে না—এ দ্বন্দ্বে। কী গভীর একটি লেখা! আমি নিজেই বেশ আগে কাউকে বলেছিলাম, শাড়ি সবচেয়ে বেশি আবেদনময়ী। শুধু স্বদেশীরা নয়, বিদেশিরাও শাড়ীতে মুগ্ধ। স্যার সেই কথাটাই বলেছেন বিশ্লেষণমূলকভাবে, যেকোনো অবস্থায় শাড়ী কতটা সুন্দর! পুরো প্রবন্ধে মনে হয়েছে, সব বাঙালি নারীকে তিনি শাড়িতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

এক সাহিত্যমনা ব্যক্তির ফেসবুক পোস্ট

‘গেল সপ্তাহে যারা আমাকে বিভিন্ন পোস্টে গালিগালাজ করেছেন, মন্তব্যে নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি; আপনাদের এই গালিগালাজের উপযুক্ত আমি নই। মোনাজাত ধরেন যেন উপযুক্ত হই। আমি নিজেকে ততটুকু ভাবিনি; আপনারা আমাকে নিয়ে যত উঁচু ভেবেছেন।’

এটিই ভালো। মন্তব্যে গিয়ে তর্কবিতর্ক ব্যাপারটা কোনোভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পাঠক প্রতিক্রিয়া অবশ্যই একটা মূল্যবান জিনিস। সে হোক সহমত বা দ্বিমত। সব পাঠকের মতামতকে শ্রদ্ধা জানানোই ভালো। মানসিক স্থিতি ধরে রাখতে পারাটাই আসল কথা। সবার নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতার ফল হচ্ছে নিতান্ত যার যার চিন্তা–ভাবনা, অভিজ্ঞতার নিজস্ব ফল। এ জন্যই দ্বিমত জিনিস তৈরি হয়। নতুবা সবাই এক কথায় থাকতো। তাই নয় কি? আমাদের নিজের শিক্ষা–দীক্ষা, চিন্তা–ভাবনার মূল্যায়ন অবশ্যই করা উচিত। আমিও অনেক কিছুতে দ্বিমত করি। তবে তার আগে নিজের জ্ঞানের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না, তা দেখে নেই। কখনো আমি সঠিক থাকি। প্রতিবাদ করি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ভদ্র ভাষায়। আবার কখনো সঠিক তথ্য জানার পর নিজের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। এটাই হলো নিয়ম। মুখের কথা মানেই মন্তব্য। বন্ধুকের গুলি একবার বের হলে শেষ!

গত সপ্তাহের ‘নতুন করে পুরোনো ঘটনা’—আমার এই পুরো লেখাতে বার্তা একটা। মানবজাতির কল্যাণ। যেখানে বলেছি পুরোনো আমলের সঙ্গে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যাকে কগনেটিভ সাইকোলজিস্টরা পজিটিভ নেগেটিভ বলে ব্যাখ্যা করছেন। বি কে শিবানী বিভিন্ন সময় এসব কথা বলেন। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। তা ছাড়া তিনি ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের গুডউইল অ্যাম্বাসেডর। তিনি ডাক্তারদের সেশনেও এসব বলেন। লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে তারা জ্ঞান বিতরণ করেন না।

সে সব বিষয়কে বিজ্ঞান যেহেতু ব্যাখ্যা করেছে। এটা নিয়ে কিছু মানুষের মনে হয়েছে, কুসংস্কারে ভরা লেখা! আমি না জড়ালেও ভালো মনে হয়েছে দেখে উম্মে সায়মা নামে ঢাকার অপরিচিত একজন সমানে সমর্থন করে গেছেন। সামাজিক রীতিনীতির নিয়মকানুন মানা না–মানা মূলত আসে পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে। মানতে যে হবে, এমন কথা আমিও বলিনি। ধারণা ছিল সবাই বর্তমান প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞান সব আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।

একদিকে পৃথিবীতে কিছু মানুষ ফেরেশতা বা অ্যানজেল খোঁজে। অন্যদিকে আবার কিছু মানুষের নিজেই ফেরেশতা বনে যাওয়া। যা আমরা আচার–আচরণ থেকে বের করে আনতে পারি। আর কিছু নয়। আমরা যেহেতু বেঁচে আছি, আত্মাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আত্মার তিনটি ফ্যাকাল্টি মন, বুদ্ধি, অভ্যাস। মন সংকল্প করে, বুদ্ধি সেটা ভিজুয়ালাইজ করে, যা অনুভবে আসে, যা অনুভবে আসবে তা এক সময় কর্ম হবে। যা কর্মে আসবে তা অভ্যাস হবে এবং ভাগ্য তৈরি করবে। সচেতনতা ভাগ্য বানায়।

‘এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক পোস্ট পেনসিলের মতো গ্রুপে আপ্রুভ হওয়া বিব্রতকর।’—এমন বক্তব্য খুবই দুঃখজনক। সে পাঠক কেন বিব্রত হবে? ঘরের মানুষ কি এটা পড়ে নিয়মকানুন চাপাতে পারে? তাই বিব্রত। প্রবন্ধে তো লজ্জাকর কিছু ছিল না। পেনসিলে দেওয়ার আগে আমার এই লেখা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণে বের হয়। একটা জনপ্রিয় খবরের কাগজের সম্পাদক লেখাকে গ্রহণ করেন তার গভীরতা দেখে। তাঁদের কাছে অমূলক মনে হলে যাচাই–বাছাই করে বর্জন করেন। পেনসিল এডমিনরাও নিশ্চয় ভালো মনে করেই গ্রহণ করেছেন।

যে কারও লেখা বা বিষয়ে যখন দ্বিমত আসে, আমাদের উচিত তা আগে খুঁজে দেখা। আদৌ যৌক্তিক কিনা? না পেলে যিনি লিখেছেন সুন্দর করে জিজ্ঞেস করা যায়, এটি আমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখছি? উত্তর যথাযথ মনে না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলি, আমার লেখায় যেহেতু তথ্যমূলক বিষয় পানির স্মৃতি ছিল, পাঠক গুগলে Water memory বা Water has memory দিয়ে সার্চ দিলে অগণিত লিংক দেখতে পেতেন। কিন্তু না, তাঁরা খুব নেতিবাচক মন্তব্যে ফেটে পড়েছেন। বিপরীতে যদি আমিও ঝাঁকাতাম ভয়াবহ হতো ব্যাপারটা এবং এমনই হচ্ছে সচরাচর।

মানুষের মন ও শরীর দুটিই মূলত খুব নরম। যা সামান্য আঘাতে ঝরে পড়ে। এটা সাধারণ মানুষ না বুঝলেও একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বা মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়া মানুষ ভালো করে জানেন। এজন্য মনে হয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব বিষয় বাধ্যতামূলক করাই ভালো ছিল। তবে যারা আঘাত করেন, জেনে রাখবেন কাউকে আঘাত করা মানে নিজেকে আঘাত করা। কারণ যখন আমরা কোনো কিছুর বিপরীতে বিরক্ত হই, রেগে যাই তখন দেহের প্রত্যেকটা কোষ বিষ উৎপন্ন করে। সে বিষ আস্তে আস্তে ক্ষয় করবে। যাকে বলে স্লো পয়জনিং, যা নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। আবারও বলছি, অন্যকে ঝাঁকানোর আগে নিজেকে দেখুন। আজকের এই ঘোর কলিযুগ আমরাই তৈরি করেছি। দূর আমাদেরই করতে হবে।