বাংলা ভাষা ও বিদেশির প্রশংসা

‘খুব সুন্দর, অভিনন্দন’

‘আগামীকাল দেখা হবে প্রিয়।’

‘তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উদ্গ্রীব’—

ইংরেজি কথোপকথনের মাঝখানে এক সাদা আমেরিকানের এমন বাংলা বার্তায় আমি অবাক! বলা যায়, এর চেয়ে বেশি। খানিকটা মজা, খানিকটা লজ্জাও পেলাম। কারণ এমন মধুর বাক্যে কথা বলার মতো সম্পর্ক ওনার সঙ্গে আমার না। এটা আসলে কোনো প্রেমের বাক্য আলাপ ছিল না। ছিল অতি প্রয়োজনীয় একটা সাক্ষাৎ নিয়ে।

পরদিন দেখা হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কীভাবে বাংলা জানেন’? হা হা করে হেসে ওঠে বললেন, ‘হানি, আই ইউজড গুগল ট্রান্সলেটর টু ইমপ্রেস ইউ।’ হাসি দিয়ে ধন্যবাদ বললেও মনে মনে বললাম, আমি এমনিতেই ইমপ্রেসড। আমাকে প্রথম দিনই নিজের নম্বর দিয়েছিলেন। সে জন্য রিসেপশনে না পেলে তাঁকে খুদে বার্তা পাঠাই। এটা অনেক বেশি পাওয়া। তারপর সুদর্শন মানুষ যাকে বলে, অতি হ্যান্ডসাম। বাল্ড হেডেড, মেদহীন সুঠাম দেহ। প্রায় ছয় ফুট বা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি উচ্চতা। সাদা শার্টের ওপর দামি কালো স্যুট, নাম করা এক অ্যাটর্নি। একনামে মোটামুটি সবাই চেনেন।

বাংলা প্রসঙ্গ আসতেই অ্যাটর্নি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মৌসুমি ভৌমিকের গানের কথা। শুনেছি কি না? আমার আশ্চর্যের পাল্লা ভারী হলো। আমার কিছু কথা আছে..., এটার কথা নিয়ে বললেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। যদিও আমি এসব গান শুনেছি কম। বললেন, দেখেছেন সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার ও পথের পাঁচালি? জিজ্ঞেস করলাম আপনি কী বাংলা সব বুঝতে পারেন? বললেন, না। তবে সাবটাইটেল ইংরেজি থাকে, তাই পড়ে বুঝতে পারেন। এসব ছবির ক্ল্যাসিক্যাল বিষয়গুলো যে কত অসাধারণ সেটাই বললেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় হলেও আজ যেন এক নতুন অধ্যায় জানা হলো। ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার এমন প্রশংসায় আমি সত্যিই মুগ্ধ।

বরাবরই অ্যাটর্নির সঙ্গে কাজের বাইরে কিছু কথা হয়, যা একান্তই পারিবারিক। সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে। ইশারায় পড়ার বিষয়টা নিয়ে আসেন। তার কারণ আমার এক কাজিন সিস্টারের ছেলে জাকারির ছোট বেলার বন্ধু তাঁর ছেলে জুবিন। সে সূত্র ধরে মাঝেমধ্যে তিনি আমার সঙ্গে বাড়তি পারিবারিক কিছু কথা বলেন। ওরা কেমন আছে, সেটাও জিজ্ঞেস করেন। যার সবই হয় শুদ্ধ আমেরিকান ইংরেজিতে।

অ্যাটর্নির স্ত্রী ভারতীয়, পাঞ্জাবি। দিল্লিতে বেড়ে ওঠা। তবে ইদানীং অ্যাটর্নির চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে।

তিন ছেলেমেয়ে। আজ বললেন, অনেক ভাষা জানেন। স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান, উর্দু, হিন্দি ভালো পারেন। নতুন করে তুর্কি ভাষা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অন্যের ভাষায় টুকটাক কথা বলে অন্যদের চমকে দিতে ভালোবাসেন। এ সুযোগে আমি জানিয়ে দিলাম, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। শুনে সমূহ প্রশংসা করলেন।

এটা ছিল বাংলাভাষা নিয়ে প্রাপ্ত এক আনন্দের মুহূর্ত। এবার ভাষা নিয়ে দুঃখের কথা বলি। এ দুঃখ অনেক প্রবাসীর এবং সম্ভবত বহুকালের। প্রবাসীরা সম্ভবত দেশকে একটু বেশি ভালোবাসেন। সে জন্য অতি প্রেমে বিরহ মধুর। এ সূত্রের ফেলে বিধাতা তাঁদের জন্য শাস্তিস্বরূপ পরবাসযাপন বাধ্যতামূলক করে তুলেছেন।



২.

আমার রোমান্টিক উপন্যাস ‘বিবাহ বিভ্রাট অথবা ভালোবাসা’–এর লেখক কপি হাতে পেলাম। এত মানসম্পন্ন নিখুঁত ছাপা বই, একদম ঝকঝক করছে যেন। মেয়ের নামে উৎসর্গ করিনি বইটা, যেহেতু আমার জীবন তাকে উৎসর্গ করা। সেও খুব পোজ দিল, যদিও বেচারি বাংলা পড়তে পারে না।

বই মেলার শুরুতে লেখিকা তাবাসসুম নাজ ওপরের অংশটুকু দিয়ে তাঁর মেয়ের ছবিসহ পেনসিলে পোস্ট করেছিলেন। বিষয়টা ওঠানোর কারণ হল, এ ব্যাপারটির আঘাতে আমরা সবাই কিছুটা নাজেহাল। দেখলাম অনেকের মন্তব্য আক্রমণাত্মক। মেয়ে বাংলা জানে না, এটি এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার কী হলো?

উনি দুঃখবোধ থেকেই লিখেছেন, বেচারি! মায়ের লেখা পড়তে পারে না। একজন মা ও লেখক হিসেবে আমি উপলব্ধি করতে পারি। কারণ আমার মেয়েও পারে না।

দেখুন ভাষা জানা আর পড়তে পারা দুটি ভিন্ন জিনিস। সে অবশ্যই জানে। সব বাঙালি মা-বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন, বিশেষ করে নিজের আঞ্চলিক ভাষায়। শুদ্ধ বাংলা প্রয়োজনে যে বলতে পারে না, তা নয়। কিন্তু বিদেশের জীবনে সব শেখানো সম্ভব হয় না। তা ছাড়া বাচ্চারা পড়াশোনা নিয়ে অনেক চাপে থাকে।

লজ্জার কষ্টের কী হলো?—এ ছিল আমার বক্তব্য। কিন্তু কোন কথাই কাজে আসে না।

অনেকের অনেক আক্রমণাত্মক মন্তব্য ছিল কানাডায় বড় হওয়া এক কিশোরীর বাংলা পড়তে না পারার অপরাধে। কোনো এককালে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা একেবারেই লেখাপড়া জানতেন না। তখন কী মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ছিল? বাংলা পড়তে না পারা, না জানা কী অপরাধ ছিল? যদি তাই না হয়, তবে বিদেশে বসবাসরত বা জন্মগ্রহণ করা বাচ্চাদের কেন পড়তে–লিখতে না পারাটা অপরাধ হবে? কেন এমন করে আক্রমণ করা হয় বাংলা পড়তে পারে না বলে? আমরা আদিখ্যেতা নয়, দুঃখে বলি, আমার বাচ্চা বাংলা পড়তে পারে না।

পড়ার আগ্রহ হলে তারাঁও অ্যাটর্নির মতো ইংরেজিতে রূপান্তর করে নেবে, বুঝে নেবে। আমার মেয়ে তাই করে মাঝেমধ্যে। সরাসরি বাংলা পড়তে না পারা, তা নিয়ে অন্যরা কেন ধিক্কার দেবেন? একজন মাকে আঘাত করবেন? আজও দেখলাম, ফেসবুকে ধিক্কার জানিয়ে একজন স্ট্যাটাস লিখেছেন। এ ব্যাপারটা ঘটেও ফেব্রুয়ারি মাসে। যে কোনোভাবেই অন্যকে আঘাত করা মানে নৃশংসতা।

মাতৃভাষা মানে কী কেবলই শুদ্ধ বাংলা? বলা হয়ে থাকে, জন্মের পর মায়ের যে ভাষা শোনা হয়, তাই মাতৃভাষা। আমার মা সিলেটী। আমরা কিন্তু সিলেটী শিখে বড় হয়েছি। আমার অতৃপ্তি সিলেটী ভাষার জন্য। সেটা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম ঢাকা শহরে গিয়ে। আবার বুঝলাম নিউইয়র্কে এসে। মেয়েকে খুব ছোটবেলা থেকে শুদ্ধ বাংলা শিখিয়েছি, যাতে সুন্দর করে কথা বলা শিখতে পারে। সে গীতবিতান খুলে গানও মুখস্থ করতে পারত। সব স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে মেয়েকে একদিন কাছে ডেকে আদর করে বললাম—

‘ও আব্বা, তুমি মার লগে সিলেটী মাতিও। মার তো সিলেটী মাততে না ফারিয়া খস্ট অর। তোমার আর আমার লগে শুদ্ধ মাতা লাগতো না। ঠিক আছে?’

-‘আইচ্ছা ঠিক আছে।’

ঠিক আছে বললেও ইংরেজের বাচ্চা ৬০-৮০টা শব্দ বলে ইংরেজি বাকিটা সিলেটী। তার মধ্যে সব সিলেটী যে, বুঝে তাও না। বছর তিনেক আগে একদিন ওর চুলে শ্যাম্পু করার সময় আমি ওকে বলি, গুরো গুরো। সে তো নড়ে–চড়ে না। পরে আমি দুহাতে ধরে ঘোরালাম যে পেছন থেকে চুলে ঘষে দেব।

এখন বলে, তে তো খইতায়—‘টার্ন অ্যারাউন্ড’

আমি হাসতে হাসতে আবারও বলি, ইংরেজের বাচ্চা। তুমি যে গুরো বুজরায় না, আমি কিলা বুঝতাম?

এতে অবশ্য ক্ষতি হয়নি, উল্টো আমার কিছু লাভ হয়ে গেছে। আমার ইংরেজি লিসেনিংয়ে যে সমস্যা ছিল, তা দূর হয়ে গেছে। আমি ইংরেজি জানতাম না যে তা নয়। তবে ওর পাল্লায় পড়ে নিজের অজান্তে ইংরেজি কথায় দ্রুততা চলে এসেছে।

বিদেশে এসে যা হয়, তা হলো নতুন স্থানে এসে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে। একান্ত বেঁচে থাকার জোগান দিতে গিয়ে, মা–বাবা সবাই প্রাথমিক অবস্থায় হিমশিম খান। আমেরিকান হয়ে উঠতে উঠতে যা শিখে এসেছিল, তা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, কোথাও নিয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে। এসেই কোন কিছুর জন্য বাসায় শিক্ষক রাখা সহজ হয় না। সব মিলিয়ে ইচ্ছে থাকলেও চর্চার অভাব দেখা যায়। তাই বলে যে মাতৃভাষা জানে না বলে মা–বাবা গর্ববোধ করেন, তা নয়। সামাজিক মাধ্যম হচ্ছে সুখ–দুঃখ ভাগাভাগির জায়গা। কখনো আমরা আক্ষেপ করে বলি। কিন্তু সেখানে যদি সহানুভূতির স্থলে আঘাত আসে, তা দুঃখজনক।

সবকিছুর পর এ দেশে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চায় আমরা এগিয়ে আছি। অবাকের পর অবাক করা বক্তব্যে সেটা বললেন অ্যাটর্নি—I like you guys have so much feelings for your culture. You guys have Tagore song and Banolota Sen.

কে শেখাল এই আমেরিকানকে এসব? নিশ্চয় নাজ বা আমার মতো আর কোন মা। একজন ভিন্ন ভাষী যদি আমাদের বুঝতে পারেন, আপনারা কেন পারেন না?