জেমসের মুক্তি নাকি দীর্ঘজীবন চাইব!

-মি. জেমস, ইউর গার্ল ফ্রেন্ড সেলিনা ইজ হিয়ার।



-নো নো, সেলিনা হ্যাজ লটস অব বয়ফ্রেন্ড। শি ইজ নট মাই গার্ল ফ্রেন্ড। ইউ আর মাই গার্ল ফ্রেন্ড।



আমি যখনই নিচতলায় যাই, এমন কথা প্রায়ই শুনি।



মি. জেমসও বিশ্বাস করেন আমার অনেক বয় ফ্রেন্ড। আমি বিউটিফুল লেডি। তারপর শিশুর মত হাসতে হাসতে বলেন, ‘চেন ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড, আই লাভ হার। শি ইজ মাই ওয়াইফ।’ আসলেই তিনি চেনকে ভালোবাসেন। চেন তাঁকে কখনো স্বামীর মত, কখনো সন্তানের মত যত্ন করেন। উষ্মাও যে প্রকাশ করেন না, তা নয়। প্রায়ই চলে যাব বললেও যেতে পারেন না। অনেক রাত তিনি ঘুমাতে পারেন না। কী এক মায়া তাঁকে আটকে ফেলেছে। জেমস তাঁকে পেয়ে খুশি। ছুটিছাটায় অন্যরা এলে মহাসমস্যা তৈরি হত। খাওয়া–দাওয়া বন্ধ করে দেন। যেকোনো অবস্থায় চেনকে পাশে চাই। চেন বিরক্ত হন, কিন্তু ফেলে আর যেতে পারেন না। মি. জেমসের ভরসা করার মত জায়গা একমাত্র চেন। আসল নাম চন্দ্রিকা। শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত। এসেছিলেন হেলথ কেয়ারটেকার হিসেবে এবং এখনো আছেন। জড়িয়ে গেলেন মি. জেমসের ভালোবাসায়। যেতে পারলেন না।

মি. জেমস বিগত পাঁচ বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছেন। শরীর এক অংশ প্যারালাইজড হলেও ব্রেন শার্প বলা যায়। এখনো বিছানায় শুয়ে পুরোনো দিনের ইংলিশ মুভি দেখেন। আগের বছর কাটিয়েছেন দিনের অধিকাংশ সময় হুইল চেয়ারে। এক সময় আর বসতেও পারেন না। তিনি জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। জন্ম এখানে। তবে ফ্লোরিডায় ছিলেন দীর্ঘ সময়, পেশায় পাইলট। বিভিন্ন এয়ারলাইনসে চাকরি করেছেন। কিন্তু মাথার ব্যথার কারণে এক সময় শখের আকাশে ওড়া বন্ধ করে দিয়ে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গণিতের শিক্ষক পদে যোগ দেন। ঘরের কোনায় কোনায় সাজানো পদক, ছবি। সিনেমার নায়কের মত সুন্দর চেহারা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

ভালোবেসে দীর্ঘদিনের বান্ধবী ক্যাথরিনকে বিয়ে করলেও দুই বছরের মাথায় সংসার ভেঙে যায়। তারপর থেকেই পার করছেন একাকিত্বের দিনগুলো। ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হননি। ভালোবাসা জীবনে একবারই হয়! অনেক নারী নাকি পাগলও ছিল। হয়তো বেশি পাওয়া ভালোবাসাই মানুষকে বাধ্যকরে কাঙাল না হতে। গত ২০ জুন ৮৭ বছর পূর্ণ হলো। জন্মদিনে কেক কাটায় মাঝে মধ্যে আমি থাকি। চেন তার জন্য স্পেশাল খাবার বানান। অসাধারণ যত্নের কারণেই বেঁচে আছেন। উনি ল্যাম্ব মিট মানে ভেড়ার গোশত, গরুর গোশত, চিকেন ব্যাক, কেক, চকলেট সব খেতে পারেন। এসবে কোনো সমস্যা নেই। তারপরও সব ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হয়। চকলেট ফুরিয়ে গেলে মাঝেমধ্যে মাঝরাতে চেন আসে ইশারায় কাছে ধার চাইতে।

চেন এক মমতাময়ী নারী। আমাকে বলে দোয়া করো। তার জীবনের মুক্তি হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মৃত্যু কখনো কখনো সুন্দর। কেউ দীর্ঘ রাত পার করে তার প্রতীক্ষায়। জেমসের নিজের বাড়ি এটি, যা তিনি প্রতিবেশ বন্ধু রিক, স্টিভ ও একমাত্র বোনের ছেলের ঘরের নাতিকে দান করে দিয়েছেন। আমিই প্রথম ও একমাত্র ভাড়াটিয়া যখন এই বাসায় আসি। ওপরের বেড রুমে অনেক জিনিস তখনো ছড়ানো–ছিটানো। যার বেশির ভাগ জেমসের ছোটবেলার ছবি। তার মা–বোনের ছবি। কী সুন্দর সব অ্যালবাম। মা–বোন দুজনেই এই বাড়িতে মারা গেছেন। আমার সে দিন কেমন কষ্ট হয়েছিল। আমরা মানুষ প্রিয়জন ছাড়া অসহায়। আমাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য হলেও প্রিয়জন প্রয়োজন।

একবার চেন ছিল না। ছিল এলিজাবেথ নামে অন্য একজন। হঠাৎ শুনি চিৎকার করছে, সে লি না, সে লি না। কে ডাকে নাম ধরে? এ বাড়িতে গলা ছেড়ে নাম ধরে ডাকার মত কেউ নেই। আমি দৌড়ে গেলাম। কী হলো? মি. জেমস কেমন করছেন? মি. জেমস ভয় পাচ্ছেন। ‘I am frightening Selina, I get stuck, I can’t go down. ‘উনি নাকি একটা গাছে আটকে গেছেন। নামতে পারছেন না। একি তাঁর পাইলট জীবনের কেন দুঃস্বপ্ন নাকি প্যারালাইজড ব্রেনের, কিছু জানি না। আমি হাত ধরে বলি, আমি আছি। আমি নামাব। কপালে হাত রাখি। শিশুর মত ভয়ে আমার হাত ধরে রাখেন।

আমি খ্রিষ্টান এক বৃদ্ধাকে আয়তুল কুরসি দোয়া পড়ে ফুঁ দিই। যা মনে আসে সব বলে সান্ত্বনা দিই। তাঁর শরীর নরম হয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসে। কোরআন শরিফ নিয়ে সুরা ইয়াছিন পড়ে ফুঁ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে আসি। চেন না থাকলে আমাকে এমন ভূমিকা পালন করতে হয়। অপরিচিত কাউকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তখন আমার হাতে খাবারও খান। মানুষ আসলে সবাই শিশুর মত। পবিত্র আত্মা, নিষ্পাপ। আমরা তাঁকে কেবল দূরে সরিয়ে রাখি। অহংকার, মোহ দিয়ে।

মৃত্যু যখন সবার দরজায় কড়া নাড়ছে। মি. জেমসের জন্য আকুলিবিকুলি করে ওঠে। সপ্তাহ তিন/চার আগে মাঝ রাতে বাইরে কুকুরের করুন কান্না হঠাৎ আম্মা–নানির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করিয়ে দিল। নিজের অজান্তে বুক কেঁপে উঠেছিল। তাঁরা বলতেন দুঃখ এলে পশুপাখি বুঝতে পারে। আমি মনে ভাবনা জায়গা না দিলেও দুঃখে শহর ছেয়ে আছে। প্রতিদিন না হোক, আসা-যাওয়ায় একবার হলেও খোঁজ নেই। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে যাচ্ছি না। জেমসের বন্ধু স্টিভ এসেছিল সপ্তাহ দুই আগে। গত শনিবার স্টিভের পরিবারের সবার ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে। জেমসের এমন কোনো লক্ষণ নেই। যদিও শুনলাম জেমস তেমন ভালো নেই। খাওয়া–দাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে জেমসের খোঁজ নিই। এ ছবিটা সপ্তাহ দুই আগে নিয়েছিলাম দেখতে গিয়ে। আমি যত শক্ত রমণী হই না কেন, জেমসের কিছু হলে জানি কষ্টে ছেয়ে যাবে এই বাড়ি। আমার এ মন। জেমস না থাকলে এই বাড়িতে চেন থাকবে না। চেন না থাকলে একাকী বিশাল বাড়িতে থাকা কষ্টকর হবে। আমি মাঝে মাঝে ভেবে পাই না, জেমসের জন্য মুক্তি চাইব, না দীর্ঘ জীবন?