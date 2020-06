মনে অনেক প্রশ্ন জাগে

‘Each time a new person awakens to the universal truth the whole of humanity rises a notch.’ প্রতিবার যখন কোন নতুন ব্যক্তি সর্বজনীন সত্যের দিকে জাগ্রত হন, তখন পুরো মানবতা একটি পদচারণে উঠে আসে। এগুলো চিরন্তন সত্য। সত্য সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক তা মানবতাকে স্পর্শ করবে। মানুষের মানবিক সত্য পৃথিবীকে যেমন স্পর্শ করে, তেমন মিথ্যেও করে। বদলানোর কোনো পথ নেই। সূর্যের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে সে সত্য-মিথ্যা। পৃথিবী আমাদের সে বলই ফেরত দেয়, যা আমরা পাঠাই। আমাদের ভাবনা থেকে পরিবেশ তৈরি হয়। একটা বিল্ডিংয়ের ভেতর যদি একটা অংশজুড়ে শপিং মল থাকে, একটা অংশে থিয়েটার হল, একটায় মন্দির, মসজিদ বা গির্জার হল থাকে। তবে আমরা কী দেখতে পাই? বিল্ডিংতো একটাই। পাথর সিমেন্ট সব একই মানের। শুধু পার্থক্য কর্ম ভেদে মানুষের মনের ভাবনায়। চিন্তন+বুদ্ধি=কর্ম+পরিবেশ। ভাইরাল: শব্দটির সঙ্গে সবার আগে সম্পর্ক হচ্ছে ভাইরাসের। এই শব্দটাই এক সময় হয়ে গেল সুপারহিট মানব মনের জল্পনা–কল্পনা। গত সপ্তাহে আমার ৬ বছরের বোনঝি আলিফা তাঁর বড় ভাইকে বলছে, ‘এই ভাইয়া তুই আমাকে টিকটকে ভিডিও বানিয়ে দে, আমি ভাইরাল হব।’ ও তো বাচ্চা, কিন্তু এমন স্বপ্ন নিয়ে পৃথিবী জাগছে অনেক আগে থেকে। ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল খুলে আমরাও দেখছি কে ভাইরাল হলো? কেউ একজন এক বার্তা পাঠিয়েছিল, সেটা ফরওয়ার্ড করে আমরা রাখছি বড় ভূমিকা। ভাইরাল করতে করতে এ পৃথিবীটাই এখন ভাইরাল হয়ে গেছে। এটাতো আমাদেরই চাওয়া ছিল। সংকল্প? পৃথিবী আমাদের তাই দিচ্ছে, যা আমরা চেয়েছি। তাই নয় কী? মুখোশ নতুন নয়: আমরা অদৃশ্য মুখোশের আড়ালে অনেক আগে থেকেই মুখ ঢেকে হাঁটছি। সামাজিকতার নামে গর্ভের সন্তান ডাস্টবিনে, গর্ভপাত করে খুনি হলেও পবিত্রতার নেকাব পরে সব কাজ করে যাই। নারী-পুরুষ দুজন মুখে মন্দির–মসজিদের দোহাই দিলেও হৃদয় ঢাকা পংকিলতার মুখোশে। নায়ক–নায়িকার মত চেহারার ছেলে বা মেয়েটির ভেতরে থাকে এক ভিলেন। সুন্দরের প্রশ্নে, ক্যারিয়ার, জাত বংশের সামাজিকতার প্রশ্নে নিজের আত্মার মানুষটির হাত আমরা উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হই না। মুখোশের আড়ালে আমাদের ভেতরের খলনায়ক সত্তাটা আমরা যত্ন করে গড়ে তুলি এ সমাজের জন্য। কোথায় গেল আজ আমাদের সে সামাজিকতা? ছয় মাস হলে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ভাবা যায়, এটা গবেষকদের ভাষ্য! ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালত, ধর্মশালা, সংসার জীবনের প্রতিটি পদে সাধু সেজে ভণ্ডের মুখোশ কোথায় নেই? সে মুখোশগুলো যত দিন আমরা মন থেকে ছাড়তে পারব না, তত দিন এ রকম মুখোশ আমাদের মুখে আঁটা থাকবে। আমাদের কতশত মনুষ্যত্ব বহু দিন ধরে নেকাবে ঢাকা। এসব কী আমরা কখনো ভাবি? আগেও কেউ কাউকে চিনতাম না। এখনো চিনব না। সমস্যা কোথায়? আইসোলেশন, কোয়ারেন্টিন: আমরা কী এই প্রথম আইসোলেটেড হলাম? বিত্ত আর আভিজাত্যের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে এ সমাজ তো অনেক আগেই আইসোলেটেড হয়েছে। মমতা ভুলে আমরা লিস্টেড অতিথির অভ্যর্থনা করি বহুকাল থেকে। অযাচিতভাবে হঠাৎ চলে আসা মমতাময়ী আত্মীয় আমাদের কাছে অসামাজিক। মুখ তো আমাদের আগেই ফেরানো ছিল। আমরা তো বহুকাল থেকে মৃত! যার জানাজা হয় না। জীবাণুকে দোষ দিয়ে কী হবে? যে শারীরিক সম্পর্ক মানব জীবনের সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। তা এখন আনন্দ খুঁজতে বেডরুম থেকে চলে গেছে হাওয়াতে। মানুষ বাস্তবে সেক্স তৈরির চেয়ে সেক্সুয়ালিটী বেশি পছন্দ করে। ইংরেজি লিখলাম কারণ বাংলায় প্রকৃত অর্থগুলো বদলে যায়।) যা একেবারে কাম্য হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর, ভগবান, নিরাকার আল্লাহ তাঁদের প্রতি প্রেম ভার্চ্যুয়াল। মানুষের প্রতিও ভার্চ্যুয়াল প্রেম গুনাহ নয়, কিন্তু মনের মাঝে যৌনাচার লালন করা অবশ্যই গুনাহ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, এগুলোই এক ধরনের মনোবৈকল্য। যা এক সময় হতাশা তৈরি করে। এককালে আমরা এক টেলিভিশন দশ জনে এক সঙ্গে বসে দেখতাম। বহুদিন ধরে চারজনের পরিবারে চার রুমে চার টিভি। কিংবা মোবাইল, কম্পিউটার। যে যার মত, যার যার রুমে ব্যস্ত। এ কী কোয়ারেন্টিন ছিল না? মা সেতো নিতান্ত অতি মনোযোগী সার্ভার। প্রয়োজনীয় সব সার্ভ করে দিলে আমরা মুখে বলে উঠি, ‘আই লাভ ইউ মা’।কিন্তু জড়িয়ে ধরে কথা বলার সময় কী ছিল? আজ আমরা এ সমাজে আজ কেন কোয়ারেন্টিন, আইসোলেটেড? এসব কী ভাবনার বিষয় নয়? হিরো কেন জিরো: আমরা যদি একটু ভাবি, কী দেখতে পাই? এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে মার্চের শুরুতে যখন নিউইয়র্কে আস্তে আস্তে মহামারি জায়গা করে নিচ্ছিল, তখন আমাদের ডাক্তার–পুলিশ ছিলেন সুপার হিরো। শুধু নিউইয়র্ক কেন, গোটা বিশ্বজুড়েই তাঁরা ছিলেন সুপার হিরো। মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে সেই হিরোরা কেন জিরো হয়ে গেল? এক জর্জ ফ্লয়েডের খুনি পুলিশ অফিসারের কর্মকাণ্ডে বিশ্বের গোটা পুলিশ জাতি বর্ণবাদ নামে প্রশ্নের সম্মুখীন। ছোট পরিশেষে আমাদের কমিউনিটির বিতর্কিত ডাক্তার সাহেবের নামও আমরা স্যাম্পল হিসেবে নিতে পারি। জানা মতে, কমিউনিটির প্রায় এক শ বাঙালি ডাক্তার দিনরাত কাজ করে গেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফ্রন্টলাইনে কাজ করেছেন বা এখনো করছেন তাঁদের হয়তো সত্যিকার অর্থে আমরা দেখিওনি। কারণ আয়নায় তো তাঁরা নিজেরাই নিজেদের চেহারা দেখেন না বহু দিন হয়। আমরা দেখব কীভাবে? একজনের ভালোমন্দের জন্য আজ সবাই প্রশ্ন বিদ্ধ। কেন এমনটি হয়, আমরা কী কখনো ভাবি এসব? দশ মন দুধে এক ফোঁটা কেরোসিনের গন্ধের মত আজ কেন গন্ধ আমাদের সব হিরোদের গায়ে? আমাদের ভাবনায়, কাজে অনেক আঘাত আমরা পৃথিবী মাকে দিচ্ছি। এ চিরন্তন সত্য কী অস্বীকার করার উপায় আছে? এক জীবাণু যখন ভয়ের তলোয়ার ধরে রেখেছে! তখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত আমরা বাজছি আর বলছি, আর ভালো লাগে না। মনে কী একবারও প্রশ্ন আসে না, এটা কী আমাদেরই চাওয়ার ফল? আমরা যদি এখনো আমাদের মাঝে স্বচ্ছতা না তৈরি করি, তাহলে হয়তো আরও কঠিন পৃথিবীর দেখা মিলতে পারে। কিন্তু আমরা চাই সুন্দর পৃথিবী। চোখ বন্ধ করে বলতে চাই, ‘The world is beautiful’। এ সুন্দর পৃথিবী না চাইলে সালমান শাহ, সুশান্ত রাজপুত সিংয়ের মত নাম না জানা অনেক রাজপুত্র, রাজকন্যা হারিয়ে যাবে। এরা আমাদেরই সন্তান, এ পৃথিবীর সন্তান। তাঁদের বাঁচানোর জন্য হলেও আমাদের মনের মুখোশটা খুলে ফেলতে হবে।

