ফেসবুক লাইভ, আমার অভিজ্ঞতা

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ‘to accomplish something, all you need is to try’ কোনো কিছু অর্জন করার জন্য তুমি শুধু চেষ্টা করে দেখো। গুগল, ইউটিউব, ফেসবুকে অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ, অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? আর হ্যাঁ, সবকিছুর ভালো ও খারাপ দিক আছে। কিন্তু খারাপটি বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু ভালোটাকে ধরে রাখি এবং সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কিন্তু কোনো কিছুই আমাদের বাধা হবে না। আর আমরা সাকসেসফুল হতে পারব। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকেই ফেসবুকে বা ইউটিউবে আজেবাজে কমেন্ট করে থাকে। তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে না। কারণ তাদের যদি সেই যোগ্যতা থাকত, তাহলে তারা সামনে এসে কথা বলত। তাদের জন্য আমার আফসোস হয়। কারণ, যে সময়টা তারা তাদের বিবেক বুদ্ধি আরেকজনের মন্দ করার পেছনে লাগাচ্ছে, সে সময়টাকে যদি নিজের কোনো ভালো কাজে লাগাতে পারত, তাহলে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারত। এটা বোঝার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা নিতান্তই হতভাগা।

By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use