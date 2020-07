আমেরিকায় ফেয়ার হাউজিং আইন না জানলে বিপদ

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইন হলো আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন অজুহাত নয় (Ignorance of the Law is NO excuse)। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর আইন সবার জন্য সমান এবং আইন মানা বাধ্যতামূলক। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে এবং সবার জন্য তা সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। আমরা অনেক সময় নিজেদের মতো করে আইনের ব্যাখ্যা দিই কিংবা নিজেদের স্বার্থে আইনের অপব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সত্যিকারে কোন ঝামেলায় পড়লে আইনের কারণে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়, এমনকি বড় ধরনের জেল-জরিমানা ভোগ করতে হয়। এসব থেকে বাঁচার উপায় প্রকৃত আইনটা কি, তা আমাদের সবারই জানা উচিত।

