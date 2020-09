উইটি লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী

এভাবে মেম একদিন বাটলারের সন্তানের মা হলেন। কিন্তু ও-রেলি কেন এত বড় অপমান সহ্য করবেন? বহু বছর অপেক্ষা করে, দিনরাত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে কোনো একদিন তিনি আর অপেক্ষার জ্বালা সহ্য করতে পারলেন না। একদিন ঠান্ডা মাথায় রাতের আঁধারে ও–রেলি জয়সূর্য, তার সন্তান ও মেমকে একসঙ্গে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখলেন। আর নিজেই নিজের এপিটাফে লিখে রাখলেন:

‘Here lies the carcass of a cursed sinner,

Doomed to be roasted for the Devil’s dinner’—Devid O-rely

অসাধারণ রসবোধ ও বাকবৈদগ্ধ্যের অধিকারী সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্য, গল্প–উপন্যাস পড়ে ঋদ্ধ হননি পাঠক, অন্তত বাংলা সাহিত্যে হয়তো পাওয়া যাবে না। তাঁর ভাষার কারুকার্যে মুগ্ধ পাঠক হিসেবে আজ তাঁর জন্মদিনে রসরাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।



অন্য আলো ডটকমে লেখা পাঠানোর ঠিকানা: info@onnoalo.com