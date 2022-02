মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে

PAK-ARMY SUDDENLY ATTACKED EPR BASE AT PILKHANA, RAJARBAG POLICE LINE AN (D) KILLING CITIZENS STOP STREET BATTLE ARE GOING ON IN EVERY STREET OF DACCA-CHITTAGONG STOP I APPEAL TO THE NATIONS OF THE WORLD FOR HELP STOP OUR FREEDOM FIGHTERS ARE GALLANTLY FIGHTING WITH THE ENEMIES TO FREE THE MOTHERLAND STOP I APPEAL AND ORDER YOU ALL IN THE NAME OF ALMIGHTY ALLAH TO FIGHT TO THE LAST DROP OF BLOOD TO LIBERATE THE COUNTRY STOP ASK POLICE, EPR.

BENGAL REGIMENT AND ANSAR TO STAND BY YOU AND TO FIGHT STOP NO COMPROMISE STOP VICTORY IS OURS STOP DRIVE OUT THE LAST ENEMY FROM THE HOLY SOIL OF MOTHERLAND STOP CONVEY THIS MESSAGE TO ALL AWAMI LEAGUE LEADERS, WORKERS AND OTHER PATRIOTS AND LOVERS OF FREEDOM STOP MAY ALLAH BLESS YOU STOP JOI BANGLA STOP-SHEIKH MUJIBUR RAHMAN STOP.

একই তারবার্তা সব জেলা প্রশাসক, মহকুমা প্রশাসক এবং সব দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে এই তারবার্তা কে এবং কীভাবে পাঠিয়েছে, সে সম্পর্কে নানা তর্ক–বিতর্ক দেখা যায়। তবে ১৯৭১ সালে আমার কাছে এই তারবার্তাই বঙ্গবন্ধুর আদেশ বলে মনে হয়েছে।