কিয়েভ টয়লেট হিস্ট্রি মিউজিয়াম

জাদুঘরের বিষয় হিসেবে ‘শৌচাগার’ বেশ বৈচিত্র্যময়, সন্দেহ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, জাপান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভারতের দিল্লিতে রয়েছে শৌচাগার জাদুঘর। আর কিয়েভের জাদুঘরটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিশ্বের প্রথম টয়লেট হিস্ট্রি মিউজিয়াম। আবার এটি ইউক্রেন সরকারের নথিভুক্ত সবচেয়ে বড় জাদুঘরও বটে। পাশাপাশি ২০১৬ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এটিকে ‘The largest collection of souvenir toilet-related items in the world’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্মারকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এই জাদুঘরের ইতিহাস।

জাদুঘরের স্মারক সংগ্রহে এই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঘুরে বেড়িয়েছে বিশ্বের নানা দেশে, সংগ্রহ করেছে দুঃষ্প্রাপ্য সব স্মারক। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই জাদুঘরে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শৌচাগার বা শৌচাগার–সম্পর্কিত স্মৃতি স্মারকের সংগ্রহ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঐতিহাসিক চেম্বার পট, স্কোয়াটিং প্যান ও ইউরিনাল। ২০১৩ সালে এই জাদুঘরের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠাতা মেরিনা বোগদানেনকো ৫১২ পাতার একটি বই প্রকাশ করেন। History of Hygiene and toilety শিরোনামের এই বই বিশ্বের প্রথম শৌচাগারের ইতিহাস নিয়ে লিখিত বই বলে জানা যায়।