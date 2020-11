শরৎচন্দ্রের ষাট দশকের মেঝদিদি

তবে শেষ রক্ষা আর হলো না। ঘটকালির দায়টা আমার মায়েরই ছিল বেশি। মা টের পেয়েছিলেন যে আমি আপাকে জানিয়ে দিই। তাই তিনি আমাকে আর নিলেন না। বাড়ি রেখে এলেন। ফলে আপাকেও আর সাবধান করা গেল না। তিনিও পালাতে পারলেন না। ফলে যা হবার তাই হলো, সানাই বাজিয়ে, গেট সাজিয়ে, বাতি জ্বালিয়ে, বড় বড় ঘরজুড়ে শতরঞ্জির ওপর সাদা ফরাস পেতে অতিথি আপ্যায়ন করে মেজ আপার বিয়ে হয়ে গেল। আমরা সব গেট ধরতে শিখলাম। রং খেলার আনন্দে ভাসলাম। কিন্তু তারপর? তারপর দুলাভাই আমার নানাবাড়ি ফাঁকা করে মেজ আপাকে নিয়ে চলে গেলেন চট্টগ্রামে।

অল্প দিনের মাথায়ই বুঝে ফেললাম, বিয়েটা হয়ে নেহাত মন্দ হয়নি। এ যেন বিদেশের buy one and get one free মতো হলো! এ তো দুলাভাই পাওয়া নয়, এ যেন সব রকম আবদার মেটানোর আলাউদ্দিনের চেরাগ পাওয়া। ‘দুলাভাই, চকবার আইসক্রিম খাব’।

আর যায় কোথা, বাক্সভরে চকবার! ‘দুলাভাই, স্বাধীনতা দিবসে বাতি সাজানো দেখতে যাব।’ মাঝেমধ্যে অবশ্য একটা শর্ত জুড়ে দিতেন। যেমন ‘intelligent বানান কর তো’ অথবা, ‘আমার বাড়ির মানুষেরা আমার বিয়ের দিনে বরিশালের ভাষায় কীভাবে কথা বলেছিল একটু ভেঙিয়ে দেখা, তবে পাবি যা চাচ্ছিস।’ আমিও সঙ্গে বলতে শুরু করে দিতাম, ‘ও শাজেহান মোগোর কি প্যেচরা হইয়েসে? মোগো লাইফ বয় সাবান দে হাত ধোবার দ্যাসে তোমার হশুরবাড়ি।’ বলা শেষ হলে হো হো করে হেসে উঠে তিনি বলতেন, ‘চল চল, কে কে যাবি চল।’ চট্টগ্রাম থেকে তাদের ঢাকায় আসা মানেই স্যাভয়ের জিবে জল আসা চকলেট। আমার বেলায় বরাদ্দ একটু বেশি। কারণ, দুলাভাই বলতেন, ‘তুই চুপ চুপ করে তোর মেজ আপাকে জানিয়ে না দিলে কবেই তো অন্য কারও সাথে তোর আপার বিয়ে হয়ে যেত! আমি তো তাকে পেতাম না। তাই তোর জন্য দুটো চকলেট বেশি!’ এই শাজাহান দুলাভাই কবে যে টাক্কু দুলা ভাই বনে গেলেন তা ঠিক মনে নেই। উপাধিটা কে দিল তা–ও মনে নেই। তবে আমৃত্যু সে সম্বোধনটাই চালু ছিল! আমরা প্রথম শাড়ির মালিকানা পেয়েছিলাম আপা–দুলাভাইয়ের বদৌলতে।