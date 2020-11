প্রিয় চরিত্র

কোন কোন অভিনয় মনকে বেশি টেনেছিল, তার তালিকা করতে এখানে বসিনি। তার সময়–সুযোগও এখন নেই। কত সব ছবির কথা মনে পড়ে—হয়তো স্মৃতিকথা লেখার বয়স এলে—সময় হলে সেসব লেখার অবকাশ পাব। তবু একটা ছবির কথা উল্লেখ না করলে বোধ হয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করবেন না—সেটা হলো ‘সংসার সীমান্তে’।

আমার ভীষণ প্রিয় এই ছবির অভিনয়। অসাধারণ লেখকের অসামান্য গল্প—সুগ্রন্থিত চিত্রনাট্য—এবং সর্বোপরি অতীব দক্ষ চিত্রনির্মাতার প্রয়োগনিপুণতার সমন্বয় হয়েছিল এই ছবিতে। ছোটবেলা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর ওই গল্প ভালো লাগে। অভিনয় করার সময় এত ডুবে গিয়েছিলাম যে যেদিন শুটিং শেষ হলো, সেদিন ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ রকম আমার অনেকবারই হয়েছে। যেমন সাম্প্রতিককালে ‘কোনি’র ক্ষিতীশ সিংহের অভিনয় শেষ হতেও খুব বেদনা বোধ হয়েছিল। এই সব ছবি নিয়ে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে, লিখতে ইচ্ছে করে। পারলে একদিন লিখব। তত দিন কোনটা আমার শ্রেষ্ঠ অভিনয়—কোন ধরনের চরিত্র আমার বেশি পছন্দ—এসব ছেলেমানুষি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকি, আর ভাবি The best is yet to be.



