প্রবীণদের পেছনে ফেলে এগোনো যাবে না

এ বছরের ১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের ৩০তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। করোনা মহামারিকে মাথায় রেখে জাতিসংঘ এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করেছে, ‘Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?’ এর বাংলা করা হয়েছে, ‘বৈশ্বিক মহামারির বার্তা: প্রবীণদের সেবায় নতুন মাত্রা’। বলার অপেক্ষা রাখে না, করোনার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে বিশেষভাবে গ্রামবাংলায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র, ফলে জীবন বাঁচানোর জন্য কর্মহীন শেষ বয়সে তাঁরা সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সন্তানদের একটি বড় অংশও দরিদ্র বা নিম্নবিত্তে অবস্থান করায় প্রায়ই তাদের ওপর নির্ভরশীল পিতামাতার ন্যূনতম থাকা-খাওয়ার প্রয়োজন মেটাতে তারা অপারগ থাকে। বার্ধক্যে খাওয়া-পরার বাইরে আরও কিছু অনুষঙ্গ থাকে। এর প্রধান একটি হচ্ছে বার্ধক্যকালীন রোগব্যাধি।

প্রকৃতিগতভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শারীরিক-মানসিক অবক্ষয়ের মুখে পড়ে; যে কারণে শরীরে নানাবিধ রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। এমনকি কখনো কখনো শারীরিক-মানসিক বৈকল্যও তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব বার্ধক্যকালীন রোগের আধিক্য ও তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দৈনন্দিন খাওয়া-পরার বাইরে প্রবীণ বয়সে মানুষের আরেকটি অপ্রতিরোধ্য চাহিদা হয়ে ওঠে চিকিৎসাসেবা। সত্যি বলতে কি, বার্ধক্যে বেঁচে থাকা ও সুস্থ জীবনযাপনের এটি এক প্রধান অনুষঙ্গ। প্রবীণদের এসব রোগের অধিকাংশই অসংক্রামক হওয়ার কারণে তাঁদের চিকিৎসা হয় দীর্ঘমেয়াদি, ব্যয়বহুল ও কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ—বারবার চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয়, মাঝেমধ্যে হাসপাতলেও ভর্তি হতে হয়। তা ছাড়া ওষুধের উচ্চ মূল্য ইত্যাদি তো রয়েছেই।