আইপিএলে নিজের দাম কেন প্রায় ১৫ কোটি, দেখালেন ম্যাক্সওয়েল

The Big Show at Wellington 🔥



Glenn Maxwell's stunning 7⃣0⃣ off just 3⃣1️⃣ balls propelled 🇦🇺 to 2⃣0⃣8⃣ in the 3⃣rd #NZvAUS T20I👀#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/HhStJsdnh4