আহমেদাবাদে ভারতের জয়ে ফিরল সাকিব–মিরাজদের স্মৃতি

.@ImRo45 (25*) finishes the game off with a SIX!



Comprehensive victory for #TeamIndia 🇮🇳🇮🇳 and we go 2-1 up in the series 😎#INDvENG #PinkBallTest @Paytm



Scorecard 👉 https://t.co/9HjQB6CoHp pic.twitter.com/Dnt8Aw94tk