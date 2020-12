কী খেয়ে নেমেছিলেন হ্যাজলউড

Josh Hazlewood becomes the 18th Australian to take 200 Test wickets



Joining Warne, McGrath, Lyon, Lillee, Johnson, Lee, McDermott, Gillespie, Benaud, McKenzie, Starc, Lindwall, Siddle, Grimmett, Hughes, MacGill & Thomson#AUSvIND 🇦🇺 pic.twitter.com/Rzx2I4zyDG