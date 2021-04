ধাওয়ানের বিধ্বংসী ইনিংসে পাঞ্জাবকে হারাল দিল্লি

A return to winning ways for @DelhiCapitals! 👏👏



Second win for @RishabhPant17 & Co. as they beat Punjab Kings by 6⃣ wickets at the Wankhede Stadium. 👍👍 #VIVOIPL #DCvPBKS



Scorecard 👉 https://t.co/wbefi7u3wk pic.twitter.com/Gyb7QUfmUP