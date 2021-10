বাংলাদেশের সমীকরণ আরও কঠিন করল স্কটল্যান্ড

Best figures for Scotland ever in a @T20WorldCup 👇



💥 3.3 overs

❌ 10 dots

⏺️ 18 runs

☝️ 4 wickets



Outstanding @JoshDavey38 👏#FollowScotland ðŸ´ó §ó ¢ó ³ó £ó ´ó ¿ | #PurpleLids 🟣 pic.twitter.com/yqqOHhzyHX