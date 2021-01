ভারতীয়র কাছে পাকিস্তানির হার, জিতল আয়ারল্যান্ড

Today in Abu Dhabi, @SimiSingh147 bowled the third-most economical five-for this century!



🇮🇳 Stuart Binny (6/4 vs BAN, 2014)

🇱🇰 Muttiah Muralitharan (5/9 vs NZ, 2002)

☘️ Simi Singh (5/10 vs UAE, 2021) pic.twitter.com/OoIEtULHxU