মা বেঁচে থাকলে এমন দিনে ফোন দিতেন রশিদকে

A heartfelt tribute from @rashidkhan_19 as he dedicates his Man of the Match award to his late parents. His mom was a fan of his bowling and was proud to see him collect Man of the Match awards in IPL. #Dream11IPL #DCvSRH @SunRisers pic.twitter.com/W1ta0G5kRe

মায়ের স্মৃতির পাশাপাশি আবেগটাকে বুকে চেপে পথ চলতে শিখছেন রশিদ। হয়তো সে কারণেই চাপ-টাপ তাঁর গায়ে লাগে না! মাঠে নেমেই কাল যেমন বুঝে গেলেন, ধীর গতির এই পিচে একটু জোরে বল করতে হবে। ‘আজ একটু জোরে বল করেছি। প্রথম বলটা করার পরই বুঝতে পেরেছিলাম এভাবে করতে হবে। আপনার কেমন গতিতে বল করা উচিত, সেটা দু-তিনটি বল পরই বুঝে যাবেন। এই কন্ডিশনে ব্যাটসম্যানকে ব্যাক অব দ্য লেংথ বল করতে হয়’—বলছিলেন রশিদ।

নিজের পছন্দমতো বোলিং করার পথে অধিনায়কের সমর্থনও রশিদ পেয়েছেন, ‘ওয়ার্নার সব সময় আমাকে সমর্থন জুগিয়ে যায়। সে আমাকে বলছিল, দলের জন্য সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত সেটি তুমিই জানো। যখন সবকিছু আমার পরিকল্পনামতো হয় না, তখনই কেবল আমি অধিনায়ককে গিয়ে জিজ্ঞেস করি কী করা উচিত।’