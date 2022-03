স্টোকস-ফোকস-ওকসকে নিয়ে বেয়ারস্টোর শতক

Oh Jonny Bairstow! 🙌



When we need you most...



Match Centre: https://t.co/WxJPTcLfET



🏝 #WIvENG ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ | @JBairstow21 pic.twitter.com/k8gUY2lO9y