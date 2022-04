এবার ইরান–যুক্তরাষ্ট্র ‘যুদ্ধে’ কী অপেক্ষায়?

Top 3 geopolitical matches on the World Cup (so far):



1. 🇮🇷 Iran vs USA 🇺🇸

2. 🇫🇷 France vs Tunisia 🇹🇳

3. ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ England vs USA 🇺🇸



Bonus: England can still face Scotland or Wales