এমন একটা ম্যাচ রিপোর্ট কবে দেখব

সে ম্যাচে মামুন জোয়ার্দারের ক্রস থেকে মালয়েশিয়ার এক ডিফেন্ডার ও গোলকিপারের মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে দারুণ এক হেডে গোল করেছিলেন নকীব। সেই গোলটির বর্ণনা ইংরেজি পত্রিকা স্ট্রেইট টাইমস দিয়েছিল এভাবে,

‘Bangladesh scored the goal when they launched a lightning raid on the right flank in the 43rd minute. Winger Mamun Joarder out paced left back Wong Kok Sum and sent in cross. Striker Imtiaz Ahmed Nakib out jumped Gahazali Ismail to head the ball past goal keeper Chong Kim Boon...’

‘...Bangladesh thoroughly deserved that goal because their speed and confidence on the ball outshone the predictable play put up by Malaysia.’