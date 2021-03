নেইমারের প্রায় চার গুণ বেতন পান মেসি!

Highest Paid Players in Europe's Top 5 Leagues, per L'Équipe (per year, pre-tax):



1 | Lionel Messi (Barça) - €126m

2 | Cristiano Ronaldo (Juventus) - €54.36m

3 | Neymar (PSG) - €36.7m

4 | Antoine Griezmann (Barça) - €34.8m

4 | Luis Suarez (Atleti) - €34.8m