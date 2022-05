রাউলের পর রোনালদোকেও কি ধরতে পারবেন বেনজেমা

𝘞𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘯𝘦𝘸 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺... ⚔️ Thanks to the public for the support and the energy 🙏🏼🤍 #Nueve #HalaMadrid #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/eGHpWcz9TW