৭ বছর অপেক্ষা শেষে এমন ৭ পেল রিয়াল?

Más de 300.000 familias en España no disponen de los alimentos básicos necesarios debido a las consecuencias del COVID19. Yo también participo en la campaña #NingúnHogarsinAlimentos con @caixabank, @fundlacaixa y @fesbal_org e invito a hacerlo a @cesarazpi , @thibautcourtois Haz tus donativos a través de BIZUM en el 38014 o envía un SMS con la palabra “Alimentos” al 38014. At this very moment more than 300.000 families in Spain can´t get access to basic food due to the outbreak of COVID19. I am collaborating with @caixabank, @fundlacaixa and @fesbal_org in their campaign #NingúnHogarsinAlimentos. I hereby would like to appeal to @cesarazpi , @thibautcourtois to join me and support this incredible and essential charity. Please donate whatever you can afford through BIZUM texting 38014, or SMS with the word “Alimentos” to the number 38014. #onestensemble 👌🏿👍🏿