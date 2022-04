অনলাইন স্ট্যাটাস লুকিয়ে রাখার জন্য হোয়াটসঅ্যাপের ডান দিকের ওপরে থাকা তিন ডট মেন্যুতে ক্লিক করে সেটিংস অপশনে প্রবেশ করতে হবে। এবার Account মেন্যুতে ক্লিক করে Privacy অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর Last Seen-এ ক্লিক করলে Everyone, Contacts Only এবং Nobody অপশন দেখা যাবে। Nobody অপশন নির্বাচন করলেই অন্যরা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের অনলাইন স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন না।