ক্রোম ব্রাউজারের গতি বৃদ্ধির জন্য প্রথমেই এতে থাকা হার্ডওয়্যার এক্সিলেরেশান সুবিধা নিষ্ক্রিয় করতে হবে। এ জন্য অ্যাড্রেসবার chrome://settings লিখে এন্টার চেপে সেটিংস অপশন চালু করতে হবে। এবার ওপরের সার্চ বারে Use hardware acceleration when available লিখতে হবে। এবার সার্চ অপশনে সেটিংসের পাশে থাকা টিক চিহ্ন উঠিয়ে পুনরায় ক্রোম ব্রাউজার চালু করলেই ব্রাউজারের গতি বৃদ্ধি পাবে।